Московский бизнесмен заказал в офис ударный дрон ВСУ «Баба-Яга». К нему нагрянули силовики В московском офисе при обыске нашли ударный дрон ВСУ «Баба-Яга»

В Москве силовики вычислили бизнесмена, который прямо в офис заказал дрон из зоны СВО. Речь об украинской «Бабе-Яге», уникальной разработке ВСУ. Предприниматель говорит, что хотел изучить БПЛА, чтобы делать такие же. На Украине подобными дронами опыляли поля, а теперь используют, чтобы «носить взрывчатку на голову противнику».

Директор московской компании «Ард Сатком сервис» заказал украинский дрон «Баба-Яга» с фронта, но одновременно с посылкой к нему в офис нагрянули силовики. Об этом пишут Telegram-канал Baza, РИА Новости и ТАСС.

Виновником шумихи оказался 30-летний Николай К. Мужчина говорит, что хотел изучить беспилотник и понять, как делать такие же.

Два бывших сотрудника его компании сейчас участвуют в боях на Украине, у одного нашлась трофейная «Баба-Яга». Военный согласился отдать БПЛА на исследование и отправил в столицу логистической компанией. При этом с дрона сняли взрывчатку.

«Буквально через 30 секунд» после доставки посылки в офис Николая на Партизанской улице ворвались сотрудники ФСБ и Центра «Э» (занимается экстремизмом), отмечает Baza. Спецслужбы изъяли дрон и проверяют, зачем он понадобился предпринимателю.

«Парня допрашивают, дает объяснения по факту приобретения БПЛА такого типа», — сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Ард Сатком сервис» занимается телекоммуникационным оборудованием. Директора заинтересовала система связи «Бабы-Яги». Николай рассказал на допросе, что у дрона есть антенна Starlink, которая сбивает спутники и выдает ложную геопозицию. Именно эту особенность бизнесмен хотел повторить на отечественных дронах.

По результатам проверки правоохранители примут «процессуальное решение».

Как ВСУ превратили дрон-опылитель в оружие

«Баба-Яга» сделана из сельскохозяйственного дрона. Это большой гексакоптер — аппарат с шестью моторами. В мирное время он опылял поля, а сейчас «носит взрывчатку на голову противника», описывают солдаты ВСУ. Главная особенность — прицельный сброс сразу четырех боеприпасов .

Отправляют на охоту этот дрон ночью. Беспилотник шумит, не может высоко подниматься (до 400 м) и летит медленнее легких аналогов, которые применяют днем (со скоростью до 40 км/ч при полной нагрузке). Зато у него есть инфракрасная и тепловизионная камеры. С помощью этого дрона атакуют российские технику и склады, а порой и группы солдат.

Название ему придумала именно российская сторона за то, что «действует так же коварно, как и его сказочная тезка» (официально он зовется Vampire).

«Противник направляет «Ягу» на наш участок фронта ночью и сажает незаметно в траве или кустах. Следом запускается маленький дрон-корректировщик, который остается висеть в воздухе и незаметно отслеживает наше движение. И как только в его поле зрения попадает достойная цель — бронетехника или большая группа живой силы, наступает час «Бабы-Яги». Она плавно взлетает из засады и наносит удар», — описывал канал российского военкора Семена Пегова.

Украинские операторы отмечают хорошие точность и связь беспилотника. Его невозможно заглушить системами радиоэлектронной борьбы, поскольку БПЛА можно перевести на ручное управление. Без вражеского подавления дрон летит автономно по заданным координатам, ориентируясь по спутникам через Starlink. Это тоже осложняет жизнь противнику, поскольку нет наземного центра управления, который можно взорвать. После сброса дрон самостоятельно возвращается. За каждым закреплены три человека: командир, пилот и «бомбер».

Выгодна и цена БПЛА — около $20 тыс. за штуку, в то время как подбитая техника стоит миллионы долларов. За время службы дрон обычно успевает сделать 8-12 вылетов.

На далеких расстояниях гексакоптер не используют. Максимальная дальность его полета — 10 км, а время в воздухе — около получаса с нагрузкой.

В российской армии о «Бабе-Яге» и других сельскохозяйственных дронах заговорили летом 2023 года. В России это связывают с тем, что у ВСУ кончились турецкие Bayraktar.

«Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются «Корова», «Баба-Яга», «Ведьма»… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, бомбы 25- и 50-килограммовые», — рассказывал в июле 2023-го сапер из сводной казачей бригады «Дон» с позывным «Рахматулла».

Россия по-разному пытается бороться с «Бабой-Ягой». В некоторых частях за каждый уничтоженный дрон выдают до десяти дней отпуска. Отдельные солдаты ухитряются сбивать «Бабу-Ягу» веревкой, из снайперской винтовки и даже протаранив собственным дроном.

Украинские СМИ пишут, что пока у России нет аналогов «Бабы-Яги». Бывший глава «Роскосмоса», а ныне руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин говорил, что отечественные специалисты стараются перепрограммировать захваченные и целые гексакоптеры.

«Через пару часов наши очкарики-маньяки из группы айтишников Военно-технического центра надругаются над плененной «старушкой», вскроют этой «бабушке» внутренности, снимут с нее крышку антенны Starlink, прокачают электронику, кое какие мозги «Бабе-Яге» подправят, чтоб смышленной была... Гори ясно чертов лес со всеми лешими и кикиморами ВСУ!» — писал Рогозин про захваченный дрон.