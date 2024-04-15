Военная операция на Украине, день 782-й

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Нейросети скоро будут задействованы в комплексах радиоэлектронной борьбы на беспилотниках, сообщил начальник войск РЭБ ВС РФ Юрий Ласточкин.

«В комплексах РЭБ на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы»,— сообщил Ласточкин «Красной звезде».