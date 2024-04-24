Военная операция на Украине, день 791-й

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❗️МИД Бразилии рассказал РИА Новости, что на Украине без вести пропали или погибли четыре бразильца, они воевали на стороне Киева. Представитель министерства не назвал их имен, но известно, что среди них есть одна женщина.

Бразильское правительство не знает точное число своих граждан, воюющих на стороне Украины. Власти подчеркнули, что все расходы о репатриации останков будут на родственниках погибших, согласно действующему законодательству.