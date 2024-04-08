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Политика

Военная операция на Украине, день 775-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 775-й день

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Татьяна Симоненкова/ТАСС
Российские артиллеристы с помощью «Града» уничтожили РСЗО Vampire, из которой велись обстрелы Белгородской области, сообщили в МО РФ. 24 дрона атаковали Украину. Экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская, осужденная за взяточничество, написала заявление на поступление на службу в зоне СВО. Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины можно будет расценивать как поражение Запада. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:36

Ночью средства ПВО также работали в Киевской области, сообщили в областной военной администрации.

08:32

Группа участников националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена на окраинах Часового Яра, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

08:31

Пожар на территории бывшего спиртзавода возник в результате атаки села Гуево со стороны ВСУ с применением беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

08:23

Поражение Украины в военном конфликте с Россией будет иметь значительные последствия для безопасности Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в совместной статье в газете The Daily Telegraph.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает, мы все проигрываем», — говорится в материале.

08:17

08:12

24 дрона и одна управляемая авиационная ракета были запущены по территории Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Средства ПВО работали в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях. Сбиты 17 дронов и ракета.

В Одесском районе поврежден логистически-транспортный объект, в Вознесенском районе Николаевской области повреждены линии электропередач, обесточены 14 населенных пунктов. Об этом сообщили местные власти.

08:05

Артиллеристы группировки прикрытия госграницы РФ с помощью реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, вместе с машиной был уничтожен боекомплект.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 774-го дня специальной военной операции России на Украине.

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Военная операция на Украине, день 774-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 774-й день
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