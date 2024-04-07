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Политика

Военная операция на Украине, день 774-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 774-й день

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РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов региона вновь подверглись атакам украинских беспилотников. РИА Новости выяснило, что одесское подполье обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА под Одессой. Новым президентом Словакии стал Петер Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:33

❗️Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что «сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам ВСУ с помощью беспилотников». Губернатор уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

08:26

08:22

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости объяснил, что делать, если получил электронную повестку в отпуске:

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом».

08:13

Новым президентом Словакии стал кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини, который выступает против поставок оружия Киеву и за скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта.

08:07

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что его коллеги из Одессы уничтожили электрический распределительный щит, обесточив военную часть ВСУ в поселке Авангард и производство беспилотников для ВСУ в Хлебодарском.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 774-го дня специальной военной операции России на Украине.

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