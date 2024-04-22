Крымский мост под прицелом ATACMS. Изменит ли помощь США ситуацию на фронте? Полковник Ходаренок: ВСУ попытаются ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS

Глава комитета сената конгресса США по разведке Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели. В пакет помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Смогут ли новые поставки американского оружия изменить ситуацию на фронте и что может стать наиболее приоритетным объектом для ударов ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Как известно, из $60,8 млрд, которые палата представителей США выделила Украине, $23 млрд пойдут на пополнение запасов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), боеприпасов и управляемых ракет в ВС США, которые ранее они передавали Вооруженным силам Украины со своих складов. Около $14 млрд будут потрачены на закупку различных видов и образцов ВВСТ для ВСУ. $9,5 млрд передадут в качестве экономической помощи Украине.

В новый пакет военной помощи США, как сообщается, войдут ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, то есть в зоне их досягаемости окажется Крымский мост.

Это может быть или MGM-140B ATACMS Block 1A, в которой инерциальная система управления объединена с приемником спутниковой системы навигации NAVSTAR, а кассетная БЧ этого изделия содержит 275 боевых элементов M74. Дальность стрельбы Block 1A достигает 300 км. Ракеты этого типа могут быть применены для ударов по аэродромам оперативно-тактической авиации ВКС ВС РФ.

Другой вариант — MGM-168A ATACMS Block 1A(QRU) с осколочно-фугасной боевой частью WDU-18/B. Это изделие может быть применено для поражения стационарных инфраструктурных объектов (к примеру, мостовых переходов). Еще один кандидат — MGM-164 ATACMS 2000 с аналогичной осколочно-фугасной БЧ. Возможны и другие решения — модификаций ракет ATACMS не менее восьми.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Цель номер один

Наиболее приоритетный объект для удара передаваемых США ракет ATACMS с дальностью стрельбы в 300 км, безусловно, — Крымский мост. Именно по нему ВСУ могут нанести первый и наиболее мощный удар ATACMS, чтобы полностью разрушить этот мостовой переход.

Крымский мост стратегически значим не только для подвоза материальных средств Объединенной группировке войск (сил) ВС РФ. Он также имеет важнейшее морально-психологическое значение для самых широких масс российского населения. Именно поэтому он и значится в списке объектов для огневого поражения силами ВСУ под номером один.

Ранее высокопоставленные представители ГУР заявляли, что управление готовит третий удар по Крымскому мосту после двух предыдущих попыток взорвать его, а также утверждают, что планируемое разрушение на этот раз «неизбежно».

Вполне возможно, что дальнобойными ракетами ATACMS ударят по важнейшим пунктам управления (гибель руководящего состава ВС РФ всегда вызывает крайне болезненную реакцию в армии и народе), аэродромам ВКС и площадкам базирования армейской авиации, военно-морским базам (главным образом, по крупным надводным кораблям на якорных стоянках). Возможны и другие варианты — под ударами окажутся объекты складирования ГСМ, боеприпасов, других материальных средств, энергетики, инфраструктура.

«Перелома не произойдет»

Нельзя исключать, что после передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS канцлер Германии Олаф Шольц пересмотрит свою точку зрения по поставкам ВСУ крылатых ракет воздушного базирования большой дальности типа TAURUS KEPD 350/150, предназначенных для высокоточных ударов по особо важным объектам. По оценкам германских экспертов, для уничтожения Крымского моста, вероятно, понадобилось бы от 10 до 20 ракет этого типа.

Помимо ATACMS, ВСУ передадут разнообразные боевые бронированные машины, зенитные ракетные системы и комплексы с запасом ЗУР, артиллерию, боеприпасы и управляемые ракеты. К лету в ограниченном количестве в составе Воздушных сил Украины ожидаются и многофункциональные истребители F-16.

Поставки оружия и техники ВСУ, безусловно, усилят боевые и оперативные возможности украинской армии и позволят ей более результативно отражать атаки России. Но кардинального перелома в пользу Украины, по всей видимости, не произойдет.

Для этого требуются совершенно иные объемы поставок оружия Киеву. К примеру, не 5-10 истребителей F-16, а, как минимум, 200.

Победа ВСУ на поле боя сейчас невозможна, учитывая общее военное превосходство России. Поэтому поставки оружия Киеву, безусловно, с одной стороны, улучшат положение ВСУ, но с другой, приведут к затягиванию конфликта и дальнейшим потерям в личном составе украинской армии, которые самым существенным образом могут сказаться на мобилизационном ресурсе ВСУ, а он и так относительно невелик.

Нарастание безвозвратных потерь ВСУ может полностью лишить Украину небольшого слоя граждан в возрасте 18-50 лет, который оценивается всего в 6 млн человек (причем далеко не все из них могут быть призваны в ряды ВСУ).

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).