ЕС не продлит контракт на транзит газа через Украину. Россия готовится к поставкам в Китай ЕС не планирует продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

Евросоюз не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину, сообщила Еврокомиссар по вопросам энергетики Симсон. Соглашение истекает в конце 2024 года. Вице-премьер Новак также сообщал, что «Газпром» не ведет переговоров о его продлении – по его словам, Москва уже обсуждает экспорт газа в Китай по «Силе Сибири – 2».

Евросоюз (ЕС) не заинтересован в продлении контракта по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), заявила на заседании Европарламента еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает в конце этого года», — завила еврокомиссар.

Накануне Симсон сообщала о ее состоявшемся разговоре с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Переговоры прошли в рамках министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже.

По ее словам, ЕС готовился к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как «начались манипуляции на газовом рынке». Еврокомиссар оповестила о наличии альтернативных вариантов для обеспечения диверсификации поставок и заполнения газовых хранилищ, не уточнив, что это за варианты.

Газ пойдет в Китай

31 января вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» не ведет переговоров ни о поставках газа в Европу через Украину, ни о его продаже на границе с этой страной. Новак рассказал о проведении активных обсуждений с Китаем по поводу контракта на поставку газа по «Силе Сибири-2» .

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что в Брюсселе больше не имеют возражений против планов Киева остановить транзит.

Договор, о котором идет речь, заключен в 2019 году на пять лет между государственной компанией Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» и «Газпром». Он предусматривает транзит 225 млрд куб. м газа за весь период действия контракта. Срок его действия истекает в конце 2024 года. Стоимость поставок официально не раскрывали. В Киеве оценивали прибыль оценивали прибыль от транзита в $15 млрд за пять лет.

Транзит газа через Украину — единственный путь поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на газопроводе «Северный поток». Через украинский маршрут с мая 2022 года поставки в Европу идут в сокращенном объеме. Тогда компания Оператор ГТС Украины сообщила о прекращении транзита через станцию «Сохрановка» из-за того, что компания не имеет возможности контролировать компрессорную станцию «Новопсков» в ЛНР. В «Газпроме» при этом не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Запасы газа

Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) 14 февраля раскрыла объем запасов газа в европейских подземных хранилищах. Общий объем топлива составляет 73,7 млрд кубометров.

Хранилища заполнены на 67,87% — это рекордный уровень для середины февраля. С начала сезона отбора газа из резервуаров (то есть с первой декады ноября) запасы уменьшились чуть более чем на треть. Текущий уровень на 15,3 процентного пункта выше, чем в среднем за последние пять лет.

7 февраля в «Газпроме» сообщили о росте объема поставок трубопроводного газа из России в Европу по итогам января на 41% год к году, до 2,52 млрд куб. м. Транзит через территорию Украины в страны ЕС и Молдавию за месяц составил 1,29 млрд куб. м. Это на 32% выше показателя прошлого года.

«Газпром» направляет газ через Украину в Словакию, Австрию и Италию. Македония, Хорватия, Венгрия, Греция, Сербия и Босния и Герцеговина получают российский газ через «Турецкий поток». В первом квартале 2023 года (январь — март) «Газпром» обеспечил 7,5% общего импорта газа в ЕС, тогда как в первом квартале 2022-го его доля составляла 28% (около 260 млн куб. м в сутки).