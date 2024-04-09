«Беги, сейчас взорвется!»: дроны ВСУ атаковали учебный центр летчиков в Воронежской области Дрон ВСУ атаковал здание ЗАЕС с уникальным тренажером реакторного зала

Ночью два украинских дрона ударили по учебному центру военных летчиков в воронежском Борисоглебске. О пострадавших неизвестно. Судя по видео очевидцев, БПЛА пытались сбить из стрелкового оружия. На Украине высказались о том, что было целью атаки. Также беспилотник атаковал уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где из-за участившихся инцидентов с дронами сложилась «чрезвычайно серьезная ситуация».

Атака в Воронежской области

Ночью дроны ВСУ атаковали учебный авиационный центр в воронежском городе Борисоглебск. Согласно открытым источникам, там находится центр подготовки военных летчиков . От Борисоглебска до Воронежа более 220 км.

По данным Telegram-канала Baza, два дрона врезались в фасад здания. В результате никто не пострадал, однако повреждены фасад и остекление.

В интернете появилось видео очевидцев атаки. Неизвестные снимают ночью с проезжей части, рядом стоит полицейская машина со включенными мигалками. Один из мужчин говорит «Беги, сейчас [взорвется]!», на фоне слышен звук летящего беспилотника. Затем раздаются автоматные очереди и взрыв, вдали видно зарево.

Глава Воронежской области Александр Гусев в 1:38 мск объявил об опасности атаки БПЛА в регионе.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — в 3:58 мск сообщил чиновник.

Минобороны РФ уточнило, что над воронежским регионом ночью сбили два украинских беспилотника . Столько же подбили над Белгородской областью, кроме того, над акваторией Черного моря у побережья Крыма уничтожили противокорабельную ракету «Нептун».

Цель ВСУ

Нападение на авиационный центр Борисоглебска прокомментировало ГУР (Главное управление разведки) Украины.

«Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но по предварительной информации поражены основные производственные мощности предприятия», — утверждает представитель ведомства Андрей Юсов.

Российская сторона официально не подтверждала эту информацию.

Атаки против Запорожской АЭС

Атаки дронов на станцию возобновились 5 апреля. 9 апреля беспилотник упал на крышу уникального тренажерного центра ЗАЭС. Там находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Никто не пострадал. Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности», — подчеркнула пресс-служба станции.

МАГАТЭ подтвердило нападение. Наблюдатели агентства зарегистрировали взрыв на территории учебного центра.

«На этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент вновь подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию», — сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять военным ударам. Такие станции — это гражданские объекты.

Перед возобновлением атак на АЭС 4 апреля отключилась ее резервная высоковольтная линия энергоснабжения. Причина неизвестна, но это произошло после «сообщений о военной активности в регионе», отмечал Гросси.

Линию смогли подключить обратно 6 апреля.

На следующий день после отключения, 5 апреля , пресс-служба ЗАЭС заявила, что последнее время в районе станции «фиксируются прилеты боевых дронов ВСУ». В тот день беспилотники ударили в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Позже коптеры целились по куполу 6-го энергоблока и местной столовой. Критических повреждений инфраструктуры не было. Пострадали три человека.

Россия и Украина обвиняют в атаках друг друга.

«Единственным источником угроз безопасности ЗАЭС по-прежнему остается киевский режим, который не оставляет попыток совершения провокаций против станции», — говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ГУР в ответ заявило, что Россия атакует сама себя и проводит «имитационные удары» по АЭС. По мнению Юсова, это «известная и постоянная практика» Москвы. Он также обвинил Россию в том, что она размещает на ЗАЭС войска и минирует станцию.