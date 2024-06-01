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Запретить нельзя носить: в России разгорелись дискуссии вокруг ношения никабов

Исламовед Силантьев собрал мнения религиозных деятелей по поводу запрета никабов

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Максим Богодвид/РИА Новости
В информационном поле уже вторую неделю не утихает дискуссия о возможном запрете ношения никабов в России, к которой подтягиваются все новые спикеры. Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев проанализировал различные точки зрения и поделился своими выводами с «Газетой.Ru».

На днях муфтий Татарстана Камиль Самигуллин высказался против запрета ношения никабов в России, заявив порталу islam-today.ru, что нужно «относиться к вероубеждениям друг друга с уважением».

Муфтий Волгоградской области Бата Кифах, напротив, поддержал предложение по запрету никабов.

Против обязательного ношения никабов также выступил глава мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев, заодно вспомнили и позицию муфтия Чечни Салаха Межиева, который вообще заявил, «что сначала женщина надевает на себя просто никаб, а в будущем к нему добавляется пояс с взрывчаткой», а критиков своей позиции назвал «врагами Аллаха, «ваххабитами, иблисами, шайтанами».

И вот критиков позиции Межиева вчера прибыло. Давний «друг» чеченских мусульман Дамир Мухетдинов, первый заместитель знаменитого любителя трудолюбивых и непьющих мигрантов Равиля Гайнутдина, вставил в дискуссию и свои пять динаров.

«Говоря о разнообразных формах традиционной мусульманской одежды, коих великое множество, давать оценки можно в критериях уместности/неуместности, но никак не в критериях моральности, традиционности и т. п. Да, никаб среди российских мусульманок был не массовым явлением, а скорее элитарным. Но даже при этом, никаб на порядок более традиционен для России, чем мини-юбки или открытые декольте», — заявил он.

Дамир Мухетдинов подчеркнул, что радетели традиционности должны бы сперва озаботиться молодежью в шортиках, причем обоих полов, а уже затем заглядывать под платки мусульманок.

И заявил, похоже, недальновидно, ибо чеченцы имеют на него большой зуб еще с 2013 года, когда он походя обругал главу Чечни Рамзана Кадырова за ношение неких «бусиков».

Чеченцы такой обиды не стерпели и объяснили Мухетдинову его глубокую неправоту примерно в таких выражениях: «утверждения Мухетдинова о том, что деятельность Кадырова не укладывается в исламской голове, это, скорее всего, связано с тем, что голова Мухетдинова не имеет никакого отношения к исламу. Приходится с сожалением отмечать, что в различных советах и так далее нашли какой-то приют люди, подобные Дамиру Мухетдинову, не имеющие никакого отношения к Исламу и не делающие абсолютно ничего для того, чтобы в России между мусульманами установились тесные связи, чтобы в России были созданы для них какие-то условия». То есть предали такфиру — отлучению от ислама.

На помощь к чеченцам тогда подтянулся и покойный ныне учитель Мухетдинова Умар Идрисов.

Он публично покаялся перед Рамзаном Кадыровым, констатировав, что Дамир Мухетдинов походя оскорбил главу республики в одной из радиопередач. Идрисов рассказал, что ездил в Чеченскую Республику для того, чтобы извиниться за своего ученика и видел, что муфтий Чечни, которого он завал человеком с живым иманом в сердце, сохраняет дипломатичность по этому вопросу только из уважения к возрасту Идрисова и тому факту, что он был соучеником Ахмада-хаджи Кадырова…

«Я считаю, что настало время сплотиться против того, чтобы мусульмане нетрадиционной ориентации не узурпировали власть, как это произошло у нас в области (Нижегородской). Все должности и финансы находятся в руках Мухетдинова. Я не считаю его более своим учеником, и мне с трудом верится, что человек с такими качествами может искренне веровать в милость и милосердие Всевышнего. Но Аллах лучше знает», — заявил он «Интерфаксу», прямо намекнув, что Мухетдинов не только верооступник-муртад, но еще с ориентацией у него есть некоторые шариатские проблемы.

В общем, мы с интересом следим за продолжением мухетдино-чеченского конфликта. Может, сейчас он и закончится уверенной победой одной из сторон, ддон.

Автор — исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев.

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