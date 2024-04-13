Иран атакует Израиль дронами и ракетами. Онлайн

Рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений, сообщили в Росавиации.
ABC News уточняет, что в общей сложности Иран может запустить по Израилю от 400 до 500 БПЛА и ракет как со своей территории, так и из Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена.
Иран запустил третью волну беспилотников по Израилю, есть перехваты над Сирией, сообщает израильский 12-й канал. Других подробностей телеканал не приводит. По данным CNN, Иран запустил в сторону Израиля более 100 БПЛА.
О закрытии своего воздушного пространства сообщил Ирак, сообщает местное издание INA. Ливан также закрыл свое воздушное пространство, сообщает телеканал Al Jadeed.
Сирия и Египет привели в высокую готовность свою ПВО на фоне атаки Ирана на Израиль, пишет Reuters. Египет также закрывает свое воздушное пространство.
Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака и Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Беспилотники по Израилю были запущены не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщает Kan со ссылкой на источники.
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в ответ на запуск БПЛА в сторону Израиля.
Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности.
Иран запустил «сотни» ударных беспилотников по Израилю, пишет Axios со ссылкой на израильское официальное лицо.
Воздушное пространство Ирака закрыто на фоне атаки Ирана по Израилю, авиасообщение приостановлено, сообщил министр транспорта Ирака.
Ожидается, что выпущенные из Ирана беспилотники долетят до Израиля между 02:30 и 05:00 14 апреля, передает Kan.
Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов, сообщает «Аль-Кахира аль-Ихбария».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к прямой атаке Ирана как в обороне, так и в нападении.
⚡️ Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю, пишет иранское агентство Fars.
Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 до 07:00 из-за иранской атаки, сообщает радиостанция Kan.
Иранские БПЛА начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании, сообщает Fars.
Байден в субботу проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. В них примут участие участие Салливан, Блинкен и Остин, сообщил пресс-пул Белого дома.