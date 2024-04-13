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Политика

Иран атакует Израиль дронами и ракетами. Онлайн

Беспилотники и ракеты Ирана атакуют территорию Израиля — онлайн-трансляция

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Global Look Press
Иран запустил БПЛА в сторону Израиля. СМИ также пишут о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов, сообщает «Аль-Кахира аль-Ихбария». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к прямой атаке как в обороне, так и в нападении. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.
Трансляция
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00:43

Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля, сообщает IRNA со ссылкой на источники.

00:40

Рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Ирак и Израиль приостановлены до снятия ограничений, сообщили в Росавиации.

00:32

Хуситы запустили несколько беспилотников из Йемена в сторону Израиля, сообщает Reuters.

00:28

ABC News уточняет, что в общей сложности Иран может запустить по Израилю от 400 до 500 БПЛА и ракет как со своей территории, так и из Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена.

00:23

Иран запустил третью волну беспилотников по Израилю, есть перехваты над Сирией, сообщает израильский 12-й канал. Других подробностей телеканал не приводит. По данным CNN, Иран запустил в сторону Израиля более 100 БПЛА.

00:19

О закрытии своего воздушного пространства сообщил Ирак, сообщает местное издание INA. Ливан также закрыл свое воздушное пространство, сообщает телеканал Al Jadeed.

00:11

Сирия и Египет привели в высокую готовность свою ПВО на фоне атаки Ирана на Израиль, пишет Reuters. Египет также закрывает свое воздушное пространство.

00:06

Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака и Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

00:03

Беспилотники по Израилю были запущены не только из Ирана, но и из других стран региона, включая Йемен, сообщает Kan со ссылкой на источники.

00:01

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в ответ на запуск БПЛА в сторону Израиля.

23:59

Средства ПВО Иордании готовы перехватывать и сбивать иранские дроны или воздушные суда, нарушившие ее воздушное пространство, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности.

23:54

Иран запустил «сотни» ударных беспилотников по Израилю, пишет Axios со ссылкой на израильское официальное лицо.

23:52

Воздушное пространство Ирака закрыто на фоне атаки Ирана по Израилю, авиасообщение приостановлено, сообщил министр транспорта Ирака.

23:49

Ожидается, что выпущенные из Ирана беспилотники долетят до Израиля между 02:30 и 05:00 14 апреля, передает Kan.

23:46

Из Южного Ливана в направлении Израиля произведен массированный ракетный залп — Al-Mayadeen

23:45

Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов, сообщает «Аль-Кахира аль-Ихбария».

23:43

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к прямой атаке Ирана как в обороне, так и в нападении.

23:41

⚡️ Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю, пишет иранское агентство Fars.

23:39

Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля, утверждает телеканал Al Arabiya.

23:36

Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 до 07:00 из-за иранской атаки, сообщает радиостанция Kan.

23:34

Иранские БПЛА начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании, сообщает Fars.

23:24

Байден в субботу проведет консультации с членами Совета национальной безопасности по ситуации на Ближнем Востоке. В них примут участие участие Салливан, Блинкен и Остин, сообщил пресс-пул Белого дома.

23:20

ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Израильская армия контролирует все цели, системы ПВО Израиля приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

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