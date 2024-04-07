Военная операция на Украине, день 774-й

❗️Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что «сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников». Губернатор уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости объяснил, что делать, если получил электронную повестку в отпуске:
«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом».
Новым президентом Словакии стал кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Киеву и за скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что его коллеги из Одессы уничтожили электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском.