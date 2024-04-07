Трамп готов надавить на Киев, чтобы закончить конфликт. В его планах — отдать РФ Крым и Донбасс WP: Трамп готов надавить на Киев, чтобы тот уступил России Крым и Донбасс

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных беседах заявил, что закончить конфликт России и Украины можно, если принудить Киев отказаться от территорий, которые Россия присоединила после 2014 года. По мнению экс-президента, и Москва, и Киев «хотят сохранить лицо» и завершить военные действия. Украина к такому сценарию явно не готова: она ждет от США крупного пакета помощи. По словам президента Владимира Зеленского, без поддержки Украине «будет трудно не только победить, а даже остаться».

Надавить и заставить

Бывший президент США и кандидат на выборах главы государства в 2024 году Дональд Трамп в личных беседах говорил, что мог бы положить конец военному конфликту на Украине, принудив Киев пойти на территориальные уступки. Согласно плану, Украина должна оставить Москве контроль над Крымом и Донбассом, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на сообщение источников, присутствовавших при обсуждениях.

Жители украинских территорий, вошедших в состав России, по мнению Трампа, в таком случае «были бы не против». По словам собеседников издания, политик высказывал мнение, согласно которому Россия и Украина «хотят сохранить лицо» и остановить конфликт.

Некоторые сторонники Трампа в разговоре с WP заявили, что пытаются переубедить бывшего президента. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сказал, что «тратит 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине». По его мнению, президент РФ Владимир Путин «не может победить», а для завершения конфликта необходимо вступление Украины в НАТО и ЕС. Однако, по словам Грэма, Трамп «особо об этом не говорит» и вряд ли много об этом думает.

Газета обратилась с официальным запросом в предвыборный штаб Трампа для подтверждения такой его позиции. Там сказали, что любая информация о планах экс-президента «исходит из неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет».

Ранее Трамп выступал за предоставление финансовой помощи Украине, но в долг. Об этом он говорил на митинге в Южной Каролине в первой половине февраля.

Украина просит о помощи

Украинский президент Владимир Зеленский 7 апреля в ходе онлайн-встречи с послами благотворительной платформы UNITED24 заявил, что без помощи США стране будет тяжело не только одержать победу над Россией, но и в целом сохранить свой статус независимого государства.

«Без поддержки конгресса нам будет трудно не только победить, а даже остаться. Поэтому важно вместе делать очень конкретные вещи», — сказал президент.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина согласна на помощь от США в виде кредита.

В эфире национального телемарафона Зеленский заявил, что у ВСУ не осталось снарядов для контрнаступления.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие», — сказал президент.

По словам главы государства, украинская армия нуждается в дальнобойных снарядах, чтобы сорвать наступление ВС РФ. На вопрос о наличии ракет ПВО для защиты энергосистемы Зеленский ответил, что «на сегодня запас есть», но Украина «должна думать о том, что будет завтра». Также, по его словам, Украина нуждается в 25 системах Patriot для полной защиты своей территории.

Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в свою очередь заявил, что ВСУ нуждаются в артиллерийских орудиях и снарядах для них. По его словам, немецкие крылатые ракеты Taurus, которые уже запросил Киев, «облегчили бы жизнь».

В США с осени 2023 года пытаются принять проект о выделении $106 млрд в качестве помощи Украине, Тайваню и Израилю (из них Киеву — $61 млрд), по инициативе президента Джо Байдена. В декабре документ не набрал в сенате США достаточное количество голосов — республиканцы отказывались голосовать «за», требуя включить в проект положение о безопасности на американо-мексиканской границе. В феврале верхняя палата приняла проект о выделении $95 млрд помощи Израилю, Украине и Тайваню. Документ должна поддержать палата представителей (где у республиканцев большинство голосов).