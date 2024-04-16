США выдвинули России условие для отмены контрмер по ДСНВ. Что об этом известно? Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ в случае возвращения РФ к своим обязательствам

США выразили готовность отказаться от контрмер по ДСНВ при условии возвращения России к соблюдению своих обязательств. Москва временно приостановила свое участие в договоре еще в прошлом году. Лавров ранее заявлял, что переговоры на эту тему невозможны, пока Вашингтон продолжает поддерживать Киев.

США готовы отказаться от контрмер по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), если Россия вернется к исполнению своих обязательств по данному соглашению.

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — следует из доклада Госдепа.

В документе также отмечается, что Вашингтон продолжается заранее отправлять Москве уведомления перед пуском межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок.

Попытки обмена данными

В марте 2023 года помощник главы Пентагона Джон Плам сообщил о том, что США обратились к России с предложением об обмене данными в рамках СНВ-3, однако Москва отказалась предоставлять такую информацию.

«В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять какую-либо информацию тоже», — заявил тогда он.

С июня того же года США объявили, что прекратят информировать Россию о положении и статусе объектов, попадающих под соглашение СНВ-3, включая ракеты и пусковые установки. В Вашингтоне отмечали, что перестанут предоставлять России телеметрическую информацию, которая касается пусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок. Также в ведомстве сообщали, что отзывают выданные ранее российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ.

Американские власти неоднократно призывали Россию соблюдать ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров в ноябре прошлого года заявлял, что переговоры на эту тему с Вашингтоном невозможны, пока тот продолжает поддерживать Киев. Министр подчеркивал, что не может быть и речи о том, чтобы пускать американцев на российские ядерные объекты, если они поставляют Украине вооружение дальнего радиуса действия, которое, по его словам, уже было применено для попыток атак против стратегических баз России, в частности баз стратегических ядерных бомбардировщиков.

В 2010 году Россия и США заключили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В соответствии с этим соглашением, обе стороны сокращают количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, их пусковых установок, а также тяжелых бомбардировщиков и ядерного вооружения.

Президент России Владимир Путин в ходе послания в 2023 году заявил, что Россия временно приостанавливает свое участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув при этом, что Москва не выходит из данного соглашения.

ДСНВ является единственным российско-американским документом, регулирующим контроль над ядерным оружием. Срок действия этого соглашения истекает в 2026 году.