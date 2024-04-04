Шесть ключевых задач: работаем?

Весной 2023 года в своем предыдущем отчете перед депутатами председатель правительства РФ Михаил Мишустин охарактеризовал шесть задач, сформулированных президентом России Владимиром Путиным для кабмина в послании Федеральному собранию в феврале того же года. Нынешний отчет премьер-министра был основан на том, что сделано по каждому из этих направлений. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин констатирует: таким образом между этими документами существует прямая связь. По мнению политолога, сделано уже много.

Первая задача — благосостояние граждан.

Здесь проиндексированы пенсии, выплаты и пособия, опережающими темпами по сравнению с инфляцией увеличен МРОТ. Создаются возможности для трудоустройства россиян с учетом их компетенций — открываются современные кадровые центры, происходит переобучение. Действует система социального контракта, когда попавший в трудную жизненную ситуацию человек получает от органа деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. В прошлом году этим воспользовалось порядка 700 тыс. человек — и три четверти из них существенно улучшили собственные доходы.

Вторая задача — обеспечение народосбережения.

В нее входит защита материнства и детства, помощь семьям с детьми. Мишустин сообщил о развитии целостной системы поддержки — с момента беременности женщины, рождения ребенка и на всех этапах его взросления — до 17 лет. Действуют единое пособие, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал. С помощью механизмов социального казначейства получение поддержки становится простым и быстрым — в такой формат переведены 42 федеральные меры социальной защиты, которыми без волокиты пользуются почти 23 млн человек.

Для решения задачи народосбережения модернизируются поликлиники, переоснащаются кардиологические и онкологические центры, расширяются программы диспансеризации, развиваются медицинские технологии (Мишустин особо отметил, что завершаются исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева). Реализуется программа капитального ремонта школ, в регионы поставляются школьные автобусы (3 тыс. только в прошлом году). Наряду с земскими докторами и учителями в регионах теперь будут и земские работники культуры.

Третья задача — опережающее развитие инфраструктуры.

В отчете реализация этих планов названа фундаментом качества жизни в каждом регионе. Один из драйверов развития страны — строительство, всего свои жилищные условия улучшили почти 4,5 млн семей. Не только реализуются ипотечные программы и расселяется аварийное жилье, но и делается более комфортной городская среда – не только в мегаполисах, но и в малых городах. Строятся дороги – в том числе в конце года открыто движение по скоростной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Повышается авиационная мобильность граждан - впервые более половины внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве.

Также Мишустин говорил о развитии промышленности, в том числе авиастроения (объем производства в отрасли увеличился практически на 20%), энергетического машиностроения (объемы его рынка прибавили свыше трети), станкостроения, которым не занимались почти 30 лет — а сейчас производство выросло более чем на 60%. В стране изготовлена первая отечественная серийная газовая турбина большой мощности. Объемы выпуска гражданских судов — грузовых и пассажирских — увеличились на четверть.

Четвертая задача — укрепление технологического суверенитета. Речь идет и о собственном выпуске наиболее значимых видов наукоемких изделий, в том числе компонентов микроэлектроники, умных станков, газовых турбин, медицинского оборудования. И о поддержке высокотехнологичных стартапов (в инновационных сферах создано свыше 100 тысяч новых рабочих мест). И о реализации научных и образовательных программ (включая проекты «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы»). Строятся новые университетские кампусы.

Пятая задача — это достижение финансового суверенитета. Ключевыми направлениями обозначены обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости и сбалансированности бюджета. Повышение доверия инвесторов к российскому рынку и возобновление притока зарубежных капиталов. Мишустин особо отметил, что сегодня все платежи по России работают, несмотря на любое давление извне.

Шестая задача — расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран. Премьер заявил, что товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад. Снижение товарооборота с Евросоюзом в значительной степени компенсировано за счет увеличения торговли с Китаем, Индией, Турцией, Белоруссией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Африкой и Латинской Америкой.

В рамках темы международного сотрудничества Мишустин затронул тему миграции — и его подход был рационален. Он выразил понимание многочисленных предложений, с которыми после трагедии в «Крокусе» выступили думские фракции. Напомнил о том, что все инициативы должны реализовываться с учетом позиций правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом. И напомнил позицию Владимира Путина, что у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания и Россия — это «по-настоящему многонациональное государство».

Все правительственные меры реализовывались в рамках новой, технологичной системы государственного управления, на основе уникальных информационных систем Координационного центра, где, как отметил глава правительства, в рамках стратегических сессий работали вице-премьеры и министры, руководители регионов и парламентарии, предприниматели и эксперты. Понятно, что эта работа будет проводиться и далее. Тем более, что дел предстоит много — это и модернизация налоговой системы на основе сочетания принципов справедливости и эффективности. И дальнейшая реализация поставленных задач по шести направлениям, которые в полной мере сохраняют актуальность — прогресс по каждому из них очевиден, но сделать предстоит еще много.

И еще один важный момент отчета. Мишустин особо отметил не технократическое, а человеческое измерение правительственной политики. Ее результатом должны стать позитивные перемены в сферах здравоохранения, образования, городского развития, которые реально почувствуют люди – причем не только в крупнейших городах, но и во всех российских регионах.

Автор — первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.