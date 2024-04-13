Иран атакует Израиль дронами и ракетами. Онлайн

Иран запустил БПЛА в сторону Израиля. СМИ также пишут о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов, сообщает «Аль-Кахира аль-Ихбария». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к прямой атаке как в обороне, так и в нападении. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.