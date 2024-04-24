«Плюнули в глаза миллионам»: украинцам запретили выдавать паспорта за рубежом

23 апреля украинское госпредприятие «Документ», которое занимается изготовлением паспортов, заявило о приостановке оформления документов. В связи с этим около 300 человек в Варшаве не смогли получить уже готовые загранпаспорта и устроили скандал. Оказалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лично распорядился приостановить оказание консульских услуг за границей. Украинский кабмин тем временем принял постановление, согласно которому украинцы призывного возраста больше не смогут получать паспорта за рубежом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Около 300 украинцев заблокировали сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве с требованием оказать им консульские услуги, в том числе выдать уже готовые загранпаспорта, сообщается на сайте радио RMF24.

23 апреля, как передает СМИ, украинцы весь день простояли в одном из паспортных пунктов Варшавы, пытаясь получить свои документы. Однако сотрудники сервиса отказывали им в этом несмотря на то, что люди получили уведомления о готовности своих загранпаспортов. RMF24 сообщает, что чиновники называли разные причины невыдачи: кто-то ссылался на неработающую программу, другие — на решение властей Украины.

Личное распоряжение Кулебы

22 апреля украинский МИД сообщил о запрете оказания за границей всех консульских услуг для мужчин призывного возраста. Письмо заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги опубликовало издание «Зеркало недели». Распоряжение действует, как указано в документе, до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он лично распорядился ограничить оказание консульских услуг за рубежом украинцам призывного возраста, потому что они показали свое безразличие к вопросу выживания государства.

«Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — то так это не работает», — объяснил министр иностранных дел.

Кулеба также уточнил, что вскоре ведомство предоставит уточненные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг. Эту информацию изданию «Общественное» подтвердили в консульстве Украины в Польше.

Украинская и международная реакция

Политики на Украине разделились в оценках решения МИДа страны. Комитет Верховной рады по нацобороне захотел вызвать руководство ведомства для пояснений данного распоряжения, сообщила член комитета Соломия Бобровская.

Она назвала решение главы МИД Кулебы «полузаконным». По словам Бобровской, оно имеет «сомнительный результат, адекватность и содержание».

Нардеп от «Евросолидарности» София Федына также назвала распоряжение министерства иностранных дел «плевком в глаза миллионам граждан Украины».

«Поручением, которым вы подставили всех консулов, вы нарушили конституцию Украины, права, законы Украины и, по сути, сделали все, чтобы мы не имели возможности защищать украинское государство», — заявила Федына в парламенте страны.

При этом нашлись и те, у кого распоряжение вопросов не вызвало. Отвечая Федыне, депутат партии «Слуга народа» Богдан Яременко призвал помнить не только о тех, кто живет за рубежом, но и тех, кто воюет и кто нуждается в замене.

В Еврокомиссии не стали комментировать решение украинского МИД об ограничении консульских услуг, заявив только, что берут его «к сведению».

«Не нам комментировать решение украинского правительства о мерах, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать — это объяснить, какая ситуация с этими лицами, находящимися на территории Европы. Это то, что мы можем сделать», — сообщил «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

При этом спикер Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппеа дала понять, что депортировать украинцев призывного возраста после истечения срока действия их документов не намерены.

«У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (этот документ регулирует пребывание украинских беженцев в ЕС). Мы не различаем пола, а также наличие или отсутствие статуса военнообязанного. Это все, что могу сказать со своей стороны», — сказала она.

Постановление кабмина

Как писала «Страна.ua», госпредприятие «Документ», в сервисе которого в Варшаве украинцы не смогли получить загранпаспорта, не связано с МИД. Это подразделение Госмиграционной службы, работающее через систему МВД.

23 апреля госпредприятие официально заявило о приостановке оформления всех документов. Причем не только украинцам призывного возраста, но и другим категориям граждан, кроме детей младше 12 лет (в связи с отсутствием необходимости у них биометрической верификации). В «Документе» это объяснили техническими причинами, а значит, отмечало издание, была вероятность, что в ближайшее время выдачу паспортов возобновят.

Однако 24 апреля стало известно, что украинское правительство приняло постановление, согласно которому украинцы призывного возраста больше не смогут получить паспорт гражданина страны или паспорт для выезда за рубеж за пределами Украины. Пересылать такие документы в обособленное подразделение Госмиграционной службы или в зарубежное дипломатическое учреждение не будут, пишет «Интерфакс Украина».

Выдадут ли паспорта тем, кто уже получил уведомление об их готовности, — пока неизвестно.