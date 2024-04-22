Военная операция на Украине, день 789-й

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Глава ГУР Кирилл Буданов сказал BBC, что в мае у Украины будет «трудная ситуация»:

«Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут».

По его словам, трудная ситуация может наступить из-за проблем на фронте и внутриполитической обстановки.