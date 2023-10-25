«В форме неофициальной записки»: США предложили России диалог по ракетам

США призвали Россию возобновить диалог о вооружениях «в отрыве от всего происходящего», предложения были переданы в формате неофициальной записки. В МИД РФ заявили, что Москва к этому не готова, и призвали Вашингтон к изменению «враждебного курса». Совфед одобрил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний, а Валентина Матвиенко пригрозила США полным выходом России из соглашения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты предложили к России вести систематический диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон предлагает Москве сохранять контакт «в отрыве от всего происходящего».

«Мы к этому не готовы. Потому что считаем, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу <...> просто невозможно», – сказал замглавы МИДа.

Он рассказал, что предложения были переданы российской стороне в формате non-paper – «на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки».

Рябков добавил, что в американской позиции «нет элементов новизны», Москва изучает их «в спокойном ключе» и ответит Вашингтону «в должный момент».

Россия и ядерные испытания

25 октября Совет Федерации одобрил законопроект об отмене ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее он был принят Государственной думой и в настоящее время ожидает подписи президента страны Владимира Путина.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко после решения верхней палаты парламента пригрозила США полным выходом России из соглашения.

«Если США и дальше не будут предпринимать шаги в плане выполнения своих обязательств, этот договор будет оставаться бутафорией, и участвовать в этой имитации дальше России нет никакого смысла», – сказала она.

Предложение отозвать ратификацию исходило от главы государства. 5 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что Россия может пойти на этот шаг, так как США до сих пор не ратифицировали договор. По его словам, отзыв российской ратификации стал бы «зеркальной» мерой.

18 октября, в день, когда Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях, американское Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) провело подземный химический взрыв на ядерном полигоне в штате Невада. По заявлению американских властей, целью было «улучшение способности США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «внимательно следит» за действиями Вашингтона, а замглавы МИДа Рябков подчеркнул, что в случае подтверждения заявленной США цели испытаний их нельзя будет расценивать как нарушение ДВЗЯИ.

«Крах» отношений

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), срок действия которого истекает в 2026 году. Госдепартамент США называл это решение «безответственным и незаконным».

Весной Рябков сообщил, что вся инспекционная деятельность и обмен данными в рамках соглашения приостановлены. Он также заявил о «крахе» двухсторонних отношений Москвы и Вашингтона.

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США», – говорил замминистра.

Он называл условием возвращения РФ к диалогу по контролю над вооружениями «отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России».

В июле российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил об отсутствии оснований для денонсации ДСНВ и намерении Москвы следовать его положениям. О соблюдении Москвой норм договора также говорил замглавы делегации РФ Константин Воронцов на заседании комитета Генассамблеи ООН 16 октября.

При этом американская сторона неоднократно изъявляла желание возобновить диалог о вооружениях с Россией. Так, 21 октября посольство США в РФ заявило, что Вашингтон уведомил российские официальные лица о своей готовности к переговорам.

«Соединенные Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года <...> Пока Россия не проявила ответной готовности», – сказали в дипмиссии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в июне назвал ситуацию в области контроля над вооружениями «скорее плохой, чем хорошей» и заявил о необходимости «срочных переговоров». При этом он подчеркнул, что отношения с США «настолько плохи и находятся на такой низкой точке», что говорить о диалоге в настоящее время не приходится.