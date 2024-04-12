ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Москве. Второе за месяц ФСБ: готовивший теракт в московской синагоге хранил бомбу под матрасом

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в московской синагоге. При задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем «уроженец одной из стран Средней Азии», который разделял идеологию запрещенной в России террористической организации. Месяц назад ФСБ докладывала о предотвращении другого нападения на столичную синагогу.

ФСБ сообщила о задержании «уроженца одной из стран Средней Азии», который готовил теракт в «культовом еврейском учреждении города Москвы в момент массового скопления граждан».

ФСБ рассказала о мужчине 2002 года рождения. Он отбывал срок у себя на родине за «преступления общеуголовного характера», когда познакомился с «лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера». Под их влиянием он якобы стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации. ФСБ не уточняет, что это за организация.

Мужчина освободился в ноябре 2023 года, после чего приехал в Россию. Он жил в Москве, где «осуществил подготовку к совершению террористического акта»: провел разведку местности около одной из синагог и приобрел компоненты для бомбы.

В среду, 10 апреля, при задержании подозреваемый «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

В его квартире нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества, сообщили в ФСБ.

Спецслужба обнародовала видеозапись из квартиры предполагаемого террориста. На видео показано лежащее на полу тело, пулевые отверстия в оконном стекле, ножи, смартфоны, компоненты для изготовления взрывного устройства, которое он, судя по видео, хранил на кровати под матрасом.

Другая синагога

Месяц назад ФСБ отчиталась о предотвращении другого теракта в московской синагоге. Напасть на нее якобы планировали двое исламистов из Казахстана, которые состояли в ячейке ИГИЛ (организация запрещена в России) — «Вилаят Хорасане».

Это крыло ИГИЛ в Центральной и Южной Азии, базируется в Афганистане. «Вилаят Хорасан» переводится как «провинция Хорасан» — исторический регион на территории Афганистана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана. Именно эта группа взяла ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли 144 человек.

Злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как «лица, осуществлявшие сбор соответствующих сведений». В дальнейшем силовики установили, что боевики «ведут подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия».

7 марта в Калужской области «при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы ответным огнем».

Предупреждения США

Американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении на «Крокус» за день до публикации 8 марта посольством США в РФ официального сообщения о возможной угрозе теракта в столице. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что информация, которой поделились США, была «слишком общей и не позволяла нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление».

По словам американских источников, предупреждение США включало и информацию о планах ИГИЛ атаковать синагогу. На следующий день после получения этой информации, 9 марта, ФСБ заявила, что предотвратила нападение на синагогу в Москве .

Несмотря на утверждения западных лидеров и разведок, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несут исламисты, официальные лица в России, включая Владимира Путина, настаивают на «украинском следе».