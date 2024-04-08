Шаг в пользу США и Украины: зачем Эрдоган выходит из ДОВСЕ Решение Турции о приостановке реализации ДОВСЕ вступило в силу

С 8 апреля Турция приостанавливает участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В частности, договор ограничивал численность танков, артиллерийских систем и боевых самолетов. По информации СМИ, решение Анкары стало ответом на ситуацию в мире. Эксперты связывают этот шаг с конфликтом на Украине и амбициями Турции в производстве вооружений. Почему Анкара заморозила свое участие в ДОВСЕ и что теперь будет с договором — в материале «Газеты.Ru».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о приостановке исполнения Анкарой обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение вступает в силу с 8 апреля.

ДОВСЕ — договор между НАТО и странами Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Чехословакия), подписали его в Париже еще в ноябре 1990 года. Соглашение регулировало численность пяти ключевых категорий обычных вооружений: танков, боевых самолетов, ударных вертолетов, бронемашин и артиллерийских систем калибром от 100 мм.

Документ регламентировал проведение инспекций и распределение квот на оружие для участников соглашения на блоковой основе. В частности, США полагалось иметь всего 4 тыс. танков в европейском регионе вместо почти 6 тыс., а Советскому Союзу — 13 тыс. вместо более 20 тыс. Одной из главных идей ДОВСЕ было ограничение возможностей для размещения вооружений на линии соприкосновения НАТО и СССР, чтобы нивелировать риск внезапной атаки или крупного наступления в регионе.

Цели Эрдогана

Как пишет Yeni Şafak, шаг Анкары продиктован ростом международной напряженности. А издание Cumhuriyet допускает, что фактический выход Турции из ДОВСЕ может обернуться новой гонкой вооружений в Европе на фоне роста напряженности между Россией и НАТО из-за конфликта на Украине.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины подобного шага со стороны руководства Турции. Турецкий политолог Керим Хас считает, что технически это процедурное решение, так как соглашение уже покинули США и Россия, но тем не менее оно имеет важное значение.

«Во-первых, теперь Анкара может не учитывать ограничения по ДОВСЕ, вооружая свои силы в приграничных регионах около Кавказа, Черного моря и Сирии. Это намек Турции на то, что они будут усиливать свой военный потенциал в тех регионах, где у России есть свои интересы. Анкара развязывает себе руки по вопросам обычных вооружений», — пояснил эксперт.

С точки зрения Хаса, это решение также можно считать демонстративным шагом в пользу сотрудничества Турции с НАТО и США перед визитом Эрдогана в Вашингтон, который запланирован на май. По его словам, еще одним аспектом, скорее всего, является политика Анкары на украинском направлении.

«В последнее месяцы США начали закупать больше турецких вооружений для поставок ВСУ. Снятие ограничений по ДОВСЕ даст Турции укрепить сотрудничество по производству боеприпасов», — добавил эксперт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский уверен, что формально без ДОВСЕ Турция сможет производить еще больше вооружений. По его мнению, Анкара постоянно развивает свою военную промышленность на фоне войны с формированиями курдов, которых она считает террористами.

«В Турции идет массированное производство оружия. Страна стала важным игроком на поле оружейного бизнеса и продает много военной техники куда угодно. В той же Украине вообще строят завод по производству беспилотников. Турция давно разрабатывает свою технику, которая должна прийти на смену натовским вооружениям. Довольно тяжело у них шла разработка танка «Алтай», например. И свой самолет пятого поколения уже должны перевести в период испытаний. То есть в этом случае турки могут перейти к производству собственных вооружений», — подчеркнул эксперт.

Что ждет соглашение

По факту Договор об обычных вооруженных силах в Европе полноценно работал лишь незначительный отрезок времени. С распадом СССР и организации Варшавского договора (ОВД) соглашение потеряло свою эффективность, поскольку блоковое распределение квот на численность вооружений перестало адекватно работать. Еще больше исказило реальную картину вхождение части бывших стран ОВД в НАТО.

В конце 90-х годов прошлого века стороны согласовали обновленный вариант, предусматривающий переход от ориентированных на блоки квот к национальным. Однако ратифицировали документ только Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан, а страны НАТО и остальные государства делать этого не стали.

Попытки адаптировать документ так и не дали результата. В итоге Москва сначала в 2007 году приостановила свое участие в соглашении, а в 2023 году полноценно покинула ДОВСЕ. Вслед за Россией о приостановке заявили США и некоторые страны НАТО. В 2024 году схожее решение приняли в Польше и Молдавии. В один день с Турцией объявила о приостановке своего участия в ДОВСЕ и Белоруссия. Формально шаги стран НАТО и СНГ носят обратимый характер.

По мнению научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофея Бордачева, документ, вероятно, будет постепенно ликвидирован.

«Происходит это нормальным способом — он никому больше не нужен, поэтому страны из него выходят. По сути, соглашение никогда особо не работало. Пока у России была надежда на то, что ДОВСЕ может действовать, договор сохранялся. Обновленное соглашение ратифицировали только РФ, Украина, Белоруссия и Казахстан, а западники от этого отказались. В итоге договор никогда не работал», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов. Он отметил, что Турция и Белоруссия приняли формальное решение на фоне ситуации вокруг ДОВСЕ.

«Анкара и Минск, возможно, попытались как-то о себе напомнить в этой связи и освободить от якобы существующих обязательств. На самом деле никаких ограничений давно уже не осталось. Нет ни ограничительных обязательств, ни требований по допуску инспекций. ДОВСЕ не действует довольно давно. Россия приостановила свое участие в договоре еще в 2007 году. Сделано это было, потому что страны НАТО не соизволили ратифицировать обновленную версию документа, которая приспособила ДОВСЕ к новой ситуации в Европе после распада СССР и Варшавского договора», — заключил эксперт.