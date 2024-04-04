И смешно, и угрожающе: Макрон оценил заявления Шойгу в разговоре министров обороны

Первый за 2,5 года разговор
Министр обороны России Сергей Шойгу говорил «вычурно и угрожающе», когда обсуждал с французским коллегой теракт в «Крокус Сити Холле», отметил Эммануэль Макрон. Он сказал об этом журналистам на церемонии открытия водного центра парижских Олимпийских игр.
«Некоторые комментарии российской стороны были вычурными и угрожающими. В этом нет ничего нового. Но мы не оправдываем это», — сообщил Макрон.
Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню накануне созвонились впервые с октября 2022 года. Глава МО России во время разговора упомянул, что у России есть «сведения об украинском следе» в организации теракта. Также он намекнул на возможную причастность Парижа:
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы».
Ведомство добавило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов и «перекладывал ответственность на ИГИЛ (организация запрещена в России). Сам разговор состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны», отметило ведомство РФ.
«Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны», — резюмировало Минобороны РФ.
Почему Париж не верит Москве
Макрон подтвердил, что поручил организовать эти переговоры. Причина в том, что у Франции есть информация, которая поможет раскрыть «происхождение и организацию этой атаки» в «Крокусе».
«Мы должны работать вместе со всеми, кто пострадал от терроризма. И когда у нас есть информация, происходит технический обмен. Я думаю, это наша ответственность», — объяснил звонок президент.
Слова Шойгу он считает далекими от реальности. Макрон категорически отвергает причастность Франции или Украины к теракту.
«Это просто смешно, если можно так выразиться. Говорить, что за этим может стоять Франция, что за этим стоят украинцы. Все это не имеет смысла и не соответствует действительности. Но это манипуляция информацией, которая является частью военного арсенала, применяемого сейчас Россией. Вы должны это осознавать», — прокомментировал политик.
Французский лидер предупредил, что с начала года «агрессивная позиция» Москвы усиливается. Это происходит не только в адрес Франции. В качестве примера президент напомнил об утечке в российские СМИ переговоров немецких военных, а также, что «некоторые российские официальные лица» открыто обвиняют в теракте США и Великобританию.
«Есть целый ряд сообщений [со стороны России], которые являются ложными и угрожающими», — заявил Макрон.
Помимо прочего президент опасается «информационных атак» России во время Олимпиады во Франции (запланирована с 26 июля по 11 августа). К примеру, Россия может убеждать всех, что Париж не в состоянии ее достойно провести.
«У меня нет никаких сомнений... Россия каждый день подпитывает утверждения о том, что мы не смогли сделать то или это», — считает президент.
В ответ он призвал «держаться» и подчеркнул, что «сила демократий и великих наций» в стойкости духа, истине и уверенности в себе.
Дело не в теракте, а в Украине
Французский министр обороны созвонился с Шойгу не из-за теракта, полагает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Скорее Лекорню намеревался разъяснить позицию Франции после заявлений Макрона о готовности послать войска на Украину.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — описывало эту часть разговора Минобороны РФ.
Со стороны Франции «разумно» обсудить эту тему с Шойгу, считает и завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Он напомнил, что инициатива Макрона об отправке войск несет риск столкновения России с НАТО.
Российское Минобороны также сообщало, что в разговоре Шойгу и Лекорню «отмечена готовность к диалогу по Украине». Западные СМИ после этого со ссылкой на источники написали, что Франция не выражала готовность к переговорам и «диалогу» по конфликту.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что контакты Владимира Путина с Макроном не планируются:
«Президент Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных — иногда самых сложных — мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет».