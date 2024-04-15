«Ад на земле»: что иностранные наемники рассказывают о ситуации на Украине

Наемники воевали в составе ВСУ с самого начала СВО. В лучшие времена их насчитывали десятки тысяч человек, но сейчас иностранцев стало заметно меньше. Некоторые наемники все еще рассказывают о фронтовых реалиях в интернете. Те, кто сидят далеко от линии соприкосновения, сохраняют оптимизм. Другие находятся на грани отчаяния. Как иностранные наемники воюют на Украине и каким опытом делятся со своими подписчиками — в материале политического обозревателя Виталия Рюмшина.

Взлет и падение Иностранного легиона

28 февраля 2022 года Владимир Зеленский объявил о создании Иностранного легиона. А уже в начале марта 2022-го украинское правительство сообщило, что в новое соединение записались 20 тыс. человек.

С тех пор официальную статистику больше не обновляли, но и без нее известно, что за два года боевых действий число наемников поубавилось. Сейчас численность Иностранного легиона составляет менее 2 тыс. человек — данные подтверждают оценки Минобороны РФ, а также сведения изданий The New York Times и Vice. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тыс. наемников более чем из 60 государств.

Британский наемник Джозеф Макдональд рассказывал, что большинство тех, кто пришел в Иностранный легион в начале СВО, покинули его. Причем последний массовый исход случился где-то в конце 2022-го — начале 2023-го. На тот момент из наемников-ветеранов оставалось всего два-три человека.

«Думаю, большинство из них ушли, потому что пошли слухи или они получили приказ, что они станут передовым элементом в следующем контрнаступлении (имеется в виду летнее наступление 2023-го — прим. авт). Многие подумали, что просить такое после 10 месяцев на передовой без возможности получить надлежащую штурмовую подготовку — это слишком. И я их не виню», — рассказал наемник YouTube-каналу Lindybeige.

close 100% Джозеф Макдональд Lindybeige/YouTube

Макдональд и сам покинул Иностранный легион. Потом он вернулся на фронт в составе другого подразделения. Сейчас наемник находится где-то под Херсоном и ведет YouTube-канал, где рассказывает о жизни на фронте. Судя по роликам, боевой дух Макдональда не очень высокий: он жалуется на выгорание, нелестно отзывается о некоторых решениях командования ВСУ и торгует боевыми трофеями.

«У нас нет артиллерии, а у россиян есть»

Вместе с Макдональдом под Херсоном находился еще один британец Брендон Митчелл. Он служил в ВСУ в качестве боевого медика, а в декабре 2023-го уехал в Швецию. Тем не менее он продолжил рассказывать о боевых действиях на личном YouTube-канале и в шоу других блогеров.

«Первый год конфликта был в каком-то смысле веселым. У нас было много артиллерии, у россиян было еще больше артиллерии, дроны не были фактором, FPV-дроны не существовали… Сейчас реальность такова, что у нас нет артиллерии, все буквально стоит, а у россиян она есть», — так Митчелл описывал свой опыт на Украине. Наемник констатирует, что сейчас ВСУ проигрывают. Однако он все еще убежден, что конфликт может склониться в их пользу.

close 100% Брендон Митчелл The Jake Broe Show/YouTube

Менее оптимистично настроен израильский наемник Арье Бен-Йегуда. Он присоединился к Иностранному легиону в 2022-м, но затем по какой-то причине ушел оттуда в «Нормандскую бригаду» ВСУ, которой руководил канадец Жан-Франсуа Ратель. Истории своих фронтовых будней израильтянин выкладывает в личный блог в соцсети X. В последние месяцы в постах наемника прослеживалось упадническое настроение — он жаловался на здоровье и тяжелые условия на фронте.

«Мы держим оборону совсем без огневой поддержки. Мы находимся на этапе, когда приходится бросать мертвых там, где их убили. Наши окопы громит артиллерия, поэтому мы передвигаемся по кратерам от снарядов или по канализационным трубам. В моем подразделении 100% раненых. Ад на земле!» — писал он 14 марта, уточняя что воюет «далеко на востоке, где идут тяжелые бои» (вероятно, под Авдеевкой или Часовым Яром — прим. авт).

Вскоре после этого в появились сообщения, что Жан-Франсуа Ратель и Бен-Йегуда погибли при ударе российского беспилотника. Потом оказалось, что израильтянин выжил, однако, судя по всему, получил ранение. 17 марта он рассказал, что возвращается домой, потому что Украина отказалась предоставлять ему бесплатную медпомощь.

Скандалы, интриги

Митчелл, Макдональд и Бен-Йегуда продолжают рассказывать об украинском конфликте, несмотря на разочарование. Но среди наемников есть и те, кто поспешил порвать с Украиной после отъезда. Один из них — американский полковник Энди Милберн, сооснователь печально известной ЧВК «Моцарт».

Что за ЧВК «Моцарт»? ЧВК «Моцарт» — американская частная военная компания. ЧВК состояла из бывших американских военных, отслуживших в элитных и специальных подразделениях ВС США. Помимо американцев, ядром компании стали британские и швейцарские военные профессионалы.



ЧВК занималась на Украине обучением военных. Там утверждали, что не участвуют непосредственно в боевых действиях на Украине. При этом ЧВК отрицало какую-либо причастность Пентагона к ее работе.



1 февраля 2024 годя основатель ЧВК «Моцарт» американский полковник в отставке Энди Милберн объявил о прекращении работы частной военной компании.



Его группа «хайпанула» в конце 2022 года: Милберн активно раздавал украинским солдатам шевроны и называл своими главными противниками во время боевых действий на Украине российскую ЧВК «Вагнера». Однако Милберн быстро разругался с партнерами по бизнесу и обрушился с критикой на украинское руководство. ЧВК развалилась, а самого его попросили покинуть страну. После отъезда Милберн обосновался на подкасте The Team House. Там бывший наемник выступает в качестве военного эксперта и старается не затрагивать тему своих будней на Украине.

close 100% The Team House/YouTube

Схожая судьба постигла Джеймса Васкеса и Рипа Роулингса. Васкес представлялся героем войны в Ираке и был очень популярен в первый год СВО. В лучшие времена у его блога в соцсети X было свыше 400 тыс. подписчиков. Вместе с Роулингсом он владел благотворительной организацией Ripley's Heroes, которая занималась сбором средств на оружие для ВСУ.

Впоследствии Васкес оказался мошенником, который врал о боевом опыте, а власти США заподозрили Ripley's Heroes в незаконном экспорте военных технологий. После скандалов оба наемника постепенно исчезли из соцсетей. Последние публикации Васкеса в Twitter датируются августом прошлого года. Роулингс в основном репостит другие каналы.