«Это оружие будет уничтожено». В России оценили передачу Украине американских ракет ATACMS Reuters: США тайно поставили Киеву ракеты ATACMS в марте по распоряжению Байдена

Американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Публично об этом не заявляли, чтобы использовать эффект неожиданности. В Госдепе подтвердили, что ATACMS поставили Киеву по прямому указанию президента США, сделанному в феврале. В России уверены, что новые дотации и оружие от США не помогут Украине кардинально повлиять на ход боевых действий. Более того, Минобороны уже сообщало в апреле об уничтожении ракет ATACMS. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

США тайно поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Вопрос о поставках Киеву ATACMS обсуждался в администрации Джо Байдена несколько месяцев. Против, как сообщает агентство, выступал Пентагон, так как в ведомстве опасались, что поставки негативно скажутся на боеготовности самой Америки. В январе 2024 года эти сомнения были сняты.

В феврале Байден встретился со своей командой по национальной безопасности. Советники рекомендовали президенту передать Украине дальнобойные ракеты. Байден принял это предложение, но появилась новая проблема — у США не было средств, чтобы заплатить за ATACMS.

Уже тогда телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Штаты склоняются к тому, чтобы отправить на Украину новую версию ракет ATACMS большей дальности для ударов по удаленным районам Крыма. Тем не менее такая возможность у США появилась только в марте, когда Байден объявил о выделении Киеву $300 млн. Американский президент распорядился поставить ATACMS, но не объявлять об этом публично, чтобы использовать элемент неожиданности.

Источник Reuters отметил, что решающим фактором передачи Киеву этих ракет стали удары российской армии по объектам критической инфраструктуры Украины.

Информацию о том, что ATACMS действительно вошли в мартовский пакет помощи, подтвердил CNN представитель Пентагона Гаррон Гарн. Ведомство также сообщило РИА Новости, что ракеты были переданы Киеву для использования «в пределах суверенной украинской территории».

По данным Reuters, ВСУ уже успели применить ATACMS, атаковав ими российский аэродром в Крыму. Предположительно, речь идет об ударе по военному аэродрому в Джанкое в ночь на 17 апреля.

19 апреля Минобороны РФ в еженедельной сводке также отчиталось, что авиация и системы ПВО ВС РФ за неделю сбили 10 ракет ATACMS.

Новый пакет военной помощи

Изначально передача Украине ATACMS была предусмотрена в законе о помощи Украине на $61 млрд. Документ 24 апреля после долгих месяцев обсуждения в конгрессе подписал президент США Джо Байден. После этого в Пентагоне сообщили, что направляют Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1 млрд. В него войдут «средства для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины».

«Этот пакет помощи включит в себя: ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, <...> дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, <...> боевые машины пехоты Bradley», — пояснили в ведомстве.

По словам Байдена, поставки военной помощи Киеву начнутся «в ближайшие несколько часов».

Позднее замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подтвердил, что США поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом. Пател подчеркнул, что эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ракеты прибыли на Украину в апреле. По его словам, поставка была сделана по прямому распоряжению президента Джо Байдена в феврале.

Реакция России

Комментируя тайную передачу Украине ракет ATACMS, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США используют «формулу мира» в качестве прикрытия, а сами «держат фигу в кармане».

«План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», — сказала Захарова, очевидно имея ввиду предстоящий форум в Швейцарии, где будут обсуждать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы ДНР Ян Гагин при этом заявил РИА Новости, что переданные Штатами боеприпасы ситуацию в зоне боевых действий не изменят, так как у российских систем ПВО уже есть опыт уничтожения ATACMS.

«Скажу больше — у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS», — подчеркнул Гагин.

Он также отметил, что и новый пакет помощи США не позволить Киеву кардинально изменить ситуацию на фронте, потому что эти средства будут распределены по разным статьям бюджета и в конце концов разворованы.

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что выделанная Америкой помощь наносит «тяжелейший удар» по перспективам возобновления отношений США и РФ.

«США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав», — подчеркнул дипломат.

Антонов также отметил, что новые военные поставки не помогут Киеву.

«Новое оружие будет уничтожено. А задачи и цели СВО будут выполнены», — заключил посол.