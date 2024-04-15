«Не смог стерпеть». Грузинские депутаты подрались из-за «русского» законопроекта

Депутаты подрались в парламенте Грузии во время обсуждения инициативы об иноагентах. Оппозиционер Алеко Элисашвили напал на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе, так как, по его словам, не смог стерпеть «оправдания русского законопроекта». Документ вновь внесли на рассмотрение после того, как в прошлом году отозвали его из-за критики со стороны оппозиции и западных партнеров.

Массовая драка произошла в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах, сообщил Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе, когда тот рассказывал про инициативу. К потасовке присоединились другие депутаты, после этого трансляцию и само заседание прервали. Элисашвили покинул здание парламента.

Нападение на Мдинарадзе оппозиционный депутат объяснил тем, что не смог стерпеть «оправдания русского законопроекта», передает «Интерфакс».

«Эти так называемые депутаты пытаются втащить в Грузию российский закон об иноагентах. Они (представители парламентского большинства. — ИФ) понимают только силу кулака», — заявил Элисашвили.

Лидер парламентского большинства в свою очередь заявил, что нападение на него было спланированной провокацией.

«Это была не случайная история, она была спланирована, у меня есть тому доказательства. Несколько дней назад мне прислали об этом сообщение. Вероятно, это была проплаченная провокация, которую Алеко Элисашвили осмелился реализовать», — сказал Мдинарадзе.

Повторное рассмотрение

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в начале апреля внесла в парламент Грузии правящая партия «Грузинская мечта». Инициативу вносили в парламент и раньше — в марте 2023 года. Тогда законопроект даже приняли в первом чтении, однако после массовых протестов в стране его отозвали. Против инициативы также выступали западные партнеры Грузии, в том числе ее осудили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН и Госдепе США.

Несмотря на это, правящая партия решила повторно инициировать рассмотрения документа. По словам Мамуки Мдинарадзе, текст инициативы остался таким же, каким был в прошлом году, лишь за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо него решили использовать формулировку «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Сам законопроект предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, в специальном государственном реестре. Организации должны также в январе каждого года представлять минюсту Грузии декларацию о доходах и расходах.

Спорный законопроект

Инициативу об иноагентах критикуют грузинская оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили. Еще до начала обсуждения документа оппозиционеры провели совместную пресс-конференцию и потребовали отозвать законопроект.

По мнению лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» копирует российский закон об иноагентах.

Депутат от крупнейшей оппозиционный партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава считает, что инициатива может помешать евроинтеграции.

«Мы сделаем все, чтобы парламент Грузии не принял этот закон. Наша цель — защитить европейский выбор грузинского народа, защитить выбор подавляющего большинства граждан Грузии, которые говорят «да» Европе, и «нет» — российскому законодательству», — заявила она.

Этого же мнения придерживается и президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Мы получили некий аванс от Европы (получив статус кандидата в ЕС. — «Газета.Ru»), а сегодня «Грузинская мечта» занята саботажем нашего пути и нашего будущего... «Мечта», так сказать, показала свое лицо».

По словам парламентского секретаря президента Георгия Мсхиладзе, в случае принятия закона Зурабишвили использует свое конституционное право и наложит на него вето.

Решение «Грузинской мечты» повторно внести закон на рассмотрение раскритиковали и западные партнеры.

Аргументы власти

Власти Грузии при этом считают, что оппозиция необоснованно критикует законопроект. Глава МИД страны Илья Дарчиашвили уверен, что инициатива не помешает процессу интеграции республики в ЕС.

«Этот закон не должен и не сможет помешать евроинтеграции. Этот процесс тесно связан с теми рекомендациями, которые выдала нам Еврокомиссия и подтвердил Евросовет. Соответственно, наша европейская интеграция зависит от той повестки дня, которую мы согласовали с нашими европейскими партнерами», — сообщил Дарчиашвили.

По словам главы минфина Грузии Лаши Хуцишвили, законопроект подразумевает лишь публикацию финансовой отчетности и не предполагает никаких ограничений.

Депутаты «Грузинской мечты» также не согласны с тем, что инициатива похожа на российский закон об иноагентах. По их мнению, она касается «лишь прозрачности и больше ничего».