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Политика

Военная операция на Украине, день 779-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 779-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
По данным российского МО, пять дронов ВСУ уничтожены над Ростовской и Белгородской областями ночью. На Украине БПЛА поразил объект энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области. У США нет плана Б по военной помощи Украине, кроме зависших в конгрессе $60 млрд, сообщает Bloomberg. Как пишет Le Figaro со ссылкой на источники, Киев обещает Западу контрнаступление в 2025 году, если ему помогут в 2024-м. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:46

Взрывы произошли ночью в Винницкой области в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся.

8:31

На фронтах Донецкого направления произошел перелом в пользу Вооруженных сил России, что подтверждается масштабами ежедневного продвижения подразделений, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:25

На Украине БПЛА поразил объект энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области.

8:13

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

8:06

В Белом доме считают, что странам Европы необходимо как можно быстрее начать использовать замороженные российские активы для помощи Киеву, а конгрессу — принять пакет помощи на $60 млрд. Об этом сообщают близкие к администрации господина Байдена источники агентства Bloomberg.

Один из неназванных собеседников агентства заявил, что у американского правительства нет «плана Б», кроме пакета помощи, выделение которого оттягивает конгресс.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 779-го дня специальной военной операции России на Украине.

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