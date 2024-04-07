Во время митинга солидарности «Русская весна на Украине и в России» в Парке Горького, 2014 год

Покушения, суды и уход в тень: где оказались лица «Русской весны» спустя 10 лет ДНР отмечает 10 лет с провозглашения республики в рамках «Русской весны»

Ровно 10 лет назад — 7 апреля 2014 года — были приняты Декларация о суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой народной республики. Вслед за ДНР появилась и Луганская народная республика. Эти события стали следствием пророссийских протестов на юго-востоке Украины, стартовавших еще с Крыма на фоне госпереворота в Киеве и получивших название «Русская весна». Что стало с главными борцами за воссоединение с Россией, — в материале «Газеты.Ru.

close 100% Александр Захарченко Михаил Воскресенский/РИА Новости

Украинский политический кризис 2013 года предприниматель из шахтерской семьи встретил в качестве главы общественной организации «Оплот» в Донецке, которая в дальнейшем стала одним из добровольческих батальонов. Смещение законной власти по итогам «евромайдана» Захарченко не принял, присоединившись к формировавшемуся в регионе народному ополчению.

Впоследствии участвовал в штурме Донецкой городской администрации, а затем и боевых столкновениях с ВСУ на территории самопровозглашенной ДНР, в одном из которых был ранен в руку. В конце лета 2014 года возглавил Верховный совет республики, а к зиме стал первым избранным главой региона. Подпись Захарченко стоит под комплексом мер по выполнению минских соглашений 2015 года, который так и не был реализован Украиной.

«Если я доживу до того момента, когда у нас с матушкой Россией будет одно знамя и гимн, я смогу сказать, что сделал то, ради чего меня мамка с папкой на свет произвели», — заявлял первый глава ДНР.

Воссоединение Донбасса с Россией генерал-майор Донецкой народной республики так и не увидел. За время руководства ДНР он пережил ряд покушений, но в итоге погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

close 100% Александр Бородай sddonbassa.ru

Москвич с филологическим образованием, ветеран конфликта в Приднестровье и военкор во время чеченских кампаний. Попал в водоворот «Русской весны» в качестве внештатного советника руководителя Крыма Сергея Аксенова. С полуострова Бородай отправился в ДНР, возглавив Верховный совет республики в мае 2014 года. Свой пост он уступил Захарченко, советником которого продолжал работать до октября.

«Я пришел как кризисный менеджер, когда ДНР только зарождалась. Теперь ДНР — настоящее государство. Она обладает правительством, вооруженными силами. Республика стала субъектом международного права», — говорил Бородай, комментируя решение об отставке.

Затем занимался организацией «Союза добровольцев Донбасса» в России и занимал пост заместителя главреда на телеканале «Царьград». В 2021 году Бородай попал в Госдуму, выиграв выборы как кандидат от «Единой России» в Ростовской области. Стал одним из первых депутатов, отправившихся в Донбасс с началом специальной военной операции России на Украине. По данным на весну 2024 года, находится в зоне СВО.

close 100% Кирилл Зыков/РИА Новости

Экс-сотрудник ФСБ, публицист и реконструктор исторических событий 7 апреля 2014 года объявил себя командующим армией ДНР. Стрелков приехал в регион после крымских событий, на полуострове он руководил отрядом самообороны. В Донецкой области отметился захватом Славянска, который по факту запустил конфликт в Донбассе — на потерю города Киев ответил «антитеррористической операцией».

«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», — говорил Стрелков.

Занимал пост министра обороны ДНР, а затем и военного коменданта Донецка. Ушел в отставку в августе 2014 года, после чего вернулся в Россию. Находится в международном розыске по обвинению в причастности к крушению малазийского боинга MH17. Отметился критикой руководства ДНР, ЛНР и России за политику по украинскому направлению.

С началом СВО требовал более масштабных военных действий против Киева. Сам утверждал, что активно пытался уехать на фронт, но не смог попасть в зону специальной военной операции. В 2024 году приговорен к четырем годам колонии за экстремистские посты в социальных сетях.

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украинский политик, депутат Верховной рады IV, V, VI и VII созывов и кандидат на досрочных выборах президента в 2014 году. Столкнулся с нападениями и угрозами в ходе избирательной кампании, с началом военных действий Киева против Донбасса вышел из нее и поддержал ополчение. Выступал за референдумы за самоопределение ДНР и ЛНР, а также за создание федерации Новороссия из Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей.

«Во всех этих областях губернаторы были со мной на контакте, были руководители милиции, которые понимали, что отправляли милицию и «Беркут» на майдан и что их будут снимать. Руководители СБУ тогда работали тоже против майдана. И настроение в этих восьми областях было такое, что они не принимали майдан <...> были готовы поднять или флаг Новороссии, или флаг Российской Федерации», — указывал Царев.

Впоследствии выехал в Россию, где основал Союз беженцев Украины, во время активных боевых действий в Донбассе занимался гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР. Проживает в Крыму. Поддержал СВО, хотя критиковал ее реализацию, в 2023 году пережил покушение СБУ в Ялте.

Валерий Болотов

close 100% Валерий Болотов Максим Блинов/РИА Новости

Бывший охранник и водитель украинского депутата Александра Ефремова выступил за открытое противостояние Киеву в апреле 2014 года. Впоследствии Болотов стал первым руководителем ЛНР, но занимал эту должность недолго. В августе 2014 года он оставил пост из-за покушения, которое пережил еще в конце весны.

«Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту во благо луганчан в сложное военное время», — отмечал Болотов.

После отставки уехал в Россию, где предпринял ряд попыток поучаствовать в выборах в Госдуму. Впрочем, депутатом Болотов так и не стал, он скончался в январе 2017 года в своей квартире в Москве от сердечного приступа.

close 100% Игорь Плотницкий Макс Ветров/РИА Новости

Украинский предпринимать и госслужащий. С началом сопротивления Донбасса принимал непосредственное участие в действиях ополчения на территории Луганской области. Первый министр обороны ЛНР, а затем и глава республики — именно он сменил на посту Болотова, победив на выборах. Подпись Плотницкого стоит под комплексом мер по выполнению минских соглашений рядом с автографом Захарченко.

«Если президент Украины Петр Порошенко хвастается, что у него третья армия по силе в Европе, то если мы его с вами дважды били, тогда у нас, по его логике, вторая армия в Европе. Ну а первая вы знаете у кого», — говорил лидер ЛНР.

Ушел в отставку в 2017 году на фоне внутренних противоречий и уехал в Россию. По информации СМИ, в последнее время проживает в Воронеже, занимается бизнесом.

close 100% Арсен Павлов «Моторола» Wikimedia Commons

Уроженец Республики Коми, зимой 2014 года уехавший воевать в Донбасс добровольцем. Связист-спасатель с позывным «Моторола» возглавил отряд «Спарта», который отметился штурмом донецкого аэропорта, участием в боях под Славянском и Дебальцево. За свои успехи получил звание полковника в ДНР.

«Как оказался? Сел на поезд и приехал. Не вникал. Русские здесь, вот и приехал. Говорил уже: как только полетели «коктейли Молотова» на майдане в сотрудников милиции, мне стало ясно — все, это война», — вспоминал Павлов.

«Моторола» не раз становился героем сюжетов различных СМИ по ситуации в Донбассе, за что его отчасти воспринимали как «медийное лицо» ополчения. Погиб в Донецке от срабатывания взрывного устройства в лифте.

Сергей Аксенов

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Выходец из молдавского города Бельцы оказался в Крыму в студенческие годы. Поначалу занимался предпринимательской деятельностью, а затем политической. В феврале 2014 года Аксенов был депутатом Верховного совета Крыма. Он возглавил орган после того, как Верховная рада приняла решение о «самоустранении» президента Украины Виктора Януковича, а в начале весны обратился к России с просьбой о помощи в обеспечении мира и спокойствия в республике.

«Крым никогда в Украину не вернется. Решение было принято раз и навсегда <...> Ничего не могло произойти без поддержки местного населения, поэтому это не было актом агрессии, а актом демократии», — подчеркивал Аксенов.

После воссоединения Крыма с Россией политик остался руководителем региона и занимает этот пост по сей день. Аксенов поддержал начало СВО, назвав это «единственным справедливым решением».

close 100% Алексей Чалый Алексей Никольский/РИА Новости

Инженер, автор десятков научных публикаций и создатель более 30 различных изобретений, родился и вырос в Севастополе. На момент украинского политического кризиса 2013-2014 годов руководил промышленной группой «Таврида Электрик». Критиковал планы Киева по заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, отказ от которых и привел к запуску «евромайдана». Стал народным мэром Севастополя после массовых протестных выступлений в городе, вызванных госпереворотом на Украине.

«То, что украинская история движется к драматической развязке, было понятно почти с самого начала майдана. В течение всего этого времени мы готовились предпринять определенные шаги, чтобы в том случае, если в Киеве произойдет то, что случилось, Севастополь ушел бы из Украины», — вспоминал Чалый.

Мэр запомнился как человек в свитере на подписании документов о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. После этого решения недолго занимал место губернатора региона, а затем избрался в заксобрание, где занял место председателя. За время работы успел отметиться спором с мотоклубом «Ночные волки», желавшем получить участок земли в Крыму. Политическую карьеру формально завершил в 2016 году. На данный момент руководит компанией «Разумные электрические сети».

close 100% Наталья Поклонская Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Юрист, сотрудник органов прокуратуры Украины на момент событий 2014 года. В марте того же года стала прокурором Крыма, сохранила этот пост и после перехода республики в состав России. Получила особую популярность в интернете благодаря мему «Няш-мяш», появившегося после ее слов на пресс-конференции: «Здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!». В сети прокурора зачастую изображали в стиле аниме и уделяли отдельное внимание ее восхищению последним русским императором Николаем II.

«Я сделаю все, чтобы мой ребенок гордился мной и гордился тем, что он живет в такой великой державе, как Российская Федерация. Чтобы дочь моя чтила память погибших в Великой Отечественной. Чтобы чтила память двух моих дедов, которые погибли в этой войне. Чтобы памятники не разрушались. Я хочу, чтобы мой ребенок жил в честной стране, а не в бандеровской, предательской, нацистской», — заявляла Поклонская после вступления в должность.

В крымской прокуратуре она проработала до 2016 года, после чего стала депутатом Госдумы выиграв выборы от «Единой России». После пяти лет службы в парламентском комитете по международным делам заняла пост посла РФ в Кабо-Верде, правда по собственному признанию к работе так и не приступила, согласившись на предложение о переходе на место замглавы Россотрудничества. В 2022 году Поклонская стала советником генпрокурора и объявила о прекращении всей публичной деятельности.