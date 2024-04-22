Польша готова разместить ядерное оружие США. Что об этом думают в России? Песков заявил, что РФ ответит в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Президент Польши Анджей Дуда объявил о готовности разместить в стране ядерное оружие США, назвав подобный шаг ответом на «милитаризацию» Калининградской области и передачу российского ядерного оружия Белоруссии. В Кремле пообещали, что военные РФ «сделают все необходимое» для безопасности страны, а в МИД РФ подчеркнули, что объекты, на которых разместят вооружение, станут «легитимными целями для поражения» в случае конфликта с НАТО.

Россия будет предпринимать ответные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков в ходе брифинга для журналистов.

О возможности размещения на территории Польши американского ядерного оружия утром 22 апреля заявил президент страны Анджей Дуда.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — заявил политик в интервью Fakt.

Дуда напомнил, что Польша — союзница Североатлантического альянса, и у страны есть обязательства «в этом плане». «То есть мы просто реализуем общую политику», — пояснил польский президент.

По мнению Дуды, размещение ядерного оружия в Польше может стать ответом на то, что Россия «все больше милитаризует» Калининградскую область, а также передала ядерное оружие Белоруссии.

«Цели для поражения»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала заявления Дуды «провокацией» и подчеркнула, что размещение ядерного оружия в Польше расширит список «легитимных целей» российской армии в случае конфликта с НАТО.

«В случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», — заявила Захарова.

Она выразила мнение, что «Польше явно мало того, что она уже и так является членом НАТО».

«Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых «совместных ядерных миссий» Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям», — сказала дипломат.

По ее словам, эти факты ведут к тому, что Россия при военном планировании относится к Польше «с особым вниманием».

Ответные шаги на размещение американского ядерного оружия пообещал и депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это очередная эскалация напряженности в Европе. Это серьезный шаг, который нарушает безопасность нашей страны, что, естественно, вынудит нас принимать ответные шаги», — сказал политик в беседе с «Лентой.ру».