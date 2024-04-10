Евросоюз опроверг снятие санкций с Фридмана и Авена Суд Евросоюза постановил снять персональные санкции с Авена и Фридмана

Санкции в отношения бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена продолжают действовать, несмотря на то, что Суд ЕС постановил снять с них ограничения. По данным Reuters, срок действия санкций, которые обжаловали Фридман и Авен, уже истек. С тех пор ЕС несколько раз продлял ограничения, а это формально считается отдельным решением о включении в санкционные списки.

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен остаются под действием санкций, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза.

Собеседник агентства рассказал, что предметом разбирательств в суде были не все доводы Совета ЕС в пользу включения российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки.

«Совет ЕС своими решениями в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Таким образом, ограничительные меры в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана остаются в силе», — уточнил представитель ЕС.

Срок обжалованных санкций уже истек

Представитель суда пояснил Reuters, что срок действия санкций, которые обжаловали Фридман и Авен, уже истек. А продление ограничений формально считается отдельным решением о включении в санкционные списки.

Источник агентства также сообщил, что миллиардеры подали апелляции, чтобы обжаловать повторное включение в санкционные списки в 2023 году. Сейчас эти дела находятся на начальной стадии, на их рассмотрение могут уйти месяцы.

Эту информацию подтвердил «Газете.Ru» один из адвокатов Фридмана и Авена Аарон Басс:

«Суд ЕС аннулировал первоначальное включение в список [санкций] и решение о продлении [ограничений] от сентября 2022 года. Последующие решения о повторном включении в список господ Фридмана и Авена сейчас оспариваются».

«Им нечего делать в этих списках»

10 апреля стало известно, что Суд ЕС в Люксембурге постановил отменить первоначальные акты о включении российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционные списки, действовавшие в период с февраля 2022 года по март 2023-го. Суд посчитал, что ни одна из причин, изложенная в данных актах, не является достаточно обоснованной.

Фридман сообщил РБК, что они удовлетворены решением суда. Адвокаты бизнесменов заявили «Газете.Ru», что оно имеет огромное значение.

«Суд справедливо постановил, что все обвинения в адрес Михаила Фридмана и Петра Авена были совершенно необоснованными. Введение в отношении них санкций было контрпродуктивной ошибкой. Им нечего делать ни в списке ЕС, ни в каком-либо другом списке. Мы надеемся, что сегодняшний сигнал будет услышан в ЕС и за его пределами», — говорится в заявлении защитников предпринимателей, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Представитель ЕС сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос о снятии санкций с Авена и Фридмана.

«Мы приняли к сведению решение Суда Евросоюза об отмене включения Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры… Мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия», — уточнил источник агентства.

При этом, по его словам, «решения суда касаются юридических требований», а не санкционной политики ЕС в целом. Как отмечает «Коммерсантъ», Совет ЕС не обязан исполнять решение суда.

Фридман и Авен попали под персональные санкции ЕС в феврале 2022 года. В публикации в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина», а Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти».

Бизнесмены, проживавшие в Великобритании, сразу заявили о намерении оспаривать решение европейских чиновников. Они также жаловались, что из-за блокировки банковских счетов им не хватает средств на содержание своих домов и выплату зарплат охранникам, водителям и няням.