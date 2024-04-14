«Де-факто распад страны состоялся»: что происходит с Молдавией Политолог Брутер предрек давление Кишинева на Гуцул за поездку в Россию

Молдавия столкнулась с новым витком политического кризиса внутри государства. Конфликт властей с руководством Гагаузии набирает обороты на фоне визитов главы автономного региона Евгении Гуцул в Россию. Кишинев отказывается работать с башканом республики, а Комрат не поддерживает проевропейский курс страны. Противоречия центра и республики растут в преддверии президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Грозит ли Молдавии распад из-за ссоры Кишинева с Комратом, в материале «Газеты.Ru».

На этой неделе молдаване стали свидетелями двух важных событий — визита главы Гагаузской Республики (башкана) Евгении Гуцул в Россию и приезда в автономный регион президента Молдавии Майи Санду. Обе поездки стали предлогом для новых взаимных атак политиков друг на друга. Так Гуцул обвинила президента Молдавии в посещении региона «исподтишка», так как поездка состоялась в ее отсутствие.

А президент Молдавии в ходе выступления перед студентами Комратского университета говорила о «дешевой пропаганде» против Кишинева в регионе. По ее словам, руководству государства важно развитие автономной республики.

«Вопреки дешевой пропаганде, Кишинев очень серьезно относится к развитию Гагаузии и к ее благополучию», — заметила Санду.

Подливали масла в огонь и ее слова о том, что руководство Гагаузии дестабилизируют ситуацию в Молдавии за счет своих связей с Россией, сказанные в интервью Nokta. В нем же Санду пожаловалась на траты молдавского бюджета на регион и отсутствие серьезных дивидендов. В ответ Гуцул обвинила президента во лжи и унижении гагаузов.

Внутренний конфликт

Противостояние Санду с новой главой Гагаузии продолжается с мая 2023 года после выборов в автономном регионе. Гуцул — представитель оппозиционной партии «Шор», лидера которой Кишинев объявил в международный розыск по делу о краже $1 млрд. Перед прошлогодними местными выборами политическую силу запретили под предлогом «саботирования европейского курса» и попытки дестабилизации ситуации в стране на фоне организации массовых протестных демонстраций с критикой власти, в том числе за экономический кризис.

Избраться башканом Гагаузии это Гуцул не помешало, как и призвать к налаживанию отношений с Россией, раскритиковав власти государства за прозападный курс. Последующие попытки Кишинева признать голосование незаконным встретили сопротивление как жителей региона, так и местного заксобрания. В ответ Санду выбрала тактику бойкота: не упоминает Гуцул в своих речах и отказывается от ввода главы Гагаузии в правительство, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Затем сам регион столкнулся с давлением, в частности, угрозой сокращения финансирования почти на $7 млн из-за изменений в налоговом кодексе. В марте 2024 года отношения сторон еще больше осложнились после первого визита руководителя автономного региона в Россию. Гуцул съездила в Сочи, где рассказала президенту РФ Владимиру Путину о «беззаконных действиях» Кишинева и его «мести» гагаузскому народу за их гражданскую позицию. К апрелю политик столкнулась с обвинениями молдавской прокуратуры по уголовному делу о финансировании партии «Шор».

Поездка Гуцул в Москву лишь усилила критику за «связи с Кремлем» со стороны Кишинева. В рамках визита глава Гагаузии заключила договор о сотрудничестве с российским банком, который предполагает выделение средств бюджетникам и пенсионерам в регионе. Более того, Гуцул пообещала скорое начало работы в регионе системы «Мир», хотя она не функционирует в остальной Молдавии.

Интеграционные споры

Отдельная тема противостояния сторон — стремление Кишинева в Евросоюз. Глава Гагаузии выступает за расширение контактов с Россией, сохранение взаимодействия с СНГ и вхождение в ЕАЭС. Санду же проводит проевропейскую политику, настаивает на вступлении в ЕС и собирается спросить о позиции молдаван по этому вопросу на референдуме, который будут проводить вместе с президентскими выборами осенью 2024 года — глава государства уже объявила о своем участии в них.

Вопрос усложняется опасениями оппозиционных политиков, в том числе Гуцул, о риске использования Кишиневом короткого пути в ЕС — объединения Молдавии с Румынией. Волнения подпитывает румынский паспорт Санду, отказ от молдавского языка с подачи правящей президентской партии «Действие и солидарность». В Гагаузии уже пообещали объявить о независимости и выйти из состава страны при таком сценарии.

Позиция Комрата лишь часть проблемы, так как есть приднестровский конфликт. Отношения Тирасполя и Кишинева до сих пор не урегулированы, Приднестровская Молдавская Республика остается непризнанной, а диалог сторон пребывает в тупиковом положении. В последнее время в молдавском медиапространстве возникали предположения попытки силового решения ситуации или возможного вступления в ЕС без региона.

Ситуация отчасти напоминает кризис 90-х годов. Выход из СССР принес Молдавии две проблемы — Тирасполь и Комрат. Первая стоила Кишиневу многочисленных жертв и утраты контроля над территориями на левобережье Днестра, а вторая завершилась относительно мирным созданием автономного региона. 30 лет спустя Тирасполь и Комрат снова не согласны с Кишиневом, в этот раз по вопросу вступления в ЕС. При этом в Гагаузии уже попросили Россию о помощи, если Молдавия попробует ввести войска в ответ на объявление независимости.

Риск размежевания?

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают внутренний кризис в Молдавии. Так профессор Института права и национальной безопасности Президентской Академии Наталья Харитонова уверена, что в настоящее время говорить о возможности раскола страны не приходится.

«Тенденции к размежеванию есть, но они не столь сильны — по крайней мере, они четко не выражены в политическом плане. Для того чтобы раскол состоялся, как минимум необходимо, чтобы Гагаузия располагала определенным ресурсом.

Однако для противостояния с республиканским центром у Гагаузии, среди прочего, нет своих вооруженных сил», — добавила эксперт.

Харитонова отметила, что тут играет роль и геополитическое расположение Гагаузии, которое напоминает приднестровское: с одной стороны — «тело» Республики Молдова, с другой стороны, за пределами госграницы — Украина, с которой у Кишинева очень плотный диалог.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заметил, что пока нельзя говорить о каком-то развале Молдавии, а в ситуации с поездками главы Гагаузии в Москву ключевой вопрос в финансировании региона по факту напрямую рублями, которое в скором времени может произойти и в Приднестровье.

«На сегодняшний день никакого развала Молдавии де-юре не случится. Де-факто же распад страны состоялся давно, Приднестровье — до сих пор не контролируемая Кишиневом территория. Нынешние власти не популярны среди молдаван. В таких условиях руководство Молдавии опасается плодить себе еще больше противников. Провокации, давление и зажим будут, но прямые заходы — как запрет хождения рубля — нет. И в итоге Кишинев будет давить и прессовать непосредственно Гуцул», — заключил эксперт.