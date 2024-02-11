В Египте и Сирии заговорили о войне с Израилем Египет пригрозил Израилю приостановить мирный договор из-за ситуации в Газе

Египет угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если силы ЦАХАЛ будут направлены в город Рафах в Газе. В этом населенном пункте к настоящему моменту собрались до 1,4 млн человек, большая часть из них – бежавшие из своих разрушенных домов жители Палестины. В Сирии также заявили, что арабская республика готова к войне и к «освобождению своих земель». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Египет пригрозил Израилю приостановить действие мирного соглашения, если израильские войска войдут в самый южный город сектора Газа — Рафах, сообщают источники Wall Street Journal.

В Каире опасаются, что египетские военные не смогут сдержать сильнейший наплыв палестинцев, спровоцированный боями в Рафахе. Кроме того, военные действия могут привести к закрытию основного маршрута доставки гуманитарной помощи в Газу.

По данным ООН, в Рафахе сейчас могут находиться до 1,4 млн человек.

Нарастающее противостояние

Египет и Израиль заключили Кэмп-Дэвидские соглашения при посредничестве тогдашнего президента США Джимми Картера в конце 1970-х годов, положив конец многочисленным войнам. В результате Каир получил обратно Синайский полуостров. Уже более сорока лет эти страны живут в мире. В последние годы они существенно расширили связи за счет израильского экспорта природного газа.

За последние две недели Египет направил около 40 танков и бронетранспортеров на северо-восток Синая в рамках серии мер по укреплению безопасности на границе с сектором Газа,

пишет Times of Israel.

После начала войны ЦАХАЛ и ХАМАС Египет построил бетонную пограничную стену высотой шесть метров, увенчанную колючей проволокой.

Еще задолго до начала конфликта Каир заявлял, что разрушил туннели, через которые раньше процветала контрабанда в Газу, и очистил буферную зону возле границы. На подходе к контрольно-пропускному пункту «Рафах» с сектором Газа сейчас можно увидеть остатки снесенных домов.

После 7 октября Египет неоднократно выражал тревогу по поводу заявлений Израиля о том, что он вернет себе полный контроль над пограничным коридором Газа — Египет, чтобы обеспечить демилитаризацию палестинской территории. В январе Каир объявил о проведении двух операций по борьбе с контрабандой наркотиков на северо-востоке Синая, вероятно, пытаясь продемонстрировать свой контроль над этим районом.

«Невозможно уничтожить ХАМАС, оставив 4 батальона»

Израильские власти объявили о намерении занять Рафах в начале февраля. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе», — отметил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Политик поручил правительству разработать план эвакуации жителей Рафаха и около миллиона палестинцев, которые перебрались в город после начала конфликта. До этого момента военные избегали использования наземных войск в этом городе.

Ранее президент США Джо Байден сигнализировал о растущем дискомфорте в связи с продолжающимся наступлением Израиля, назвав его «чрезмерным». «Как вы знаете, я считаю, что ответные действия в секторе Газа были чрезмерными», — сказал он журналистам.

После анонсированной операции в Рафахе Госдеп заявил, что не поддержал бы ее. Представитель ведомства Ведант Патель подчеркнул, что «проводить такую операцию прямо сейчас без планирования и обдумывания на территории, где укрывается миллион человек, было бы катастрофой».

Угрозы со стороны Сирии

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что его страна вела несколько войн против Израиля и «готова к новым».

«Сирия вела несколько войн против сионистского образования (Израиля) и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где», — сказал Микдад в ходе пресс-конференции в Дамаске с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Он подчеркнул, что оккупация части территории страны со стороны Израиля, США и Турции является незаконной, а Сирия «готова к освобождению своих земель».