«Закрыла глаза»: Израиль назвал ООН соучастницей преступлений ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что организация сама должна предстать перед Международным уголовным судом в Гааге в качестве соучастника ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.
«Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет», — отметил Эрдан.
Он также считает, что иск ЮАР, который рассматривает Международный суд (МС) ООН, «демонстрирует, как ООН и ее институты стали оружием в руках террористических организаций».
Иск о геноциде
29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу.
В МИД Израиля заявили, что претензии Южноафриканской республики не имеют ни фактической, ни юридической основы, пишет «Лента.ру».
«Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним, и направляет свои военные усилия только против террористической организации ХАМАС и других террористических организаций, сотрудничающих с ХАМАС», — говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.
Обвинения в геноциде также отверг премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».
11 января Международный суд ООН начал двухдневные слушания по иску ЮАР против Израиля. 11 января на заседании выступила южноафриканская делегация, 12 января — израильская.
Позиция ЮАР
Представитель южноафриканской делегации Висумузи Мадонсела на слушаниях заявил, что Израиль проводит в отношении палестинцев политику «апартеида» (официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год; сегрегацию по любым признакам называют апардеидом по аналогии с сегрегацией в ЮАР).
«Израиль c 1948 года систематически перемещает и разделяет палестинский народ, намеренно отказывая им в международно установленном праве на самоопределение», — сказал Мадонсела.
Представляющая ЮАР на суде Адила Хасим отметила, что умышленные действия Израиля привели к тому, что население Газы находится на грани голода. Еще один представитель делегации ЮАР Тембека Нгкукаитоби указал, что Израиль в своих заявлениях использует «риторику геноцида». По словам Нгкукаитоби, Израиль расчеловечивает палестинцев, называя их «человеческими животными».
ЮАР просит международный суд ООН обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа, заявил на слушаниях представитель южноафриканской делегации, британский адвокат Воган Лоу.
«Это единственный способ, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в этот район и избежать больших ненужных жертв и разрушений», — заявил Лоу.
Кроме этого, южноафриканская делегация требует от МС ООН обязать Западный Иерусалим обеспечить доступ палестинцев к еде, воде и гуманитарной помощи. Также ЮАР считает, что Израиль не должен препятствовать доступу международных миссий в сектор Газа. Висумузи Мадонсела подчеркнул, что страна обязана обеспечить сохранность «свидетельств, относящихся к обвинениям в нарушении конвенции о геноциде».
Позиция Израиля
Израиль, в свою очередь, попросил международный суд ООН отклонить иск ЮАР. По словам представителя делегации Тала Бекера, он направлен на то, чтобы отказать Израилю в праве на самозащиту в соответствии с международным правом от беспрецедентной террористической атаки.
Бекер подчеркнул, что цель военной операции Израиля в секторе Газа — не уничтожить палестинский народ, а защитить свой.
«Ключевой компонент термина «геноцид» — намерение уничтожить народ — здесь совершенно отсутствует», — заявил представитель Израиля.
Адвокат Малькольм Шоу, который участвует в слушаниях на стороне Западного Иерусалима, также отметил, что у Израиля нет цели занять сектор Газа на постоянной основе и вытеснить оттуда людей.
«Израиль борется с террористической организацией ХАМАС, а не с палестинским населением, и делает это в соответствии с нормами международного права», — сказал Шоу.