Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан держит фотографию людей, которые, по его словам, были похищены во время нападения ХАМАСа 7 октября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 9 января 2024 года

«Закрыла глаза»: Израиль назвал ООН соучастницей преступлений ХАМАС Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге

Международный суд ООН рассматривает иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газе. Претория требует обязать Западный Иерусалим немедленно прекратить наземную операцию в анклаве. Израиль отвергает все обвинения в геноциде, отмечая, что не уничтожает палестинцев, а защищает свой народ. При этом постпред страны при ООН Гилад Эрдан считает, что судить в первую очередь надо саму организацию, которая «закрыла глаза» и стала соучастницей ХАМАС.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что организация сама должна предстать перед Международным уголовным судом в Гааге в качестве соучастника ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — отметил Эрдан.

Он также считает, что иск ЮАР, который рассматривает Международный суд (МС) ООН, «демонстрирует, как ООН и ее институты стали оружием в руках террористических организаций».

Иск о геноциде

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.

В МИД Израиля заявили, что претензии Южноафриканской республики не имеют ни фактической, ни юридической основы, пишет «Лента.ру».

«Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним, и направляет свои военные усилия только против террористической организации ХАМАС и других террористических организаций, сотрудничающих с ХАМАС», — говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

Обвинения в геноциде также отверг премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

11 января Международный суд ООН начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля. 11 января на заседании выступила южноафриканская делегация, 12 января — израильская.

Позиция ЮАР

Представитель южноафриканской делегации Висумузи Мадонсела на слушаниях заявил, что Израиль проводит в отношении палестинцев политику «апартеида» (официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год; сегрегацию по любым признакам называют апардеидом по аналогии с сегрегацией в ЮАР).

«Израиль c 1948 года систематически перемещает и разделяет палестинский народ, намеренно отказывая им в международно установленном праве на самоопределение», — сказал Мадонсела.

Представляющая ЮАР на суде Адила Хасим отметила, что умышленные действия Израиля привели к тому, что население Газы находится на грани голода. Еще один представитель делегации ЮАР Тембека Нгкукаитоби указал, что Израиль в своих заявлениях использует «риторику геноцида». По словам Нгкукаитоби, Израиль расчеловечивает палестинцев, называя их «человеческими животными».

ЮАР просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа , заявил на слушаниях представитель южноафриканской делегации, британский адвокат Воган Лоу.

«Это единственный способ, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в этот район и избежать больших ненужных жертв и разрушений», — заявил Лоу.

Кроме этого, южноафриканская делегация требует от МС ООН обязать Западный Иерусалим обеспечить доступ палестинцев к еде, воде и гуманитарной помощи. Также ЮАР считает, что Израиль не должен препятствовать доступу международных миссий в сектор Газа. Висумузи Мадонсела подчеркнул, что страна обязана обеспечить сохранность «свидетельств, относящихся к обвинениям в нарушении конвенции о геноциде».

Позиция Израиля

Израиль, в свою очередь, попросил международный суд ООН отклонить иск ЮАР. По словам представителя делегации Тала Бекера, он направлен на то, чтобы отказать Израилю в праве на самозащиту в соответствии с международным правом от беспрецедентной террористической атаки.

Бекер подчеркнул, что цель военной операции Израиля в секторе Газа — не уничтожить палестинский народ, а защитить свой.

«Ключевой компонент термина «геноцид» — намерение уничтожить народ — здесь совершенно отсутствует», — заявил представитель Израиля.

Адвокат Малькольм Шоу, который участвует в слушаниях на стороне Западного Иерусалима, также отметил, что у Израиля нет цели занять сектор Газа на постоянной основе и вытеснить оттуда людей.

«Израиль борется с террористической организацией ХАМАС, а не с палестинским населением, и делает это в соответствии с нормами международного права», — сказал Шоу.