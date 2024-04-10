В ЕС назвали условия разморозки российских активов. И признали сложности с новыми санкциями Замглавы ЕК Домбровскис: ЕС разморозит активы РФ после выплаты репараций Украине

Великобритания и США нашли способ, как передать Украине замороженные российские активы. Они планируют поделиться наработками на встрече G7 в июне. При этом вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис заявил, что разморозить российские активы в странах «семерки» планируют, если Россия выплатит Киеву репарации. В ЕС намерены усиливать давление на Москву и уже анонсировали 14-й пакет санкций. Но даже в Брюсселе признают, что согласовывать рестрикции становится все сложнее.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон и Лондон нашли способ передать Украине замороженные российские активы. Страны намерены озвучить свои предложения на саммите G7 в июне.

«Мы знаем, что им [Украине] нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе», — сказал Кэмерон, его цитирует ТАСС.

Глава британского МИД предположил, что Киев может добиться «справедливого мира» в украинском конфликте, если получит необходимое вооружение от западных стран. По его словам, Великобритания предпринимает действия, чтобы Украина как можно быстрее заполучила нужное число боеприпасов. Кэмерон отметил, что Чехия передаст снаряды в июне или даже раньше.

«Я приехал сюда [в Вашингтон] не для того, чтобы учить кого-то или говорить, что делать, и вмешиваться в политический процесс в США. Я приехал как большой друг и защитник этой страны. Я думаю, что [предоставление дополнительной помощи Украине] в интересах вашей безопасности и вашего будущего», — сказал Кэмерон.

Он считает, что западные страны должны донести другим государствам, в том числе Китаю, о готовности защищать своих союзников.

Условие разморозки активов

В Евросоюзе тоже обсуждают судьбу замороженных российских активов. Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что их могут разморозить, если Москва выплатит Киеву репарации. Он напомнил, что около €207 млрд из активов ЦБ РФ находятся в странах ЕС.

«На уровне G7 продолжаются дискуссии об использовании замороженных российских активов. Уже принято решение на уровне «Большой семерки», что активы останутся замороженными до выплаты репараций», — сказал он.

В 2022 году Украина заявляла, что хочет получить в качестве репараций примерно $326 млрд. По словам Домбровскиса, он надеется, что в ближайшее время вопрос с активами решится, так как Киев остро нуждается в деньгах.

Чиновник напомнил о предложении ЕК использовать прибыль от замороженных активов для поддержки Украины:

«Финансирование военной поддержки — 90%, а остальная часть — на восстановление и реконструкцию Украины. Мы надеемся, что государства-члены вскоре примут это предложение, потому что Украина нуждается в этих деньгах сейчас».

Чиновник добавил, что за время конфликта ЕС передал Украине более €88 млрд помощи «на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном».

Домбровскис подтвердил, что Еврокомиссия начала разработку 14-го пакета санкций против России в феврале, сразу после принятия 13-го пакета, однако признал сложности, с которыми столкнулись в ЕС.

«Доступное нам пространство для согласования новых рестриктивных мер становится все более ограниченным, дискуссия между странами — членами ЕС становится все более трудной», — заявил он.

Новый пакет санкций, по его словам, должен быть согласован в течение весны. Ожидается, что в него «войдет большой список ограничений, направленных главным образом на борьбу против обхода санкций», в частности в секторе морских перевозок, где Россия, по его словам, «продолжает нарушать ценовой потолок на экспорт нефти».