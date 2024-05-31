«Это позор». Присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе

Коллегия присяжных единогласно признала Дональда Трампа виновным по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал судебный процесс позором и обвинил в фальсификации администрацию Джо Байдена. Белый дом заявил, что «уважает верховенство закона». Приговор назначен на 11 июля, Трампу грозит до 136 лет тюрьмы.

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации: за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Дело Сторми Дэниэлс началось в 2018 году. Тогда выяснилось, что Трамп перед выборами 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении информации об их интимной связи в 2000-х. Дэниэлс, предположительно, получила через тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание. Деньги были оформлены как расходы на предвыборную кампанию. Дэниэлс утверждала, что заключить соглашение ее заставили. Трамп же изначально все отрицал и уверял, что не знает, откуда Коэн мог взять средства на выплаты порноактрисе.

close 100% Сторми Дэниэлс AP

30 мая жюри, в состав которого вошли семь мужчин и пять женщин, единогласно признало его виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Дональд Трамп стал первым осужденным президентом США.

Судья Хуан Мерчан назначил вынесение приговора на 11 июля.

За фальсификацию деловых документов максимальное наказание в США составляет четыре года лишения свободы – таким образом, по американскому законодательству, по всем 34 пунктам обвинения Трампу может грозить 136 лет . Тюремное заключение по закону не помешает Трампу проводить предвыборную кампанию или вступить в должность президента, если он выиграет выборы.

Приговор вынесут всего за несколько дней до съезда Республиканской партии в Милуоки, на котором Дональда Трампа должны официально объявить кандидатом в президенты США.

«Совершенно невиновный человек»

«Это был позор!» — заявил Трамп сразу после суда.

Он обвинил судью в коррумпированности и фальсификации судебного процесса.

«Настоящий вердикт народ вынесет 5 ноября (в день выборов. – «Газета.Ru»), — заявил Трамп. — Мы не сделали ничего плохого. Я совершенно невиновный человек. Я борюсь за нашу страну. Я борюсь за нашу конституцию. Всю нашу страну сейчас подтасовывают!»

Трамп сказал, что это дело «было заведено администрацией Байдена с целью атаковать политического оппонента».

На сайте своей избирательной кампании Дональд Трамп назвал себя политическим заключенным и пообещал не сдаваться.

«Верховенство закона»

Представитель администрации Джо Байдена Иан Сэмс, комментируя вердикт присяжных, сказал, что в Белом доме «уважают верховенство закона» и воздерживаются от дальнейших комментариев.

В предвыборном штабе Байдена заявили, что Трамп «всегда ошибочно полагал, что ему никогда не грозят последствия за нарушение закона ради личной выгоды».

«По-прежнему есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет (рабочая комната президента США в Белом доме. – «Газета.Ru»): у урны для голосования. Осужденный преступник или нет, Трамп будет кандидатом на пост президента от республиканской партии», — сказал представитель штаба Майкл Тайлер.

Другие дела Трампа

В штате Джорджия Дональда Трампа обвинили в преступлениях сразу по 13 статьям, в том числе в заговоре, подстрекательстве госслужащего и нарушении закона о борьбе с рэкетом и коррупцией. Обвинение касается выборов 2020 года.

И еще два федеральных дела.

Первое связано с попытками Трампа отменить итоги прошлых выборов и штурма Капитолия 6 января 2021 года. Его подозревают в обмане США, заговоре против официального расследования, лишении людей их законных прав и попытке помешать утверждению результатов голосования.

Второе обвинение касается скандала с секретными документами, найденными в поместье Трампа в Мар-а-Лаго сотрудниками ФБР. В рамках этого дела политика уличили в неправильном обращении с секретными материалами и попытке помешать их возвращению: примерно 100 документов, некоторые из которых касались ядерных программ и уязвимостей других государств.