Военная операция на Украине, день 779-й

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В Белом доме считают, что странам Европы необходимо как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, а конгрессу — принять пакет помощи на $60 млрд. Об этом сообщают близкие к администрации господина Байдена источники агентства Bloomberg.

Один из неназванных собеседников агентства заявил, что у американского правительства нет «плана Б», кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает конгресс.