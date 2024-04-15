Военная операция на Украине, день 782-й

ВСУ препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR, они применяются на запорожском участке фронта, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе перспективы одобрения законопроекта, включающего дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.
Нейросети скоро будут задействованы в комплексах радиоэлектронной борьбы на беспилотниках, сообщил начальник войск РЭБ ВС РФ Юрий Ласточкин.
«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы»,— сообщил Ласточкин «Красной звезде».
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Днепре, поврежден инфраструктурный объект, сообщили в областной военной администрации.
Украинское издание «Страна» пишет, что был удар баллистической ракетой.
⚡️ Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.