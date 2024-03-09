Боевики из Казахстана готовили теракт в московской синагоге. Они погибли в перестрелке с ФСБ КНБ Казахстана расследует убийство двух боевиков в России

В Калужской области ликвидировали двух боевиков из Казахстана. Они готовили нападение на московскую синагогу и погибли в перестрелке с ФСБ. Террористы состояли в ячейке «Вилаят Хорасан» — относительно новое крыло ИГИЛ*. Спецслужбы Казахстана начали расследование убийства своих граждан в России.

Двое боевиков-исламистов, которые планировали теракт в Москве и погибли в перестрелке с ФСБ, приехали из Казахстана, сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ).

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — говорится в сообщении.

Комитет начал досудебное расследование. Проверка идет в тесном контакте с ФСБ России «в рамках действующих каналов сотрудничества». Информацию из досудебного расследования по казахскому УК нельзя разглашать без разрешения прокурора.

ФСБ ранее предотвратила теракт в московской синагоге. Казахстанцы собирались напасть на нее с огнестрельным оружием. Спецслужбы обратили на них внимание из-за того, что боевики «собирали соответствующие сведения». Мужчин попытались задержать в Калужской области 7 марта.

«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем... По месту проживания радикалов в Калужской области обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — уточнила ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (подготовка теракта, максимальное наказание — 20 лет тюрьмы).

Перестрелка между ФСБ и исламистами произошла рано утром в калужской деревне Коряково, рассказали источники Telegram-канала ASTRA. Он же написал, что боевики — граждане Казахстана. Это 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. Оба въехали в Россию 28 февраля.

«После рейда в частном доме [убитых] силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова», — уточнил канал.

ФСБ указала, что боевики входили в ячейку «Вилаят Хорасан». Это ответвление «ИГИЛ» в Центральной и Южной Азии, базируется в Афганистане. «Вилаят Хорасан» переводится как «провинция Хорасан» — исторический регион на территории Афганистана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана.

Провинция Хорасан: кто вербует боевиков в Казахстане

Казахстан выглядит «самой процветающей и стабильной страной» в Центральной Азии, однако его граждане одними из первых вступали в ИГИЛ (организация запрещена в России), отмечает исследовательский центр Ia-centr.ru при историческом факультете МГУ им. Ломоносова.

«По иронии судьбы именно казахстанские боевики присоединились к ИГИЛ самыми первыми из Средней Азии и стали лицами джихадистской пропаганды. К 2015 году из Казахстана в Сирию уехало около 400 боевиков, по имеющимся данным, 150 из них — женщины и около 50 детей, что подтверждает масштабы семейного джихада».

Традиционно, основные места вербовки — мечети и местные религиозные общины. Последнее время террористы активно заманивают молодежь через соцсети, предупреждал в сентябре прошлого года зампредседателя КНБ Руслан Сейсембаев.

«Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тыс. пользователей сети из числа молодежи, состоящих в деструктивных сообществах, в их числе почти 6 тыс. — до 18 лет», — говорил он.

«Солдаты ислама» из Казахстана периодически «разводят свои порядки» на чужой территории, указывает Ia-centr.ru. Так, малоизвестный казахстанский джамаат управлял нефтяными месторождениями аш-Шаддади в Сирии, а казахстанских командиров уличали в коррупции, утаивании средств и стремлении отправить на боевые операции не земляков.

По оценке Сейсембаева, главная опасность для Казахстана исходит из Афганистана. Он остается центром притяжения и вербовки террористов.

«Наибольшую угрозу представляет усиливающийся потенциал.. «Вилаят Хорасана». По различным оценкам, их численность... возросла с менее 500 до 6 тыс. более подготовленных террористов», — предупредил зампредседателя.

Движение «Вилаят Хорасан» возникло в 2014 году. Тогда «Исламское государство» укрепилось в Афганистане и Пакистане, переманив к себе часть других группировок, и открыло этот филиал.

Свой пик «Вилаят Хорасан» пережила в 2018-ом. К лету 2021-го, по подсчетам ООН, движение состояло из основной группы боевиков численностью от 1,5 до 2,2 тыс. человек. При этом директор Центра исследовательских инициатив Ma'no в Узбекистане Бахтиер Эргашев заявил, что в 2024-ом численность группировки достигла «минимум 15-17 тысяч».

Новая организация недостаточно сильна, чтобы контролировать большую территорию. Однако отметилась громкими терактами. Летом 2021-го года именно ее боевики устроили взрыв в международном аэропорте Кабула, когда погибло около 170 афганцев и 13 американских военнослужащих. «Вилаят Хорасан» также воюет с «Талибаном» (организация запрещена в России) и нападает на шиитское население.