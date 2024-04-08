Военная операция на Украине, день 775-й

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Поражение Украины в военном конфликте с Россией будет иметь значительные последствия для безопасности Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в совместной статье в газете The Daily Telegraph.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает, мы все проигрываем», — говорится в материале.