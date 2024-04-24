Путин предложил пересмотреть стоимость капремонта из-за паводков

Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков предложил посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта и при необходимости изменить эту норму. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, несмотря на все попытки властей РФ сдержать рост цен, и без того инфляция имеет место быть. Он заявил, что на это необходимо обратить особое внимание.

«Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», — сказал российский лидер.

На этом же совещании Путин говорил, что размер компенсаций жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован. Он пояснил, что имеет в виду единовременную материальную помощь и выплаты из-за частичной или полной утраты имущества.

С начала весеннего половодья в России были эвакуированы больше 38 тысяч человек.

С экстремально высоким половодьем столкнулись несколько регионов. Все началось с Оренбургской области, а затем большая вода пришла в Курганскую и Тюменскую области.

Ранее жители поселка в Пермском крае оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка.