Глава Пентагона публично раскритиковал удары Киева по российским нефтезаводам

Удары украинских войск по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) РФ могут навредить мировой энергосистеме, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Об этом глава Пентагона заявил во время слушаний в сенате США, его цитирует ТАСС.

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — сказал Остин.

По словам министра, Киеву лучше наносить удары по тем объектам, которые напрямую влияют на ход боевых действий и отвечают тактическим потребностям ВСУ.

22 марта Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США недовольны ударами Киева по НПЗ.

Ранее Украина пообещала расширить географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.