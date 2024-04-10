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Политика

Военная операция на Украине, день 777-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 777-й день

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Михаил Воскресенский/РИА Новости
Российские средства ПВО уничтожили за ночь пять дронов над Брянской областью, сообщили в Минобороны. На Украине БПЛА атаковали Одесскую и Николаевскую области, в последней вводятся аварийные отключения света. Госдеп США одобрил возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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9:08

Боец, получивший тяжелое ранение во время проведения специальной военной операции и находящийся в коме, был признан самовольно оставившим часть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

8:52

Федеральное бюро расследований США не стало комментировать заявление Службы внешней разведки о том, что на Украину отправлены наркокартели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФБР.

«ФБР отказывается от комментариев», — следует из сообщения.

8:46

Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом», — заявил он.

9:41

Российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по месту скопления солдат Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщает министерство обороны России.

9:34

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины перекрыли выезд из города Часов Яр для тех, кто еще остается в городе.

9:29

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ, сообщает Минобороны.

8:33

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка $138 млн, сообщило во вторник агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

9:15

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) - отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — сказал собеседник агентства.

8:20

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом 10 апреля сообщило министерство обороны России.

8:15

Победа главы словацкого парламента Петера Пеллегрини на выборах президента страны обладает разным значением для России и Украины, написали в агентстве Al Khaleej.

«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии. Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар», — отметили журналисты.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 777-го дня специальной военной операции России на Украине.

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