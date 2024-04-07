Военная операция на Украине, день 774-й

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости объяснил, что делать, если получил электронную повестку в отпуске:

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом».