Военная операция на Украине, день 777-й

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Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом», — заявил он.