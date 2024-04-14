«Регион в опасности». Ответит ли Израиль на атаку Ирана? Арабист Сурков назвал атаку Ирана на Израиль выходом на новый уровень

Иран назвал массированную атаку на Израиль «уроком сионистскому врагу». Акция стала ответом на удар по консульству исламской республики в Дамаске. В Тегеране заявили, что достигли всех поставленных целей, и предостерегли Израиль от ответных действий. При этом СМИ допускают, что еврейское государство может пойти на новые шаги против Ирана в течение 48 часов. Чем грозит обострение ситуации на Ближнем Востоке и ждать ли ответного удара Израиля – в материале «Газеты.Ru».

Власти Ирана открыли новую страницу в собственной истории, нанеся массированный удар по израильской территории с использованием ракет и дронов, считает президент исламской республики Эбрахим Раиси. Его слова приводит передает IRNA.

«Наши храбрые и отважные дети из Корпуса стражей исламской революции при сотрудничестве и координации со всеми оборонными и политическими ведомствами страны открыли новую страницу в истории иранской державы и преподали урок сионистскому врагу» Эбрахим Раиси Президент Ирана

Он добавил, что любые акции против Ирана будут встречены жестким ответом. Раиси заверил, что Тегеран выступает за мир и стабильность в регионе, обвинив в дестабилизации ситуации Израиль, в том числе из-за проводимой им военной операции против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Что произошло между Ираном и Израилем

В ночь на 14 апреля силы Ирана атаковали Израиль. Акция стала ответом на на авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. Иран и Сирия обвинили в атаке на дипломатическое представительство Израиль, при этом еврейское государство официально не признавало свою причастность к произошедшему.

В Тегеране заявляют о полной реализации всех своего целей массированного удара, которыми были только военные объекты. По предварительным оценкам, атака включала от 150 до 500 БПЛА и от 30 до 150 ракет. В Израиле заявляют, что сбили 99% выпущенных снарядов и дронов. Сами удары израильская сторона фиксировала из Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана.

Действия Ирана вызвали осуждение со стороны стран Запада и активное обсуждение возможных последствий для региона в СМИ. До атаки власти Израиля открыто обещали дать прямой ответ на любое нападение. По информации The New York Times, возможные меры будут приняты в течение 48 часов, несмотря на предупреждение Ирана.

В Тегеране свою атаку называют актом возмездия, основанном на 51 статье устава ООН (речь идет о праве на самооборону. — «Газета.Ru»), и обещают, что новых не планируют. Однако иранская сторона готова дать более масштабный ответ, если Израиль пойдет на «новую ошибку».

Цели Тегерана

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают «урок» иранской стороны. Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков считает, что инцидент имеет важное значение, поскольку нападение было совершено непосредственно ИРИ.

«Сама атака Ирана — выход на новый уровень. Впервые Тегеран напрямую и в таких масштабах ударил по израильской территории. Раньше все это делалось через прокси. Теперь мы видим, что Иран способен делать это напрямую. То есть, грубо говоря, пройден некий психологический барьер, а значит, в случае новых обострений такая ситуация может повториться», — пояснил эксперт.

В свою очередь старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, востоковед, эксперт РСМД Андрей Чупрыгин уверен, что со стороны Ирана произошла демонстративная театральная акция.

«Они запустили большое количество ракет и дронов, но когда вы хотите на кого-то напасть, заранее об этом не предупреждаете. Вероятно, у Ирана был расчет на то, что основную массу летящих предметов перехватят и ущерба практически никакого не будет, но и героический акт в ответ на атаку по консульству в Дамаске будет осуществлен», — добавил эксперт.

Региональные последствия

Дальнейшее развитие ситуации — главный вопрос текущей эскалации между Ираном и Израилем. Пока папа Римский Франциск призывает стороны воздержаться от вовлечения в спираль насилия, бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон советует еврейскому государству атаковать ядерные объекты Тегерана. При этом официальный Вашингтон, по данным CNN, дал Израилю понять, что не будет участвовать в возможных операциях против Ирана.

С точки зрения Николая Суркова из ИМЭМО РАН, в ближайшие 10-12 часов все будет зависеть от поведения Израиля. По его словам, если еврейское государство начнет отвечать Ирану, то можно ожидать дальнейшей эскалации с непредсказуемым развитием ситуации.

«В целом риск большого конфликта становится намного выше. Остальные страны региона оказываются в очень опасном положении из-за по факту открытого противостояния Израиля и Ирана.

Они могут в любой момент стать полем боя или пострадать в ходе каких-то операций. В таких условиях можно ждать какой-то гонки вооружений, например, связанной с интенсивными закупками средств ПВО», — отметил эксперт.

В то же время Андрей Чупрыгин из НИУ ВШЭ заявил, что предсказать следующий шаг израильского руководства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху довольно сложно. По его мнению, от Тель-Авива можно ждать чего угодно.

«Основной вопрос — будет ли отвечать Израиль или нет. Есть вероятность, что он это сделает, несмотря на то что США пообещали не участвовать ни в каких ответных действиях. В таких условиях перспектива большой войны на Ближнем Востоке приблизится. Но пока не исключено, что голос разума в Израиле возобладает и он просто ограничится продолжением операции в Газе», — подчеркнул эксперт.