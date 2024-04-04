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В Кремле оценили реакцию грузинской оппозиции на закон об иноагентах

Песков назвал абсурдными заявления оппозиции Грузии о законе об иноагентах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Высказывания грузинской оппозиции о том, что внесенный в парламент страны законопроект об иностранных агентах является шагом на пути к русификации, являются абсурдными. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно видим резкую реакцию оппозиции на такие планы (принятие законопроекта об иностранных агентах — «Газета.Ru»). Надо объяснить им абсурдность считать это русским проектом», — сказал представитель президента РФ в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Он добавил, что Грузия является непосредственным соседом РФ. В связи с этим для российского руководства важна стабильная и предсказуемая ситуация на территории республики.

Тем не менее принятие закона об иностранных агентах уже стало общемировой практикой, подчеркнул Песков. Пресс-секретарь Кремля пояснил, что в целом первым государством, которое решилось на такой шаг, были США.

4 апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение в парламент страны законопроект, который получил название «О прозрачности иностранного влияния». В частности, документ предполагает обязательную регистрацию некоммерческих организаций и СМИ, доходы которых поступают из-за рубежа. Главным образом это касается юридических лиц, получающих из-за границы более 20% денежных средств.

Ранее в Грузии призвали «прекратить истерику» из-за закона об иностранных агентах.

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