Совбез ООН не принял резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе. Россия наложила вето Россия заблокировала в ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе из-за вето, которое наложила Россия. Москва осталась недовольна, что в текст не была включена поправка, предусматривающая запрет в космосе не только ядерного, но и вообще любого оружия, и пообещала собственный вариант резолюции.

Члены Совета Безопасности ООН не смогли принять проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. На голосовании в ночь на 25 апреля 13 стран поддержали проект, Китай воздержался, а Россия применила право вето.

Проект резолюции разработали совместно США и Япония. В нем, в частности, говорится, что «наша общая цель — не допустить гонки вооружений в космосе», а также требуется выполнение обязательств в рамках Договора о космосе (Соглашение от 27 января 1967 года, подписанное СССР, США и Великобританией. Документ ограничивает возможности размещения и испытания ядерного оружия в космосе, а также запрещает использовать Луну для тестирования вооружений и создания военных баз. При этом запрета на разработку подобного оружия в документе не было. В договоре состоят 114 государств). В частности, «не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли». Кроме того, в документе содержится призыв к членам Совбеза «не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли».

Россия наложила вето из-за того, что в текст проекта резолюции отказались внести поправку РФ и КНР о запрете в космосе вообще любого вида оружия , а не только оружия массового уничтожения (ОМУ).

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Россия призывает к запрету любого вида вооружений в космосе и готова «хоть завтра» подписать такой договор. США же и их союзники, по словам Небензи, заявляли о планах, которые «включают размещение оружия, в частности, ударных боевых систем, в космическом пространстве».

«Крайне показательно, что ни в ходе сегодняшнего заседания, ни ранее авторы проекта так и не смогли ответить на вопрос, чем конкретно не устраивает их наше предложение: добавить призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения», — заявил Небензя (цитата по «Интерфаксу»).

Спутник с ядерным устройством

По мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Россия наложила вето на резолюцию, потому что «разрабатывает новый спутник с ядерным устройством» .

«Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию», — считает Салливан, заявление которого распространил Белый дом.

По его мнению, резолюция «подтвердила бы фундаментальное обязательство государств — участников Договора по космосу не размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли».

«Попытка США создать новые обязательства»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «была вынуждена наложить вето на американо-японский проект резолюции» по ряду причин.

В первую очередь, по ее словам, это связано с тем, что были проигнорированы «принципиальные поправки», которые вносила Россия. Кроме того, Россия выступила против проекта «в связи с попыткой США создать новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности в обход профильных «разоруженческих» площадок и без должной экспертной проработки».

В ближайшее время МИД РФ внесет собственный проект резолюции СБ ООН об оружии в космосе.