И смешно, и угрожающе: Макрон оценил заявления Шойгу в разговоре министров обороны Макрон заявил о намеке России на причастность Парижа к теракту в «Крокусе»

Эммануэль Макрон счел угрожающими слова Сергея Шойгу об организаторах теракта в «Крокусе». Российский министр заявил об украинском следе в произошедшем и о том, что Киев «ничего не делает без одобрения западных кураторов». По мнению Макрона, РФ ведет себя обычно, но это ее «не оправдывает». Он объяснил, почему Париж на самом деле инициировал контакт с Москвой.

Первый за 2,5 года разговор

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил «вычурно и угрожающе», когда обсуждал с французским коллегой теракт в «Крокус Сити Холле», отметил Эммануэль Макрон. Он сказал об этом журналистам на церемонии открытия водного центра парижских Олимпийских игр.

«Некоторые комментарии российской стороны были вычурными и угрожающими. В этом нет ничего нового. Но мы не оправдываем это», — сообщил Макрон.

Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню накануне созвонились впервые с октября 2022 года . Глава МО России во время разговора упомянул, что у России есть «сведения об украинском следе» в организации теракта. Также он намекнул на возможную причастность Парижа:

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы».

Ведомство добавило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов и «перекладывал ответственность на ИГИЛ (организация запрещена в России). Сам разговор состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны», отметило ведомство РФ.

«Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны», — резюмировало Минобороны РФ.

Почему Париж не верит Москве

Макрон подтвердил, что поручил организовать эти переговоры. Причина в том, что у Франции есть информация, которая поможет раскрыть «происхождение и организацию этой атаки» в «Крокусе».

«Мы должны работать вместе со всеми, кто пострадал от терроризма. И когда у нас есть информация, происходит технический обмен. Я думаю, это наша ответственность», — объяснил звонок президент.

Слова Шойгу он считает далекими от реальности. Макрон категорически отвергает причастность Франции или Украины к теракту.

«Это просто смешно, если можно так выразиться. Говорить, что за этим может стоять Франция, что за этим стоят украинцы. Все это не имеет смысла и не соответствует действительности. Но это манипуляция информацией, которая является частью военного арсенала, применяемого сейчас Россией. Вы должны это осознавать», — прокомментировал политик.

Французский лидер предупредил, что с начала года «агрессивная позиция» Москвы усиливается. Это происходит не только в адрес Франции. В качестве примера президент напомнил об утечке в российские СМИ переговоров немецких военных, а также, что «некоторые российские официальные лица» открыто обвиняют в теракте США и Великобританию.

«Есть целый ряд сообщений [со стороны России], которые являются ложными и угрожающими», — заявил Макрон.

Помимо прочего президент опасается «информационных атак» России во время Олимпиады во Франции (запланирована с 26 июля по 11 августа). К примеру, Россия может убеждать всех, что Париж не в состоянии ее достойно провести.

«У меня нет никаких сомнений... Россия каждый день подпитывает утверждения о том, что мы не смогли сделать то или это», — считает президент.

В ответ он призвал «держаться» и подчеркнул, что «сила демократий и великих наций» в стойкости духа, истине и уверенности в себе.

Дело не в теракте, а в Украине

Французский министр обороны созвонился с Шойгу не из-за теракта, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Скорее Лекорню намеревался разъяснить позицию Франции после заявлений Макрона о готовности послать войска на Украину .

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — описывало эту часть разговора Минобороны РФ.

Со стороны Франции «разумно» обсудить эту тему с Шойгу, считает и завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Он напомнил, что инициатива Макрона об отправке войск несет риск столкновения России с НАТО.

Российское Минобороны также сообщало, что в разговоре Шойгу и Лекорню «отмечена готовность к диалогу по Украине» . Западные СМИ после этого со ссылкой на источники написали, что Франция не выражала готовность к переговорам и «диалогу» по конфликту.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что контакты Владимира Путина с Макроном не планируются:

«Президент Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных — иногда самых сложных — мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет».