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Эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине

Экономист Колташов: саммит по Украине в Швейцарии не интересен Китаю

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Global Look Press

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал отказ Китая от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии. По мнению эксперта, такое решение Пекина является вполне закономерным.

«У России и Китая нет никаких разногласий по поводу так называемого украинского саммита в Швейцарии. <...> Мероприятие, по сути, не только антироссийское, но и антикитайское, потому что Китай предлагал свое видение, свои фундаментальные предложения для начала переговоров, о том, что каждый остается при том, что имеет, и начинается поиск взаимоуспокоения», — напомнил Колташов.

К тому же, по его словам, Китай понимает, что Россия является надежным союзником.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Также Мао Нин выразила мнение, что участие ряда стран в конференции по Украине не означает, что они хотят добиться мирного урегулирования конфликта.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что в саммите по Украине примут участие более 100 стран.

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