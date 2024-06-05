Детско-юношеская спортивная школа верховой езды, пострадавшая от обстрелов в селе Малая Даниловка под Харьковом, Украина, 30 мая 2024 года

«Украина оказалась в глубокой яме, но выбирается». США не будут направлять туда военных США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине

США не намерены отправлять на Украину солдат или военных советников и инструкторов. По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина «оказалась в глубокой яме», но выбирается из нее. Он анонсировал новую военную помощь Киеву в ближайшее время, а также заявления Джо Байдена по изъятию замороженных российских активов.

США не планируют направлять своих военных инструкторов или войска на Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он анонсировал новую военную помощь Киеву и две встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

«Как мы неоднократно заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине», — ответил Салливан на вопрос, готов ли Джо Байден рассмотреть возможность отправки американских инструкторов на Украину.

Он отметил, что США создали инфраструктуру в Германии для подготовки тысяч украинских солдат и вместе с союзниками готовы расширять эту подготовку.

Вашингтон считает, что для достижения мира Западу нужно передавать больше оружия Украине и продержаться дольше России.

Салливан признал, что «Украина оказалась в глубокой яме» из-за того, что конгресс США затягивал одобрение многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Но, по его словам, «они выбираются из этой ямы»: «Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление».

Однако «свободный мир должен увеличить помощь Украине». «Нам нужно послать явное сообщение Путину, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас», — заявил Салливан.

В ближайшие недели можно ожидать объявления о дальнейших поставках «существенных средств» Украине.

Салливан проводил брифинг для журналистов на борту самолета президента Байдена, который вылетел во Францию на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

В начале недели французские СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон 6 июня может объявить о направлении на Украину французских военных инструкторов и хочет создать в ЕС коалицию для совместных отправок.

«Мы сможем обсудить с президентом Франции и ее должностными лицами, что они думают. И, конечно, я не стану забегать вперед в том, что касается объявлений, которые они могут сделать. Я просто скажу, что мы со своей стороны не планируем проводить миссию по подготовке военных на Украине», — сказал Салливан, комментируя позицию властей Франции (цитата по ТАСС).

После встречи с Макроном Байден может сделать новые заявления по изъятию замороженных российских активов.

По словам Салливана, эта тема «будет существенным пунктом повестки дня на встрече президента Байдена с президентом Макроном».

Встретится Байден во Франции и с Владимиром Зеленским. Они поговорят «о состоянии дел в Украине и о том, как нам продолжать и углублять помощь Украине», сообщил Салливан. Кроме того, уже 13-15 июня президенты США и Украины смогут встретиться в итальянском городе Бари на саммите G7, куда пригласили и Зеленского.