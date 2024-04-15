«Смогут назвать уголовником»: суд Нью-Йорка взялся за Трампа В Нью-Йорке начинается судебный процесс по уголовному обвинению против Трампа

15 апреля в Нью-Йорке состоится первое рассмотрение по существу уголовного дела против Дональда Трампа. Речь идет о расследовании выплат политика в адрес бывшей порнозвезды Сторми Дэниэлс. Экс-президента США обвиняют в подлоге финансовых документов. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Какова цель обвинений Трампа и что грозит бывшему президенту США, в материале «Газеты.Ru».

Бывший президент США Дональд Трамп формально вступает в фазу активных судебных разбирательств на фоне избирательной кампании 2024 года. 15 апреля в суде Нью-Йорка стартует заседание, где дело в отношении политика о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс будет впервые рассматриваться по существу.

Процесс состоится несмотря на множество попыток юристов Трампа его отложить. Предлогом для переноса адвокаты экс-президента США пытались сделать как споры с судьей штата Хуаном Мерчаном, так и подачу в Верховный суд ходатайства по вопросу наличия или отсутствия у политика иммунитета от юридический преследований — ВС намерен собраться на обсуждение этого запроса 25 апреля.

В чем обвиняют Трампа

Дело Сторми Дэниэлс преследует Трампа с 2018 года. Скандал запустила информация о том, что политик якобы незадолго до президентских выборов 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении. Дэниэлс, предположительно, получила от тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание.

История быстро обросла различными провокационными подробностями. Сделка якобы включала отказ бывшей порнозвезды от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых. Дэниэлс утверждала, что заключить соглашение ее заставили, в том числе угрозами в присутствии ее маленькой дочери. Трамп же изначально все отрицал и уверял, что не знает откуда Коэн мог взять средства на оплату «молчания» порноактрисы.

Следствие по этому вопросу пытались начать еще в президентство политика, но столкнулись с проблемой его неприкосновенности. В итоге процесс перезапустили в 2022 году, когда Трамп уже покинул Белый дом. В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки.

Обвинения Трампу предъявили в апреле 2023 года, что сделало его первым бывшим президентом США в истории страны, которому инкриминировали уголовное правонарушение — подлог финансовых документов. То есть суть тут не в связях политика с бывшей порноактрисой и даже сокрытии этой информации, а «лжи в деловых отчетах». Впоследствии к делу Дэниэлс добавилось еще три — два федеральных и одно на уровне штата Джорджия.

Эти три обвинения касаются попытки Трампа отметить итоги выборов 2020 года, завершившихся победой демократа Джо Байдена, последующего за этой кампанией штурма Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года и ненадлежащего хранения бывшим главой Белого дома секретных документов. Все эти расследования экс-президент США называл политически мотивированными, «охотой на ведьм» и попыткой не дать ему одержать победу в рамках новой президентской гонки.

Ангажированное разбирательство

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают ситуацию с делом Дэниэлс против Трампа в суде Нью-Йорка. Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что данный процесс действительно носит политический характер.

«Десять лет пребывания Трампа на вершине политического Олимпа в США породило несколько уязвимых лет по отношению к экс-президенту, которые постоянно раскручиваются. Одна из них — «связи с Россией», а вторая — его поведение с женщинами. Смысл тут в том, чтобы сконцентрировать внимание на его отношении к «слабому полу». Политика выставляют как шовиниста, воспринимающего женщина как «существо второго сорта», — пояснил эксперт.

С точки зрения Васильева, голоса женщин могут сыграть важную роль на выборах 2024 года, поскольку они уже составляют большинство избирателей в США. Он добавил, что именно поэтому Трампа пытаются лишить их поддержки.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заметил, что дело о выплатах бывшей порноактрисе выглядит как «наиболее плевое» среди всех уголовных расследований в отношении Трампа.

«Доказательная база тут смотрится очень блекло, но именно по этому делу могут вынести вердикт до выборов. То есть тут могут нанести репутационный урон Трампу.

В случае обвинительного вердикта политика смогут условно называть уголовником. Вероятно, те кто собираются голосовать за Трампа, сделают это в любом случае. А вот на неопределившихся избирателей это может повлиять», — отметил эксперт.

Политические риски

В последнее время Трампа можно назвать фаворитом президентской гонки — политик стабильно лидирует в опросах, обгоняя своего преемника Байдена. В частности, по исследованию The New York Times, политик получил бы 46% голосов против 45% за действующего президента, если бы выборы состоялись в ближайшее время. При этом число неопределившихся избирателей в опросе равно 8%. Учитывая, минимальный разрыв между Трампом и Байденом в рейтинге, их мнение может сыграть решающее значение.

Согласно исследованию Ipsos, двое из пяти американцев говорят, что вынесение Трампу обвинительного приговора повлияет на то, поддержат ли они его на выборах. По опросу, 32% респондентов изменят свое мнение о политике в худшую сторону, к примеру, если это произойдет по делу в Нью-Йорке. Еще 13% утверждают, что это лишь повысит вероятность поддержки Трампа.

В деле Дэниэлс политику предъявлено обвинения по 34 пунктам, за каждый можно получить по четыре года тюрьмы. А с учетом остальных расследований Трампу суммарно грозит почти 650 лет заключения, конечно, при условии, что суды полностью займут сторону прокуроров и назначат максимально возможное наказание.

По мнению Владимира Васильева из Института США и Канады, в случае судебного процесса в Нью-Йорке тюремное заключение для Трампа является маловероятным сценарием.

«Само по себе дело с юридической точки зрения не имеет большого звучания.

Расчет идет на специфику женской психологии. Трампа выставляют тираном, который плохо относится к «слабому полу». Что касается уголовной ответственности, то, вероятно, последствия для политика буду малозначительные. Самое главное — подчеркнуть якобы антифеминистское начало личности Трампа.

Расчет на то, что в рамках бытовой и даже кухонной политики США, это сработает», — указал эксперт.

С этим согласен и политолог Малек Дудаков. Он уверен, что максимум Трампу грозит какой-то штраф и тюремного срока он, вероятно, сможет избежать.

«Скорее всего, политика признают виновным, потому что речь идет о Нью-Йорке. Жюри присяжных и судьи тут настроено очень антитрамповски. Другое дело, что команда экс-президента США сразу будет подавать апелляцию. Однако репутационный урон ему все же нанесут, в частности, смогут условно называть уголовником», — подчеркнул эксперт.