«Не если, а когда». Израиль и США готовятся к ответному удару Ирана Иран и Турция выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

Президенты Ирана Эбрахим Раиси и Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили соболезнования лидеру ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков в результате авиаудара Израиля 10 апреля. Новая операция усилила ожидания ответных действий Ирана, которые Израиль и США ждут уже вторую неделю после атаки на иранское консульство в Дамаске. СМИ называют удар Тегерана неизбежным и прогнозируют его в ближайшие дни.

В среду, 10 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по трем высокопоставленным членам палестинского движения ХАМАС, которые «вели террористическую деятельность в центральной части сектора Газа». Ими оказались сыновья председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании: Амир, Мохаммад и Хазем. Вместе с ними погибли несколько внуков Хании. Он подтвердил гибель своих сыновей и внуков в результате израильского авиаудара по лагеру беженцев Шати, который располагается к северо-западу от Газы.

«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей», — заявил Хания, добавив, что всего из-за действий Израиля он потерял «не менее 60 членов семьи». Израиль стремится «посредством убийства детей лидеров ХАМАС сломить сопротивление палестинского народа», однако «позиция движения на переговорах не изменится», пообещал он (цитата по ТАСС).

Сам Исмаил Хания проживает в столице Катара Дохе, где с 2012 года располагается штаб-квартира политического крыла ХАМАС.

Одним из первых соболезнования Хании по телефону выразил Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал гибель сыновей и внуков лидера ХАМАС «мученической смертью».

Президент Турции заявил, что Израиль «обязательно ответит» перед законом за совершенные им «преступления против человечности». Эрдоган не раз называл премьера Израиля Биньямина Нетаньяху «палачом» и «убийцей», обвиняя в геноциде в секторе Газа.

Свои соболезнования выразил и Тегеран. «С Исмаилом Ханией связался его превосходительство президент Ирана Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского обстрела», — сообщается в Telegram-канале ХАМАС.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галантом подтвердил поддержу Израиля Соединенными Штатами. «Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов» , — заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер (цитата по РИА Новости).

Кроме того, в четверг в Израиль отправится глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, который отвечает за Ближний Восток и Северную Африку. Он будет на месте координировать действия в случае возможного удара со стороны Ирана, сообщило Axios со ссылкой на двух израильских должностных лиц. По данным издания, США и Израиль на разном уровне поддерживают контакты «для подготовки к иранскому ответу».

Когда, а не если

Уже вторую неделю мир ждет, чем Тегеран ответит на авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске. 1 апреля в результате ракетного обстрела погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана), среди которых оказались два высокопоставленных генерала: командующий силами КСИР в Сирии и Ливане Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Раиси пообещали, что атака Израиля не останется без ответа.

Крупнейшие мировые СМИ каждый день рассказывают о подготовке Израиля и США к ответному удару Ирана. В среду Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и их союзники считают, что крупные ракетные удары или удары беспилотников со стороны Ирана или связанных с ним групп по военным и правительственным объектам в Израиле «неизбежны».

Потенциальное нападение, возможно, с использованием высокоточных ракет, может произойти в ближайшие дни — это «скорее вопрос того, когда, а не если» , сказал один из собеседников издания, основываясь на оценках разведки США и Израиля.

Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщали, что Иран планирует нанести удары по десяткам целей в Израиле, включая объекты инфраструктуры.