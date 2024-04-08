Военная операция на Украине, день 775-й

Ночью средства ПВО также работали в Киевской области, сообщили в областной военной администрации.
Группа участников националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) уничтожена на окраинах Часового Яра, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
Пожар на территории бывшего спиртзавода возник в результате атаки села Гуево со стороны ВСУ с применением беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Поражение Украины в военном конфликте с Россией будет иметь значительные последствия для безопасности Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в совместной статье в газете The Daily Telegraph.
«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает, мы все проигрываем», — говорится в материале.
24 дрона и одна управляемая авиационная ракета были запущены по территории Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Средства ПВО работали в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях. Сбиты 17 дронов и ракета.
В Одесском районе поврежден логистически-транспортный объект, в Вознесенском районе Николаевской области повреждены линии электропередач, обесточены 14 населенных пунктов. Об этом сообщили местные власти.
Артиллеристы группировки прикрытия госграницы РФ с помощью реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, вместе с машиной был уничтожен боекомплект.