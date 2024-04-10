Военная операция на Украине, день 777-й

Боец, получивший тяжелое ранение во время проведения специальной военной операции и находящийся в коме, был признан самовольно оставившим часть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Федеральное бюро расследований США не стало комментировать заявление Службы внешней разведки о том, что на Украину отправлены наркокартели, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФБР.
«ФБР отказывается от комментариев», — следует из сообщения.
Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом», — заявил он.
Российские артиллеристы Южной группировки войск нанесли удары по месту скопления солдат Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщает министерство обороны России.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины перекрыли выезд из города Часов Яр для тех, кто еще остается в городе.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ, сообщает Минобороны.
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка $138 млн, сообщило во вторник агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.
«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) - отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — сказал собеседник агентства.
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом 10 апреля сообщило министерство обороны России.
Победа главы словацкого парламента Петера Пеллегрини на выборах президента страны обладает разным значением для России и Украины, написали в агентстве Al Khaleej.
«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе: Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии. Таким образом, Брюссель, Вашингтон и Киев получили новый удар», — отметили журналисты.