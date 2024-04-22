Военная операция на Украине, день 789-й

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал BBC, что в мае у Украины будет «трудная ситуация»:
«Нас ждет достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут».
По его словам, трудная ситуация может наступить из-за проблем на фронте и внутриполитической обстановки.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Вашингтон принял неправовое решение в отношении российских активов, совершив их кражу. По его словам, теперь у РФ есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам.
❗️Двое бойцов 394-го штурмового полка взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Волновахой, передал ТАСС.
«Противника было восемь человек. Мы проводили разведку боем. Моих бойцов было двое. Они прошли болотистую местность, дошли до лесополосы, где был противник, и зачистили», — рассказал агентству командир штурмового подразделения с позывным Саваль.
«Известия» выяснили, что в Иране готовятся запустить пилотный проект по приему карт «Мир». Власти считают, что это поможет наладить туристический поток между двумя странами, а также бизнесу станет проще переводить средства.
❗️В России создали систему безопасности «Пятница». Она поможет защитить важные масштабные объекты от атаки дронов. Разработчики планируют представить систему на форуме «Армия-2024», передало РИА Новости.
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что около десяти мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам. Он утверждает, что уклонисты пытаются подкупить пограничников. Демченко добавил, что сотрудники Госпогранслужбы совместно с украинскими правоохранителями действуют и в приграничной зоне, чтобы «заблаговременно разоблачать попытки незаконного пересечения границы». Среди самых популярных направлений для уклонистов он назвал границы с Молдавией и Румынией.
РИА Новости выяснило, что турецкие банки не отказывают россиянам в открытии счетов при наличии у них необходимых документов.
<>i«Такой, как вы заявили, массовой ситуации [с отказами открывать банковский счет], по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита», — сказал собеседник агентства.
Жительница Орска Светлана Арипова рассказала РИА Новости, что оформила Владимиру Головченко, обвиняемому в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, временную регистрацию в своем доме. По ее словам, Головченко вместе с супругой-украинкой приезжал к своему деду, когда тот болел. Его жена якобы медик, она оказывала пожилому мужчине помощь.
Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, передало РИА Новости. Их оставили украинские военные при отступлении из города.
В схронах нашли 27 гранат РГН, 41 гранату Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с и 47 выстрелов TG-50, а также более десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.