Конфликт Израиля и Ирана: в чем причины многолетней вражды В чем причина конфликта Ирана и Израиля и приведет ли он к большой войне

Многолетнее противостояние Израиля и Ирана вышло на новый уровень. В начале апреля в результате израильского авиаудара по иранскому консульству в Дамаске был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран впервые напрямую со своей территории атаковал Израиль сотнями дронов и ракет. Это самая значительная эскалация конфликта за последние годы, но далеко не первая. Некогда неплохие отношения между странами уже давно и, кажется, безнадежно испорчены. С каких пор Израиль и Иран невзлюбили друг друга, как развивался конфликт и почему он ведется во многом чужими руками, разобралась «Газета.Ru».

Отношения Ирана и Израиля до Исламской революции

Отношения между Ираном и Израилем до определенного момента можно было назвать вполне крепкими и перспективными. После того, как в сентябре 1949 года Израиль был официально признан Турцией как государство, иранские власти уже могли не опасаться обвинений в том, что они первыми нарушили мусульманскую блокаду «сионистского образования», хотя до этого шах Ирана присутствовал на обсуждении вопроса признания Израиля во время официального визита в Вашингтон. В марте 1950 года Иран стал второй мусульманской страной , признавшей государство Израиль.

Иран входил в Специальный комитет ООН по Палестине, который принимал решение о разделе спорной территории между Израилем и Палестиной. План подразумевал создание двух отдельных государств, — арабского и еврейского — а города Иерусалим и Вифлеем должны были стать территорией под международным мандатом. Однако Тегеран, как правило, голосовал против решений, которые были наиболее выгодны израильской стороне.

close 100% Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вплоть до Исламской революции 1978-1979 годов Иран и Израиль были не просто дипломатическими и политическими партнерами, а союзниками, сотрудничавшими как в экономической, так и в военной сфере. Такие тесные отношения, частично неформальные, были частью «периферийной доктрины» Израиля, которая стремилась положить конец изоляции страны на преимущественно арабском Ближнем Востоке.

Причин налаживать отношения было несколько:

На территории Ирана на протяжение тысячелетий проживало большое число евреев, и особых противоречий и национальных конфликтов между народами не было.

До определенного момента Иран был для Израиля одним из «государств периферии», то есть неарабской страной, дружественной Израилю.

Иран помогал евреям и был своего рода перевалочной базой для беженцев, после того как Ирак ополчился против собственного еврейского населения в связи с разделом Палестины.

При последнем шахе Мохаммеде Резе Пехлеви Израиль посредством американско-еврейского сообщества был связующим звеном между США и Ираном. В 1955 году Иран присоединился к прозападному Багдадскому пакту военно-политическому союзу, в который также входили США, Великобритания , Турция, Ирак и Пакистан

Страны активно развивали сотрудничество в сфере медицины, строительства и образования. Многие иранские специалисты проходили техническую подготовку в израильских университетах, а израильские крупные компании вели масштабные строительные работы в Иране.

После Шестидневной войны в 1967 году Иран стал единственной страной в регионе, кто не ввел нефтяное эмбарго против Израиля. Египет, Сирия, Иордания, Алжир и Ирак прекратили сотрудничество с Израилем.

В течение десятилетия между 1965 и 1975 годами Израиль и Иран также сотрудничали с курдскими сепаратистами в Ираке, поддерживая их борьбу с баасистским режимом этой страны.

Почему отношения Ирана и Израиля начали портиться

В конце 1970-х годов обстановка на Ближнем Востоке начала резко меняться, некогда дружественные отношения между Ираном и Израилем стали стремительно ухудшаться — Израиль начал терять стратегическую важность для Ирана. В то время главной целью Тегерана стало улучшение и без того не очень простых отношений с арабским миром, а тесное сотрудничество с Израилем напрямую противоречило налаживанию связей с мусульманскими странами.

Однако Иран не хотел стремительно прекращать все отношения с Израилем, и все дипломатические поездки израильских и иранских представителей стали происходить тайно.

close 100% Аятолла Хомейни на плакате демонстранта, современность Reuters

В это же время в самом Иране позиции исламского духовенства становились все сильнее, и религиозные лидеры стали призывать к полному прекращению отношений с Израилем. В 1971 году будущий лидер Исламской революции и аятолла Рухолла Хомейни уверял, что Израиль проник во все сферы жизни страны с целью разрушить торговлю, экономику и завладеть всеми богатствами республики.

По его мнению, Израиль к 1970-м годам «превратил Иран в свою военную базу», он называл страну «всемирно признанным врагом ислама и мусульман».

К 1977 году большинство двусторонних долгосрочных контрактов, нацеленных на укрепление связей и развитие отношений между странами, расторгли. Особенно категорично и негативно настроены по отношению к Израилю были клерикальные мусульманские круги во главе с аятоллой Хомейни.

Исламская революция 1979 года и разрыв отношений

Настроения в Иране, по словам израильского аналитика Реувена Мерхава, пропитались ненавистью к еврейской общине, и в 1978 году началась постепенная эвакуация всех израильтян. К 1979 году отношение в Иране к еврейскому населению страны достигло точки невозврата.

Основной причиной полного разрыва отношений с Израилем послужил внутриполитический переворот в Иране — в 1979 году произошла Исламская революция. Пал шахский режим, который, несмотря на призывы религиозных лидеров, пытался сохранить Израиль в качестве союзника.

С приходом к власти аятоллы Хомейни сотрудничество с Израилем напрямую стало противоречить новой иранской идеологии. Духовный лидер Исламской республики сразу же объявил США «большим сатаной» и Израиль, главного союзника Вашингтона в регионе, «малым сатаной».

До момента Исламской революции в Иране, согласно подсчетам израильского историка иранского происхождения Амнона Нетцера, проживало от 80 тысяч до 100 тысяч евреев. За несколько месяцев после госпереворота из Ирана бежали около 20 тысяч.

Исламская революция 1979 года в Иране Исламская революция в Иране, или падение шахского режима, произошла с января 1978 года по февраль 1979-го. В результате произошедших в это время событий в Иране был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, положен конец монархии, и в результате была установлена новая администрация во главе с аятоллой Хомейни, который активно призывал к разрыву отношений с Израилем, называя его «признанным врагом ислама».



За дату начала исламских революционных событий считают 8 января 1978 года — в этот день в Иране началась первая массовая антиправительственная демонстрация против шахского режима, она проходила в городе Куме и была подавлена необоснованно жестокими методами.



В течение всего 1978 года в различных городах Ирана представители исламского духовенства организовывали демонстрации, решительно разгонявшиеся войсками, в том числе шахской гвардией и подавлявшиеся САВАК (Министерство государственной безопасности Ирана). К концу года революционеры перешли к тактике политических стачек, что полностью парализовало экономику. Будучи более не в силах удерживать власть в своих руках, шах передал власть премьер-министру из числа умеренных оппозиционеров и бежал из страны.



Спустя время, 1 февраля 1979 года, в Иран вернулся аятолла Хомейни, который взял власть в свои руки. Было назначено новое переходное правительство. В марте был проведен референдум о новом политическом устройстве, и 1 апреля 1979 года Иран был объявлен первой Исламской республикой.

Иран во главе с новым идейным лидером в то время, по словам руководителя иранских исследований и профессор кафедры истории Ближнего Востока и Африки Тель-Авивского университета Давида Менашри, превратил антиизраильские лозунги в инструмент распространения влияния Исламской революции и ее идеологии на мусульманский мир.

Исламские аргументы Ирана поставили арабо-израильский конфликт на совершенно другую основу, превратив его в религиозный крестовый поход вместо политико-национального конфликта Давид Менашри из книги «Иран и Израиль: несколько разногласий»

«Мы знаем, что отношения между Израилем и Ираном были крепкими и, можно сказать, прекрасными до Исламской революции 1979 года. После Исламской революции все изменилось: иранское руководство начало поддерживать палестинцев в борьбе за освобождение своей земли от израильской оккупации. Дипломатические отношения между Израилем и Ираном были полностью прерваны после революции», — подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» востоковед и доцент кафедры современного Востока РГГУ Низар Буш.

Прокси-конфликт между Ираном и Израилем

После исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни Иран разорвал отношения с Израилем и начал активно выстраивать идеологию на основе противостояния сионизму и экспорта исламской революции. К 1980 году все торговые и экономические связи Ирана с Израилем были разорваны, а лидеры еврейской общины в Иране — казнены.

Начиная с того периода отношения между Ираном и Израилем планомерно ухудшались. Тегеран начал позиционировать себя как центр сил, выступающих против примирения мусульманского мира с Израилем, и создал прокси-систему группировок в регионе. Тесные связи или контроль над этими формированиями Иран официально отрицает, однако они зачастую действуют в интересах Исламской республики.

Что такое прокси-война Прокси-война — согласно универсальному англо-русскому словарю, это военный термин, который обозначает опосредованную войну, которая ведется между двумя странами через третью сторону. В политике этот термин также обозначает войну чужими руками.



Суть прокси-конфликта в том, что две или несколько стран поддерживают стороны, которые представляют их интересы. Таким образом, вместо прямого столкновения, влиятельные державы «играют посредниками», оказывая помощь своим союзникам.



Такая война может проходить как в военном, так и в политическом, экономическом планах. Прокси-войны часто возникают из-за стремления контролировать важные регионы или ресурсы.

Первые 10 лет между участниками прокси-конфликта был довольно «холодный мир», но с 1990-х годов противостояние вылилось в один из самых острых конфликтов в международных отношениях.

Основными иранскими прокси считаются:

ливанская шиитская организация и политическая партия «Хезболла»;



йеменские хуситы — шиитская боевая организация «Ансар Аллах»;



шиитские группировки в Ираке;



иракская коалиция шиитских, езидских и христианских ополчений Сила народной мобилизации (СНМ), известная как «Хашд аш-Шааби»;



палестинские группировки, включая ХАМАС.

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Связь со всеми ними МИД Ирана категорически опровергает.

В значительной степени прокси-конфликт между Израилем и Ираном подогрело вероятное спонсирование Тегераном антиизраильских военизированных сил — палестинского движения ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Считается, что последняя была основана при поддержке иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«Хезболла» вслед за Ираном объявила врагами Израиль и весь коллективный Запад, а своими целями — установление исламского государства в Ливане и уничтожение Израиля. Именно это ливанское движение считают ответственным за организацию многих антиизраильских терактов.

Израиль, в свою очередь, регулярно наносит удары по целям, связанным с Ираном в регионе. Власти страны, как правило, не берут официальной ответственности за эти атаки, хотя и не стремятся категорически опровергать свою причастность. Часто она подтверждается через заявления представителей западных спецслужб в зарубежных СМИ.

Иранская ядерная и ракетная программы

Ядерная программа Ирана — краеугольный камень в прокси-конфликте между Тегераном и Тель-Авивом. С середины 1990-х годов Израиль сильно обеспокоен возобновлением разработок в этой сфере, которые приостановили после Исламской революции.

Израиль уверен, что Иран возобновил ядерную программу только с одной целью — уничтожения еврейского государства. Однако Тегеран настаивает, что программа имеет исключительно мирный характер.

С помощью одного из своих главных союзников — США — Израиль годами пытается не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Так, в 2009 году иранскую систему управления центрифугами, которые обогащают уран для ядерной программы, поразил компьютерный вирус. Тегеран обвинил в его распространении Израиль и США.

Другим способом борьбы для Израиля стали точечные ликвидации ключевых ученых и разработчиков ядерной программой. Самое громкое убийство было совершено, предположительно израильскими спецслужбами, в ноябре 2020 года, когда устранили вероятного руководителя ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде.

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде Американская газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников сообщила, что иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который считался руководителем ядерной программы республики, был убит агентами израильской спецслужбы «Моссад» с помощью робота-убийцы в 2020 году.



По информации газеты, израильская разведка намеревались устранить иранского ученого на протяжении 14 лет, а в 2009 году даже организовали спецоперацию по его убийству, которая, однако, была отменена в последний момент. Подготовка к новой операции началась в конце 2019 года — о ее разработке Израиль сообщил США, где эти планы поддержали.



Более того, по данным издания, с 2007 года агенты «Моссада» убили шестерых иранских ученых-ядерщиков, работавших с Фахризаде над программой по созданию ядерной боеголовки.



Иранские власти возложили ответственность за убийство «отца иранской ядерной программы» Мохсена Фахризаде на Израиль.



По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, убийство физика-ядерщика было совершено с использованием электронного оборудования, убийц на месте преступления не было.

Напряжение между Исламской республикой и Израилем продолжило расти в 2000-х годах из-за разработки Тегераном баллистических ракет большой дальности, которые теоретически могли нести ядерные боеголовки.

Еще больше обострил ситуацию обострил приход к власти в Иране ультраконсерватора Махмуда Ахмадинежада, при президентстве которого с 2005 по 2012 годы «теневая война» между двумя государствами только усугубилась.

Иранский лидер не сдерживал себя в острых заявлениях. Так, во время празднования дня солидарности с борьбой палестинцев против израильтян он назвал Израиль «искусственным образованием, обреченным на исчезновение».

Сам факт существования Израиля является оскорблением для человечества, и потому это государство следует ликвидировать. Народы Ближнего Востока создадут новый Ближний Восток, в котором не будет места сионистам и американцам. Махмуд Ахмадинежад бывший президент Ирана

Взаимные атаки

Несмотря на непримиримые противоречия, и Израиль, и Иран на протяжении многих лет пытались избежать перехода конфликта в «горячую фазу». Они атакуют друг друга преимущественно на территории третьих страна, и чаще всего не берут на себя прямой ответственности.



Среди самых резонансных атак:

В 2009 гоу в Судане была проведена операция, в ходе которой были разбомблены несколько колонн грузовиков и судно в Красном море, предположительно, перевозившее оружие, которое контрабандой должно было быть доставлено боевикам ХАМАС в секторе Газа. Власти Израиля напрямую не брали на себя ответственности, но давали понять, что за атакой стояли они.

В 2010-2012 годах в Иране произошла серия убийств и покушений на иранских ученых-ядерщиков. Предположительной, за их организацией могла стоять израильская спецслужба «Моссад».

В 2012 году террористы взорвали автобус с израильскими туристами в болгарском Бургасе, в результате погибли пять человек и 32 были ранены. Расследование Евроола пришло к выводу, что за атакой стояла «Хезболла». Однако группировка свою причастность отрицала.

В 2021 году было совершено нападение на израильский нефтяной танкер у побережья Омана, погибли несколько членов экипажа. Израиль подозревал в атаке Иран или его прокси-организации, однако Тегеран не взял на себя прямую ответственность за случившееся. СМИ Исламской республики назвали удар ответом на израильскую ракетную атаку по боевикам в Сирии.

В 2022 году в Тегеране был убит полковник Корпуса стражей Исламской революции Хасан Сайада Ходаи. Злоумышленники выстрелили в высокопоставленного военного пять раз. Газета The New York Times со ссылкой на свои источники в спецслужбах писала что за убийством стоит Израиль, который якобы уведомлял об этом по закрытым каналам американскую сторону.

Весной 2024 года в Ливане в результате атаки вероятно израильского беспилотника был убит заместитель командира ракетных сил «Хезболлы» Али Абед Хасан Наим. ЦАХАЛ не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль увеличит темп атак.

Мы будем преследовать «Хезболлу» везде, где она действует. Мы увеличим давление и темп атак. Йоав Галант министр обороны Израиля

Ирано-израильский конфликт 2024 года

1 апреля 2024 года Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате погиб бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди и другие иранские командиры и офицеры. По некоторым данным, Захеди был ключевой фигурой в координации связей Ирана с «Хезболлой».

Израиль официально не брал ответственность за атаку, однако в разговоре с The New York Times четыре израильских чиновника на условиях анонимности подтвердили, что удар был нанесен военно-воздушными силами их страны.

Ответная атака произошла в ночь на 14 апреля. Исламская республика, выпустила по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Практически все они были перехвачены израильскими ПВО, обошлось без жертв и серьезных разрушений.

Иран впервые нанес прямой удар по Израилю непосредственно со своей территории, а не при помощи «региональных прокси» — йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (хуситов) или «Хезболлы». При этом обе группировки поддержали иранские удары по Израилю.

Апрельское обострение конфликта между странами стало самым масштабным за многие годы. Многие аналитики и наблюдатели начали всерьез рассуждать о возможности начала большой войны на Ближнем Востоке.

Последствия атаки Ирана на Израиль: четыре возможных сценария

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По мнению востоковеда и доцента кафедры современного Востока РГГУ Низара Буша, существует три варианта развития нынешнего конфликта между Ираном и Израилем.

1. Без ответной реакции

Израиль не станет реагировать и будет рассматривать недавнюю атаку Ирана как ответ на агрессию, которую сам же осуществил против иранского консульства в Дамаске. На этом моменте, по словам эксперта, вопрос будет исчерпан и противостояние закончится, не дав новых поводов для эскалации конфликта.

2. Ответ Израиля и атака Ирана

Если ответ Израиля будет направлен против иранских военных объектов или израильская армия ЦАХАЛ нанесет по ним удар — это будет означать объявление войны.

«Несомненно, Иран ответит Израилю жесткими и широкомасштабными ударами. Здесь война также может расшириться, и США могут принять в этом участие против Ирана <...> Удары со стороны Ирана будут по американским военным базам в Сирии, Ираке, Курдистане, Иордании и, возможно, в Персидском заливе, Саудовской Аравии и других государствах», — предположил собеседник «Газеты.Ru».

3. Прокси-удары

По третьему сценарию Израиль может осуществить атаку на иранских советников или иранские военные объекты, но сделает это в рамках прокси-войны. Низар Буш предположил, что удары могут быть нанесены по территории Сирии.

При таком сценарии Иран ответит параллельным ударом по израильским военным объектам, и на этом дела закончатся. Низар Буш доцент кафедры современного Востока РГГУ

4. Отложенное решение

К еще одному вероятному сценарию эксперт отнес откладывание принятия решения со стороны Израиля. По его словам, руководство страны, вероятно, не будет незамедлительно реагировать и предпринимать активные действия просто потому, что страны Запада, в частности США, не готовы к новой войне в экономическом плане, так как они поддерживают деньгами и оружием Украину.

«Есть вероятность, что сейчас все будут молчать. В крайнем случае, в течение двух-трех месяцев пока точно», — подчеркнул востоковед.

Израиль и Иран сегодня: отношения двух стран

В настоящее время Израиль и Иран остаются непримиримыми соперниками на Ближнем Востоке. Противоречия между ними настолько велики, что попытки примирения сторон даже не предпринимаются.

Как отметил Низар Буш, израильско-иранский конфликт невероятно сложен с точки зрения вовлеченных в него сторон и одновременно парадоксален, поскольку у стран нет ни общих границ, ни территориальных претензий друг к другу, а столкновение идеологий, которое лежит в основе конфликта, обусловлено внешнеполитической обстановкой.