Военная операция на Украине, день 791-й

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля назвал военную помощь США Украине «психотропным веществом» и «попытками переливания крови»
«Решительно утверждаю, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, которая с каждым днем теряет инициативу на поле боя на Украине, и подталкивающим ее вперед к ветряному колесу. Проамериканские приспешники, которые, лишившись элементарного здравого смысла, продали свой народ и все ценное страны, стали пушечным мясом хозяина, обречены на гибель», — заявил чиновник, цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
❗️МИД Бразилии рассказал РИА Новости, что на Украине без вести пропали или погибли четыре бразильца, они воевали на стороне Киева. Представитель министерства не назвал их имен, но известно, что среди них есть одна женщина.
Бразильское правительство не знает точное число своих граждан, воюющих на стороне Украины. Власти подчеркнули, что все расходы о репатриации останков будут на родственниках погибших, согласно действующему законодательству.
В Липецкой области ночью вводили режим воздушной опасности, проинформировал губернатор Игорь Артамонов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что над регионом сбили четыре беспилотника. Последний упал на частный дом в поселке, из-за чего здание загорелось. По словам чиновника, никто не пострадал.
⚡️По данным МО РФ, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников: три над Курской областью, два над Белгородской, два над Воронежской и один над Смоленской.