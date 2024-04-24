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Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли в Тюменской области

Васильев: в Абатском районе отрезало от большой земли девять населенных пунктов

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В Абатском районе Тюменской области отрезало от большой земли девять населенных пунктов. Об этом заявил глава района Игорь Васильев, слова которого передает ТАСС.

«Пик паводка в нашем районе сегодня пока наблюдается в Тушнолобовском сельском поселении, там отрезано пять населенных пунктов, а всего у нас на территории района отрезанными от земли числятся девять населенных пунктов», — заявил Васильев.

Днем 24 апреля губернатор региона Александр Моор в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в тюменском поселке Коркино пик паводка на реке Тобол наступит 26 апреля.

В этот же день Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов.

Кроме того, российский президент призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков.

Ранее была названа предварительная сумма ущерба от паводка в Курганской области.

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