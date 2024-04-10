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«Надеюсь, до этого не дойдет»: Гагаузия попросит Россию о помощи, если Молдавия введет туда войска

Гуцул: Гагаузия обратится к РФ, если Молдавия введет войска в регион

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Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул во время встречи, 6 марта 2024 года

Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул во время встречи, 6 марта 2024 года

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что попросит о помощи Москву, если Кишинев попытается военным путем помешать независимости региона. Власти автономии угрожают отделением в случае сближения Молдавии и Румынии. Владимир Путин на встрече с Гуцул заверил, что Россия «всегда будет поддерживать» Гагаузию. Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь заявила, что власти региона пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

«Надеюсь на здравый смысл»

Если Гагаузия (автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии) решит отделиться от Молдавии, а Кишинев введет войска, то регион попросит о помощи Россию. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.

«Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала Гуцул.

Она добавила, что Владимир Путин обещал Гагаузии поддержку. Глава автономии встречалась с ним во время визита в РФ в марте. Сейчас она снова в Москве с рабочей поездкой, в этот раз переговоры с Путиным не запланированы.

«Хотелось бы заручиться поддержкой Российской Федерации, помощью в этом давлении, которое оказывается на нас. К счастью, Владимир Владимирович Путин... дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать», — поделилась политик.

Речь о поддержке автономии в экономическом и социальном планах. Основное направление — покупка у России дешевого газа, поставки аграрной и винодельческой продукции.

Давление на Гуцул

Глава Гагаузии напомнила, что в Молдавии на нее завели уголовное дело после поездки в Россию. Обвинение предъявила на прошлой неделе антикоррупционная прокуратура, оно связано с запрещенной в Молдавии партией «Шор». От этой партии Гуцул баллотировалась на выборах в Гагаузии.

«Однозначно, это политическое преследование... Они перешли на более незаконные действия, потому что на сегодняшний день обвинение, которое мне предъявили, — незаконное. И я уверена, что я свою невиновность докажу в суде... Меня это никак не пугает», — прокомментировала Гуцул.

Власть Молдавии «точит зуб» на неугодных политиков, считает политик. По ее словам, Кишинев предпринял «очень много мер» давления на нее и ее семью.

Президент Молдавии Майя Санду 9 апреля заявила, что те, кто ездит в Россию, либо считают войну нормальной, либо не осознают истинное положение вещей:

«Не понимаю, как люди не видят, где мир, а где война... Мы в Молдавии мирные люди... Мы на стороне мира, мы не можем поддержать тех, кто развязал эту войну... Люди в Комрате [столица Гагаузии], которые ездят туда [в Россию], считают, что война — это нормально... Я не понимаю этих людей».

Что происходит с Гагаузией

Гуцул последовательно выступает за расширение связей с Россией. Одновременно она против вступления Молдавии в ЕС и объединения страны с Румынией, о чем говорила Санду.

«В Гагаузии есть закон об особом правовом статусе Гагаузии, где указано, что если Республика Молдова теряет свою независимость, то Гагаузия оставляет за собой [право] на самоопределение... Если Республика Молдова пойдет на сближение с Румынией... то, конечно, мы будем предпринимать какие-то меры, потому что мы хотим быть, жить в независимой республике Молдова», — сообщила политик.

Ранее Гуцул пообещала, что любые «унионистские начинания» Молдавии и Румынии вызовут «немедленный запуск» отделения автономии. В итоге образуется независимая Гагаузская республика, уточняла политик.

«Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возобладает», — сообщила она.

Она отметила, что Гагаузия хочет жить в нейтральной и независимой Молдавии, которая одинаково дружит со всеми соседями, то есть одновременно с Украиной, Россией, ЕС и Румынией.

«Нам не нужны никакие военные блоки, НАТО и так далее», — подчеркнула Гуцул.

В 2014 году в Гагаузии провели референдум, где жителей спросили, хотят они больше в ЕС или в Таможенный союз (до создания ЕАЭС (РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) в 2015 году, являлся таможенным союзом РФ, Белоруссии и Казахстана). В итоге 98,4% проголосовали за объединение, в которое входит РФ.

Санду со своей стороны в последнем интервью утверждала, что в Гагаузии действует «группа людей», которые «за деньги согласны участвовать в мерах по дестабилизации страны». Они стараются использовать в свою пользу большинство «честных и мирных» граждан автономии.

«Часть власти Гагаузии контролируется группировкой «Шор». И мы знаем, как они работают вместе с Кремлем», — сказала Санду.

Президент добавила, что автономию создали для сохранения гагаузского языка и местной культуры, но результаты почти тридцатилетнего существования региона, по ее оценке, «не очень хорошие». Гагаузский язык в списке исчезающих, не сделано достаточно для объединения автономии и остальной Молдавии. В связи с этим Санду намекнула на коррупцию и заявила, что «нужно посмотреть» на целевое расходование выделенных региону средств. Она добавила, что местные политики «не находят ничего лучше», чем винить во всех проблемах региона Кишинев.

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