«Судьбу Киева вряд ли изменит»: что даст Украине помощь от США на $61 млрд Пентагон: США передадут Киеву боеприпасы через несколько дней

Новый пакет помощи США, который прошел палату представителей, не поможет ВСУ победить, считают как в России, так и на Западе. В Госдуме и Кремле уверяют, что он только разорит Киев и принесет выгоду самим американцам. За рубежом же опасаются, что помощь согласовали слишком поздно и она позволит ВСУ только «удерживать территорию». Подробности — в нашем материале.

Новый пакет помощи США только разорит Украину, которая получит его в долг, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего. Но ситуацию на поле боя это не изменит», — написал чиновник.

Он добавил, что из суммы в примерно $61 млрд, которую должны согласовать для Украины, на нужды самих США пойдут $23 млрд . Их используют для пополнения собственных американских арсеналов. Это «открывает двери для будущих военных поставок США на Украину», добавила газета The Guardian.

Еще $11,3 млрд выделены на проведение «текущих военных операций США в регионе» , отметил председатель Думы. Эта сумма также предназначена для «повышения потенциала украинской армии и содействия разведывательному сотрудничеству между Киевом и Вашингтоном», уточнила The Guardian.

«Сам [президент США] Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании», — резюмировал Володин.

Из общего пакета $14 млрд Пентагон потратит на закупки нового оружия для ВСУ у американских оборонных подрядчиков. Из оставшейся суммы $8 млрд направят в виде невоенной помощи~ — например, чтобы обеспечить выплату зарплат и пенсий на Украине.

Пакет согласовала 20 апреля палата представителей конгресса, теперь нужно одобрение сената.

Что выиграет Киев

Сейчас у Украины «отчаянный момент», а помощь США — спасательный круг в последний момент, написала The Wall Street Journal. Однако, согласно материалу, в лучшем случае это позволит ВСУ «удерживать территорию», пока страна не получит больше поддержки от Европы.

«Учитывая тяжелое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы... новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева», — отметила газета.

Польский премьер Дональд Туск выразил надежду на то, что Украина сможет воспользоваться помощью.

«Лучше поздно, чем слишком поздно. И я надеюсь, что для Украины еще не поздно», — прокомментировал политик.

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер пообещал, что США передадут Украине нужное оружие за пару дней после окончательного одобрения помощи. Он аргументировал это высоко развитой сетью логистики, которая есть у США. The New York Times уточнила, что вооружение повезут с американских складов в Германии железной дорогой.

Кроме оружия у ВСУ острая нехватка солдат, сообщила The Wall Street Journal. США согласились поставить больше оружия и одобрить новый пакет только вместе с новым «жестким» законом о мобилизации на Украине, утверждает источник ТАСС в Брюсселе. По его словам, без активного призыва новое вооружение бесполезно, нужно достаточное число обученных военных.

Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля, а в начале месяца распорядился снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и отменить статус «ограничено годен».

Сам Зеленский назвал новый пакет помощи очень весомым. По его словам, это спасительное решение, которое «сохраняет правильный ход истории». Президент отметил, что Украина «упорно боролась» за него, и заверил, что эффект поддержки ощутит и передовая, и гражданские жители украинских городов и сел.

«Жизненно важный законопроект.... спасет тысячи и тысячи жизней», — подчеркнул политик.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба поблагодарил всех, кто проголосовал в поддержку пакета помощи, за правильный выбор.

Реакция Москвы

Кремль, как и Володин, счел американскую помощь разорительной для Украины.

«Решение было ожидаемо и прогнозируемо. Это еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белый дом хочет уже не победы Киева, а чтобы он «продержался» до ноябрьских выборов президента США и не испортил имидж Байдену, выразил мнение российский МИД.

«Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями... Свой интерес и у республиканцев, лоббирующих в пользу американского ВПК, которому достанется львиная доля ассигнований на Украину», — прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что «лихорадочные попытки» США обречены на провал, а американские действия получат решительный отпор России. Отдельно дипломат коснулась того, что принятый пакет предусматривает конфискацию замороженных активов России в пользу Украины, что дипломат назвала воровством.

«Все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — заверила Захарова.