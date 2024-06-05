«Неприятная реальность для Москвы»: почему Китай тормозит «Силу Сибири — 2» Политолог Маслов: КНР может вернуться к «Силе Сибири— 2» после горячей фазы СВО

Россия и Китай никак не могут согласовать создание масштабного газопровода «Сила Сибири — 2» из-за Пекина, утверждает FT. По словам источников газеты, КНР желает получать голубое топливо почти по внутрироссийским ценам и в гораздо меньших объемах, чем рассчитывает Москва. Рассорила ли «Сила Сибири — 2» РФ и КНР и при чем тут Монголия — в материале «Газеты.Ru».

Китайско-российский проект газопровода «Сила Сибири — 2» буксует из-за необоснованных с точки зрения Москвы требований Пекина, написала Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, диалог зашел в тупик, хотя РФ еще в прошлом году заявила о согласовании всех параметров новой нитки.

«Люди, знакомые с вопросом, сказали, что Китай запросил цену, близкую к сильно субсидируемым внутренним ценам России, и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», — отмечается в материале.

Согласно публикации, КНР уже платит России в среднем около $4,4 за миллион британских тепловых единиц. FT подчеркивает, что Мьянма за схожий объем газа получает от КНР $10, а Узбекистан — $5.

Проект «Алтай» Газопровод, связывающий сибирские месторождения газа России с западом Китая, формально обсуждается с 2006 года. Изначально речь шла о запуске проекта по двум ниткам из Западной и Восточной Сибири в КНР. Строительство предполагалось начать в 2011 году, а его мощности оценивались до 80 млрд м³. Впоследствии восточный маршрут был реализован через газопровод «Сила Сибири», а западный продолжал оставаться в планах под названием «Алтай».



По этому направлению рассчитывали поставлять около 30 млрд м³ в год. Расширение проекта с помощью еще двух ниток предусматривало потенциальную производительность до 100 млрд м³. Осложняла задумку в частности необходимость идти в обход природного парка «Укок» в Республике Алтай.



В 2015 году проект был переименован в «Силу Сибири-2». В последующие годы в качестве страны, по территории которой «обойдут» природный парк, выбрали Монголию, а также согласовали примерную протяженность газопровода в 6,7 тыс. км. По нему предполагается транспортировать около 50 млрд м³ в год с Ямала в Китай. В качестве сроков начала строительства назывался 2024 год, а запуск должен был состояться после 2029-го. Тем не менее переговорный процесс продолжается.

Трения Москвы и Пекина

Западные СМИ последовательно сообщают о нежелании Пекина запускать проект «Сила Сибири — 2» на условиях России. Так, обозреватели The Spectator отмечали желание Пекина побыстрее сменить тему, когда речь в переговорах с Москвой заходила об этом проекте.

«Неприятная реальность для Москвы заключается в том, что ее позиции на переговорах значительно ослабли после начала полномасштабного конфликта на Украине. Китай не нуждается в газе немедленно, и, несмотря на разговоры о глубокой и прочной дружбе, Пекин — жесткий переговорщик, он не хочет слишком зависеть от российских энергоносителей и всегда будет ставить свои собственные интересы на первое место. Считается также, что Китай отказался от огромных затрат на строительство дополнительной газотранспортной инфраструктуры по свою сторону границы», — говорится в статье.

А источники Reuters еще в 2023 году допускали затягивание диалога по «Силе Сибири — 2» со стороны Китая. По данным агентства, Пекин якобы сделал выбор в пользу центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении под названием «Линия D», хотя газ из республики для КНР на 30% дороже российского.

«Центральноазиатские трубопроводы считаются краеугольным камнем инвестиций в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок, имеющий стратегическую ценность, которая превосходит коммерческие интересы», — сказал источник агентства.

КНР выкручивает России руки?

Обосновывают «жесткую позицию Китая» в переговорах с Москвой, помимо отсутствия нужды в больших объемах газа, слабой позицией России. Этот фактор преимущественно объясняют тем, что РФ наиболее заинтересована в проекте, так как данный газопровод может частично нивелировать утрату европейских поставок. Согласно оценкам правительства России, «Сила Сибири — 2» может полностью заменить «Северный поток», поврежденный взрывом в сентябре 2022 года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в реальности переговорный процесс между Россией и Китаем идет не так, как его представляют в западной прессе. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что их источники не знают настоящей подоплеки диалога сторон.

«Для Китая вопрос о расширении закупок газа в целом неактуален в тех объемах, как это было раньше. Пекин переходит на углеродную нейтральность, пытаясь уменьшить свою зависимость от закупок нефти, газа и угля из третьих стран. В таких условиях КНР, конечно, спорит по поводу цены. Разговор долгий. То, что Китай тормозит процесс, — это правда, но мы не видим негативного отношения Пекина к этому, как пишут СМИ. Есть утверждение, что КНР как бы выкручивает руки России. Однако на переговорах нигде этого не прозвучало», — заявил эксперт.

С этим согласен и руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. По его мнению, западные журналисты пытаются каким-то образом воздействовать на ситуацию вокруг «Силы Сибири — 2», показать, что тут есть какой-то тупик:

«Это отвечает их пожеланиям изолировать Россию и не позволить ей успешно развивать энергетическое сотрудничество. Конечно, Пекин и Москва согласовали не все моменты по этому проекту. Но и по первой нитке газопровода переговоры шли много лет. Идет непростой переговорный процесс, и относиться к этому нужно спокойно. Китайцы одни из самых жестких переговорщиков, но и российская сторона не собирается идти на какие-то серьезные уступки».

Неясные перспективы

В настоящее время окончательные сроки строительства проекта все еще неизвестны. В «Газпроме» высказывали надежду на запуск «Силы Сибири — 2» к 2030 году. Тем не менее ясность будет лишь после того, как стороны договорятся.

В подвешенном состоянии остается и вопрос строительства газопровода на территории Монголии. Официально в Улан-Баторе говорили, что ждут начала реализации проекта в республике в 2024 году — монгольская часть трубопровода составит около 950 км. Однако в последние годы страна движется в сторону сотрудничества с Западом по добыче полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

С точки зрения Маслова, позиция у Монголии особая, а на республику давят другие государства, прежде всего США.

«Не исключено, что строить газопровод придется вне Монголии, то есть по новому пути. О перспективах завершения проекта сказать сложно. Вероятно, его можно реализовать к 2030 году. Технически, судя по всему, Китай не хотел принимать решение по проекту и объявлять его в период СВО, поскольку он и так сталкивается с давлением со всех сторон. Скорее всего, как только горячая фаза российской операции будет завершена, Пекин вернется к обсуждению этого вопроса», — резюмировал эксперт.