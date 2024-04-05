«Два главных удара». Что нужно России, чтобы взять Харьков? Полковник Ходаренок: для взятия Харькова России потребуется 250 тысяч военных

Киев ожидает российского наступления в конце мая – начале июня 2024 года, а его главной целью может стать Харьков, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Зачем России брать Харьков, что для этого нужно и как могут действовать ВС РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал второй по величине город Украины Харьков наиболее вероятным направлением главного удара Вооруженных сил России в предстоящем летнем наступлении. Об этом он заявил изданию Politico.

По мнению Ермака, удары, нанесенные по Украине в последние три недели, — это часть кампании по подготовке к широкомасштабному российскому наступлению. Харьков, как подчеркивает Politico, «подвергся особенно жестоким обстрелам, а крупномасштабные российские атаки привели к разрушению его электростанций».

«Мы считаем, что новые наступательные операции Вооруженных сил РФ могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы», — заявил Ермак.

Он вновь выразил надежду на одобрение конгрессом США пакета помощи Украине, подчеркнув, что страна «по-прежнему остро нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны», без которых «не сможет защитить города».

В частности, по его словам, для прикрытия объектов на переднем крае и в прифронтовой полосе Украине необходимо больше ракет класса «земля-воздух» к ЗРС Patriot, поскольку ВС РФ наносят ВСУ огромный ущерб своими бомбардировками. В связи с этим украинские военные опасаются «нарушения военного баланса», вызванного боевым применением фугасных авиационных бомб с управляемыми модулями планирования и коррекции.

Фугасные авиабомбы 1,5-тонные фугасные авиабомбы с УМПК представляют собой модернизацию традиционных авиационных средств поражения (бомб свободного падения) и доставляются истребителями и бомбардировщиками в район примерно в 70 км от цели, а затем сбрасываются с носителя и с помощью системы наведения и выдвижных крыльев направляются к объекту поражения.



ФАБ с УМПК использовались оперативно-тактической авиацией ВКС РФ в ходе недавнего наступления российских войск в Донецкой народной республике и нанесли серьезный ущерб подразделениям и частям ВСУ, обороняющим Авдеевку.



«Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас наступил критический момент. Очень важно, чтобы пакет помощи Украине Конгрессом США был одобрен уже в этом месяце», — пожелал руководитель офиса президента Украины.

Он также призвал американских республиканцев помнить, что они представляют «партию Рональда Рейгана» (40-го президента Соединенных Штатов, занимавшего этот пост в 1981–1989 годах), который во времена Холодной войны предпринял «крестовый поход времен против московской «империи зла».

«Я не верю, что кто-либо, представляющий партию Рональда Рейгана, оставит Украину на произвол судьбы. Рейган понимал Советский Союз и Россию, и любой, кто их понимает, будет продолжать поддерживать наших бойцов, потому что должен отдавать себе отчет в том, что диктаторы никогда не останавливаются добровольно, и они могут быть остановлены только силой», — заявил Ермак.

При этом от прямого ответа на вопрос, прислушается ли Украина к призывам США не наносить удары по российским объектам топливно-энергетического комплекса, Ермак уклонился.

«Должна быть расплата за то, что русские делают с нами. Мы должны разрушить их важнейшую инфраструктуру, поскольку единственный язык, который они понимают — язык силы», — сказал он.

Что нужно для взятия Харькова?

Что касается предполагаемого штурма Харькова, то, разумеется, планы Генерального штаба ВС РФ на предстоящую весенне-летнюю кампанию при любых обстоятельствах не могут стать достоянием общественности, и какие-либо утечки информации о планируемых операциях и боевых действиях исключены по определению.

Так что все варианты предполагаемого летнего (или весеннего) наступления российской армии и тем более направления главных (равно как и других) ударов могут рассматриваться в настоящее время только как предположения и гипотезы.

Совершенно очевидно, что для овладения таким крупным городом как Харьков необходимо создать и развернуть соответствующие ударные группировки. Боевой и численный состав войск, привлекаемых к решению такой задачи, предположительно, может выглядеть следующим образом: не менее двух общевойсковых армий, плюс два армейских корпуса, плюс две-три мотострелковые дивизии, плюс несколько отдельных мотострелковых и танковых бригад.

Кроме этого, необходимы несколько артиллерийских и реактивных артиллерийских бригад, соединения оперативно-тактической и армейской авиации, части и соединения инженерных войск, тыла и технического обеспечения.

Разумеется, это далеко не полный перечень требуемых войск. Их общую численность можно оценить примерно в 250 тыс. человек.

Замысел операции в этом случае может выглядеть приблизительно следующим образом (опять-таки, исключительно в виде гипотезы):

Исходя из конфигурации линии боевого соприкосновения и укомплектованности ВСУ на Харьковском направлении, наиболее целесообразным для ВС РФ оперативным маневром станет нанесение двух главных ударов: одного — в направлении Грайворон – Богодухов – Валки, другого — в направлении Майский – Старый Салтов – Чугуев – Змиев.

Используя возникшие в результате ударов бреши в обороне ВСУ, не ввязываясь в бои с отходящим противником, обходя узлы сопротивления, российские войска могут стремительно выйти на рубеж Валки – Новая Водолага – Змиев – Малиновка, тем самым создав угрозу окружения для бригад украинской армии, занимающих оборону в Харькове.

Вместе с тем важно не допускать разрушения города и не ввязываться в затяжные уличные бои, а для отхода украинских частей из Харькова оставить коридор Мерефа – Новая Водолага – Красноград. После отступления ВСУ из города ВС РФ смогут овладеть второй столицей Украины.

Вот так в самом общем виде могли бы выглядеть некоторые строчки из оперативной директивы командующего Объединенной группировки войск ВС РФ. Но, как известно, подготовить директиву сравнительно нетрудно, а вот выполнить — уже несравненно сложнее.

Пока еще даже неясно, стоит ли в принципе планировать операцию по взятию этого крупного административно-политического и промышленного центра Украины. Но вместе с тем совершенно очевидно, что без нанесения ВСУ серии чувствительных поражений склонить руководство в Киеве к началу мирных переговоров практически невозможно.

А утрата Харькова стала бы для ВСУ крупным поражением оперативно-стратегического масштаба и привела бы к сильной деморализации личного состава украинской армии и в целом населения страны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).