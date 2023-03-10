«Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной». В Тбилиси отклонили закон об иноагентах

Парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в стране 7 марта начались массовые протесты. Против документа проголосовали 35 депутатов, в его поддержку был зафиксирован только один голос. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за этим событием стоят США, которые не хотят, чтобы Грузия стала суверенным государством.

Голосование против законопроекта

Грузинский парламент во втором чтении проголосовал против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», из-за которого в стране с 7 марта начались массовые беспорядки.

«Тридцать пять депутатов против, один — за. Заседание закрыто», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании, которое транслировали грузинские телеканалы.

Согласно действующему регламенту, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении законопроект, нужно его «провалить» большинством голосов во втором чтении, что и было сделано.

По информации Telegram-канала «Sputnik Грузия», единственным парламентарием, который проголосовал за принятие законопроекта, стал член правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрий Самхарадзе. Кроме того, согласно данным журналистов канала, документ был провален голосами оппозиции, а парламентское большинство воздержалось от голосования.

Позже канал сообщил, что Самхарадзе настаивает, что не голосовал за законопроект об иноагентах – «это было технической ошибкой».

Массовые протесты

7 марта в Тбилиси начались многотысячные акции протеста из-за того, что парламент в первом чтении принял «грузинскую версию» законопроекта об агентах иностранного влияния. Граждане потребовали отозвать инициативу. Каждый вечер силовики разгоняли протестующих с применением водометов и слезоточивого газа.

Накануне стало известно, что документ отзовут. Об этом сообщил в четверг председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. При этом он отметил, что некоторые граждане посчитали закон об иноагентах списанным с российского, «хотя на самом деле это был прямой перевод американского» (было две версии документа – грузинская и американская).

Мдинарадзе анонсировал на брифинге, что правящая партия Грузии намеренно провалит законопроект на голосовании во втором чтении, чтобы «окончательно процедурно решить этот вопрос».

Кроме того, Министерство внутренних дел Грузии сообщило накануне вечером, что освобождены 133 человека, задержанных с начала протестов по административным статьям. Тем не менее, протестующие начали выдвигать требование распустить правительство страны и устроить досрочные парламенсткие выборы.

Представители США и ЕС неоднократно критиковали власти Грузии за данную инициативу. Представитель Госдепа Нед Прайс утверждал, что прохождение в парламенте подобных законопроектов, «вдохновленных Кремлем», не совместимо с европейской интеграцией Грузии.

А во время другого своего выступления, посвященного обсуждению этого закона, предупредил, что у США «есть набор инструментов, которые позволяют нам в любой стране мира привлечь к ответственности любого, кто ответственен за подавление прав человека».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу еще раз заявил, что грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России «ни по сути, ни по форме».

«Риски провокаций, безусловно, есть. Мы с вами знаем, что то, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений и повстанческих проявлений, ситуация не имеет никакого отношения к Российской Федерации», — сказал он.

«Вашингтон не разрешил»

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин написал в пятницу в своем Telegram-канале, что «Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной». По его словам, в США полагают, что только американцы «имеют право принимать самостоятельные решения, а все остальные должны существовать по правилам, диктуемым Вашингтоном».

«Любое несогласное с этим государство рискует в ответ получить у себя «цветную революцию». Каждая страна стремится к самостоятельности. Будущее есть только у суверенных государств. Понимают это все, но реализовать свое право смогли немногие. Мы за многополярный мир и справедливое мироустройство», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что США, напротив, выступают «за однополярный мир и свою гегемонию в нем». По мнению парламентария, у многих людей, которые услышали о протестах в Грузии, возник вопрос, как «какой-то законопроект» смог привести к «такому противостоянию».

Володин напомнил, что 85 лет назад в США был принят подобный закон, и он до сих пор работает.

Парламентарий считает, что у Вашингтона есть несколько «рычагов управления миром». Среди них – финансовый рычаг, военный и «мягкая сила» — «финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций».

«Именно она показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы. Поэтому государства, желающие стать суверенными, в первую очередь принимают решения о запрете финансирования из-за рубежа внутриполитической деятельности или введении контроля за поступающими денежными средствами и деятельностью подобных НКО», — пояснил Володин.

По его мнению, в случае, если бы Грузия приняла закон об иноагентах, то она получила бы право контроля над средствами, которые переводятся в страну из-за рубежа для финансирования политических партий, оппозиции, СМИ и других общественных организаций, «формирующих антигрузинскую повестку».

«А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны. Но закончилось это все тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу. Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», — уверен Володин.

Он считает, что для США «был неприемлем» грузинский законопроект об иноагентах. А после отклонения документа «Грузия лишилась шанса на суверенитет».

При этом парламентарий отметил, что Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств, а с Тбилиси у Москвы сложились «сложные отношения», которых на межпарламентском уровне и вовсе нет. Однако он пожелал Грузии «состояться как суверенному государству», так как она – сосед РФ.