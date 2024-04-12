Военная операция на Украине, день 779-й

Взрывы произошли ночью в Винницкой области в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся.
На фронтах Донецкого направления произошел перелом в пользу Вооруженных сил России, что подтверждается масштабами ежедневного продвижения подразделений, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.
В Белом доме считают, что странам Европы необходимо как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, а конгрессу — принять пакет помощи на $60 млрд. Об этом сообщают близкие к администрации господина Байдена источники агентства Bloomberg.
Один из неназванных собеседников агентства заявил, что у американского правительства нет «плана Б», кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает конгресс.