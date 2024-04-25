Трамп против США: почему суд над экс-президентом опасен для Обамы и Клинтона Политолог Васильев предрек проблемы Байдену и Обаме из-за иска Трампа в ВС США

25 апреля американский Верховный суд начнет рассматривать дело «Дональд Трамп против Соединенных Штатов». Судебному органу предстоит подтвердить или отвергнуть неприкосновенность экс-президента от уголовного преследования. Решение ВС окажет прямое влияние на федеральные дела против Трампа и может стать прецедентом для новых процессов против отставных глав Белого дома. Почему слушания в Верховном суде США так важны — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд США — высшая судебная инстанция в государстве — 25 апреля приступает к рассмотрению иска об иммунитете бывшего президента Дональда Трампа. Слушания коснутся вопроса юридической неприкосновенности политика от уголовного преследования.

Беспрецедентный процесс под названием «Трамп против Соединенных Штатов» запустила серия уголовных обвинений, выдвинутых в отношении политика в прошлом году. Слушания ВС, как и последующее решение, преимущественно касаются двух федеральных дел: попытки Трампа отменить итоги выборов 2020 года, которая отчасти привела к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, а также дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, обнаруженными в поместье политика в Мар-а-Лаго.

Экс-главе Белого дома вменяют участие в заговоре с целью мятежа, попытку помешать утверждению результатов выборов, сокрытие секретных файлов с данными о ядерных программах и уязвимостях третьих стран и даже шпионаж. В совокупности с двумя делами на уровне штатов, одно из которых также касается вмешательства в выборы, Трампу может грозить чуть ли не больше 700 лет тюрьмы.

Почему преследование Трампа создает риски для всех президентов США

Одним из инициаторов процесса в Верховном суде выступил специальный прокурор минюста США Джек Смит, который и ведет дело против Трампа на федеральном уровне. В рамках слушаний юристам экс-президента предстоит доказать, что их клиент защищен от юридический преследований за действия, которые предположительно совершил во время руководства государством .

Аргументы сторон в данном случае довольно сильно отличаются друг от друга. Спецпрокурор Смит настаивает на том, что Трамп должен отвечать на федеральном уровне как любой другой гражданин США, поскольку ни один человек не может стоять выше закона. По его мнению, вечный иммунитет для президентов не предполагается, так как создает возможность для правонарушений.

«Отсутствие каких-либо судебных преследований в отношении бывших президентов до этого дела не отражает понимание того, что президенты защищены от уголовной ответственности. Напротив, это подчеркивает беспрецедентный характер предполагаемого поведения (заявителя)», — утверждает Смит.

Юристы же Трампа считают, что преследование их клиента носит индивидуальный характер и создает угрозы для самого института президентской власти в США. С точки зрения адвокатов политика, должность главы государства будет ослаблена при решении в пользу Смита.

«Это выведет из строя каждого будущего президента с помощью фактического шантажа и вымогательства, пока он находится у власти», — уверяют юристы Трампа.

Зачем Трамп тормозит судебный процесс

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают важность процесса в Верховном суде США на нескольких уровнях. Политолог-американист Малек Дудаков заметил, что для Трампа решение в его пользу будет означать переход федеральных дел против него на уровень ниже.

«Программу минимум Трамп уже реализовал. Пока это все рассматривается, а процесс может растянуться до июня, подвижек по федеральным уголовным делам не будет. А значит вердиктов по ним, вероятно, не будет вынесено до дня голосования. В итоге главная задача Трампа — затормозить процесс в преддверии выборов, что у него вполне успешно получается», — пояснил эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает этот процесс серьезным вызовом для института президентской власти в США, а не одного Трампа.

«Если будет такой прецедент, что бывший президент США не имеет иммунитета, то против любого экс-главы Белого дома могут быть возбуждены дела и иски. В частности, если Байден проиграет выборы, то все обвинения в коррупции против него остаются в силе и могут быть ему предъявлены. Проблемы могут возникнуть и у Обамы, Клинтона и в особенности Джорджа Буша-младшего», — отметил эксперт.

Он добавил, что американская система правосудия всегда исходила из того, что отставные лидеры как «жены Цезаря» — вне подозрений и неподсудны за свои какие-то деяния. По его словам, в особенности это касается внешней политики, поэтому главы США и ведут себя так свободно на международной арене.

«В итоге получается проблема десакрализации института президентской власти, что может иметь самые далеко идущие последствия, которые могут его дезавуировать в глазах не только американцев, но и международного сообщества», — указал эксперт.

Исход слушаний непредсказуем

В американском медиапространстве существуют разные оценки предстоящего процесса в ВС США. В либеральной прессе аргументы адвокатов Трампа воспринимаются как слабые, прогнозируя победу спецпрокурора Смита. В консервативной же напоминают о том, что суд в начале года единогласно встал на сторону политика и отменил решение судебного органа штата Колорадо, запретившего экс-президенту США участвовать в выборах под предлогом «причастности к мятежу» — штурму Капитолия.

По мнению политолога Малека Дудакова, Верховный суд очень вероятно может пойти на встречу Трампу в рамках рассмотрения иска о его иммунитете от юридических преследований.

«В таком случае суд, скорее всего, сформирует критерии, по которым можно и нельзя судить бывшего президента США. А их будут рассматривать уже отдельные суды», — допустил эксперт.

С точки зрения Владимира Васильева из Института США и Канады, исход слушаний предсказать практически невозможно, но в пользу Трампа может сработать баланс сил в суде — шесть консерваторов против трех либералов.

«Они уже отвергли единогласно решение колорадского суда о снятии Трампа с праймериз в регионе. Это дает надежду на то, что в этом случае Верховный суд тоже будет на стороне бывшего президента США. Однако как будет в реальности — неизвестно, сегодня американская Фемида непредсказуема», — резюмировал эксперт.