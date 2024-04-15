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Политика

Военная операция на Украине, день 782-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 782-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. Взрывы произошли в городе Днепре, поврежден инфраструктурный объект. Нейросети скоро будут задействованы в комплексах радиоэлектронной борьбы на беспилотниках, сообщил «Красной звезде» начальник войск РЭБ ВС РФ Юрий Ласточкин. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами партий в конгрессе законопроект, включающий дополнительную помощь Израилю и Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

ВСУ препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра, чтобы замедлить наступление российских войск, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

08:31

Франция передала ВСУ новую партию САУ CAESAR, они применяются на запорожском участке фронта, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

08:28

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе перспективы одобрения законопроекта, включающего дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

08:17

Нейросети скоро будут задействованы в комплексах радиоэлектронной борьбы на беспилотниках, сообщил начальник войск РЭБ ВС РФ Юрий Ласточкин.

«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы»,— сообщил Ласточкин «Красной звезде».

08:10

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Днепре, поврежден инфраструктурный объект, сообщили в областной военной администрации.

Украинское издание «Страна» пишет, что был удар баллистической ракетой.

08:07

⚡️ Украинский беспилотник самолетного типа перехвачен над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 782-го дня специальной военной операции России на Украине.

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